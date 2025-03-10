В 2024 году Швейцария смогла улучшить свой международный имидж

Культовая гора Маттерхорн – символ и визитная карточка Швейцарии. Keystone

В прошлом году Швейцария смогла заметно улучшить свой международный имидж. Отчасти это произошло благодаря событию, которое вызвало как положительные отзывы, так и резкую критику, — мирной конференции по Украине, прошедшей на Бюргенштоке.

3 минут

Показать больше

Показать больше Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

В прошлом году Швейцария смогла заметно улучшить свой международный имидж. Этот тренд резко контрастирует с 2022 и 2023 годами, когда страна нередко становилась в международных СМИ объектом критики — главным образом из-за своей позиции в отношении войны России против Украины и краха банка Credit Suisse. В 2024 году зарубежные СМИ не только реже писали о Швейцарии, но и в целом оценивали ее менее критично. Опрос с участием 11 000 человек в 18 странах также показал, что образ Швейцарии в мире «в целом позитивен».

«Для международного восприятия Швейцарии 2024 год оказался в целом удачным»

Об этом говорится в ежегодном аналитическом отчете Präsenz SchweizВнешняя ссылка, подразделения МИД, выполняющего функции PR-отдела и отвечающего за имидж страны за рубежом. Наибольший резонанс в зарубежных СМИ в 2024 году вызвала мирная конференция по Украине на Бюргенштоке, которая получила преимущественно нейтральные или положительные отклики. Исключение составили российские СМИ, которые заранее попытались представить конференцию как провал — в том числе из-за отсутствия на ней представителей Москвы.

Отношения между Швейцарией и ЕС в 2024 году привлекали внимание международных СМИ в заметном меньшем масштабе, хотя внутри страны эта тема неизменно вызывала весьма широкий резонанс, что и понятно, так как подписание третьего пакета секторальных соглашений с ЕС станет, вероятно, одним из важнейших решений этих лет. Заметный интерес в международной прессе и социальных сетях вызывали и некоторые отдельные события, такие как решение Европейского суда по правам человека по делу «климатических пенсионерок» и победа Швейцарии на конкурсе Евровидение.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Вероятно, этот тренд повторится и в 2025 году, поскольку в текущем году конкурс Евровидение пройдет как раз в Швейцарии. Анализ зарубежного медиа-ландшафта также показывает, что восприятие страны за рубежом в целом остается стабильным: 70% респондентов заявили, что их представление о Швейцарии за последние два года «не изменилось».

При этом в соседних странах отношение к Швейцарии более критично и дифференцированно, тогда как в более отдаленных регионах мира эта страна ассоциируется в основном со стереотипами — горами и шоколадом, а не, например, с нейтралитетом или банковским сектором.

В целом имидж Швейцарии за рубежом остается позитивным и, как показывают все исследования, она воспринимается тем лучше, чем дальше находится данный регион от реальной Швейцарии. А какой образ Швейцарии преобладает в общественном сознании там, где живете вы? Поделитесь своим мнением и примите участие в наших дебатах — мы ждем ваших комментариев.

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Какой репутацией обладает Швейцария в Вашей стране? В глазах российских властей Швейцария является недружественной страной. А какова репутация Швейцарии в Вашей стране и с вашей личной точки зрения? Присоединяйтесь к дискуссии 69 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Лыжи, горы, гранд-отель: как Netflix понимает swissness? Этот контент был опубликован на Как в сериале «Зимний дворец», первой совместной работе Netflix и медиахолдинга SRG, показана «типичная Швейцария»? Читать далее Лыжи, горы, гранд-отель: как Netflix понимает swissness?

Показать больше

Показать больше Бизнес по канонам swissness: опыт швейцарца в Казахстане Этот контент был опубликован на В Казахстане проживает 50 граждан Швейцарии. К числу экспатов в 2017-м году присоединился Штефан Райтер, генеральный менеджер отеля Hilton Astana. Читать далее Бизнес по канонам swissness: опыт швейцарца в Казахстане