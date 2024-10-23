Швейцария как мировой финансовый центр теряет лидерство
Швейцария всё ещё остается самой востребованной в мире юрисдикцией в плане доверительного управления активами частных клиентов со всего мира. Но как показало последнее исследование консалтинговой компании Deloitte, ее лидерство, особенно в сравнении с потенциалом Великобритании и США постепенно тает. Способствовал этому и массовый отток средств по причине кризиса вокруг банка CS.
Согласно итогам исследования, проведенного компанией Deloitte International Wealth Management Centre Ranking (опубликованы в среду 23 октября 2024 года) в 2023 году в Швейцарии были размещены на правах доверительного управления международные активы на общую сумму 2 174 млрд долларов, что соответствует примерно всех 21% глобальных трансграничных активов, находящихся в режиме доверительного управления. Тем не менее, четыре года назад, по данным Deloitte, эта доля составляла 24%.
Такие глобальные финансово-банковские центры, как Великобритания и США, пока располагают меньшими активами (соответственно 2 166 млрд и 2 109 млрд долларов), но это отставание стало совсем уже небольшим. За ними следуют Гонконг (1 004 млрд) и Сингапур (730 млрд долларов). Согласно данным Deloitte, если бы не крах CS и не значительный отток средств, преимущество Швейцарии в качестве мирового банковского центра было куда более весомым.
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А между тем, и в самом деле, в период с середины 2022 по середину 2023 года отток средств из банка CS достиг общей суммы в 183 млрд долларов. Ситуация стабилизировалась только в третьем квартале 2023 года после слияния банков UBS и CS. Для клиентов из Европы и Ближнего Востока, указывает Deloitte, Швейцария по-прежнему является предпочтительной юрисдикцией в плане управления капиталом. Крах банка Credit Suisse заметно пошатнул стабильность Швейцарии в качестве мирового банковского центра, и пока приток активов из этих двух ключевых регионов восстановился ещё не полностью.
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По мнению авторов исследования Швейцария будет и дальше продолжать извлекать выгоду за счет своих сильных сторон (современная инфраструктура, надёжная защита прав частной собственности, квалифицированный персонал), поэтому, как признает Deloitte, Швейцария остаётся лидером в плане конкурентоспособности. Однако долгосрочные последствия кризиса вокруг банка CS, а также ужесточение налоговых и нормативных основ банковской деятельности угрожают ослабить позиции Швейцарии, и это при том, что денег в мире, которыми надо как-то управлять, меньше не становится.
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Согласно данному исследованию, общий объем трансграничных активов в мире в прошлом 2023 году составил сумму в 10,1 трлн. долларов, что соответствует увеличению на 2,9%. При этом сейчас наблюдается ещё и своего рода разворот в трендах: «локальный банкинг» становится уже не менее важным, чем услуги «международного банкинга». Отсюда Deloitte делает вывод, что в будущем, в том числе и глобальные банки, управляющие активами, скорее всего, будут вынуждены в стратегическом смысле уделять большее внимание именно местному бизнесу.
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