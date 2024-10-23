Швейцария как мировой финансовый центр теряет лидерство

Швейцария как мировой финансовый центр теряет лидерство. Keystone-SDA

Швейцария всё ещё остается самой востребованной в мире юрисдикцией в плане доверительного управления активами частных клиентов со всего мира. Но как показало последнее исследование консалтинговой компании Deloitte, ее лидерство, особенно в сравнении с потенциалом Великобритании и США постепенно тает. Способствовал этому и массовый отток средств по причине кризиса вокруг банка CS.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland’s lead in international wealth management narrows, study finds Читать далее Switzerland’s lead in international wealth management narrows, study finds

Deutsch de Schweiz knappe Nummer Eins für internationale Vermögensverwaltung Оригинал Читать далее Schweiz knappe Nummer Eins für internationale Vermögensverwaltung

Согласно итогам исследования, проведенного компанией Deloitte International Wealth Management Centre Ranking (опубликованы в среду 23 октября 2024 года) в 2023 году в Швейцарии были размещены на правах доверительного управления международные активы на общую сумму 2 174 млрд долларов, что соответствует примерно всех 21% глобальных трансграничных активов, находящихся в режиме доверительного управления. Тем не менее, четыре года назад, по данным Deloitte, эта доля составляла 24%.

Такие глобальные финансово-банковские центры, как Великобритания и США, пока располагают меньшими активами (соответственно 2 166 млрд и 2 109 млрд долларов), но это отставание стало совсем уже небольшим. За ними следуют Гонконг (1 004 млрд) и Сингапур (730 млрд долларов). Согласно данным Deloitte, если бы не крах CS и не значительный отток средств, преимущество Швейцарии в качестве мирового банковского центра было куда более весомым.

Показать больше

Показать больше «Вклад банков в процветание Швейцарии сильно переоценивают» Этот контент был опубликован на После гибели Credit Suisse: швейцарский историк экономики Тобиас Штрауманн о Швейцарии и ее банках. Читать далее «Вклад банков в процветание Швейцарии сильно переоценивают»

А между тем, и в самом деле, в период с середины 2022 по середину 2023 года отток средств из банка CS достиг общей суммы в 183 млрд долларов. Ситуация стабилизировалась только в третьем квартале 2023 года после слияния банков UBS и CS. Для клиентов из Европы и Ближнего Востока, указывает Deloitte, Швейцария по-прежнему является предпочтительной юрисдикцией в плане управления капиталом. Крах банка Credit Suisse заметно пошатнул стабильность Швейцарии в качестве мирового банковского центра, и пока приток активов из этих двух ключевых регионов восстановился ещё не полностью.

Показать больше

Показать больше Удержит ли Швейцария на своей голове корону финансовой империи? Этот контент был опубликован на Мир меняется на глазах и теперь куда лучше иметь счет не в швейцарском банке, а в банке… Гонконга? Так ли это? Читать далее Удержит ли Швейцария на своей голове корону финансовой империи?

По мнению авторов исследования Швейцария будет и дальше продолжать извлекать выгоду за счет своих сильных сторон (современная инфраструктура, надёжная защита прав частной собственности, квалифицированный персонал), поэтому, как признает Deloitte, Швейцария остаётся лидером в плане конкурентоспособности. Однако долгосрочные последствия кризиса вокруг банка CS, а также ужесточение налоговых и нормативных основ банковской деятельности угрожают ослабить позиции Швейцарии, и это при том, что денег в мире, которыми надо как-то управлять, меньше не становится.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Согласно данному исследованию, общий объем трансграничных активов в мире в прошлом 2023 году составил сумму в 10,1 трлн. долларов, что соответствует увеличению на 2,9%. При этом сейчас наблюдается ещё и своего рода разворот в трендах: «локальный банкинг» становится уже не менее важным, чем услуги «международного банкинга». Отсюда Deloitte делает вывод, что в будущем, в том числе и глобальные банки, управляющие активами, скорее всего, будут вынуждены в стратегическом смысле уделять большее внимание именно местному бизнесу.

Показать больше

Показать больше История банка Credit Suisse: взлет и падение «кредитного монстра» Этот контент был опубликован на Будучи изначально проектом швейцарского олигарха Альфреда Эшера, банк прожил 167 лет и погиб, как когда-то погибла компания Swissair. Читать далее История банка Credit Suisse: взлет и падение «кредитного монстра»

Показать больше

Показать больше Швейцария — лидер в рейтинге управления личными состояниями Этот контент был опубликован на Швейцария по-прежнему занимает первое место в рейтинге международных площадок и центров управления состоянием. Читать далее Швейцария — лидер в рейтинге управления личными состояниями