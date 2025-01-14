Евросоюз принял Швейцарию в военный Шенген

В понедельник 13 января 2025 года страны-члены ЕС одобрили участие Швейцарии в европейском оборонном проекте Military Mobility. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

В понедельник 13 января 2025 года страны-члены ЕС одобрили участие Швейцарии в европейском оборонном проекте Military Mobility. Для того чтобы Швейцария реально стала участником проекта «Военная мобильность», необходимо заключить ещё административное соглашение.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Швейцария соответствует всем условиям и принесет проекту «Военная мобильность» «значительную» пользу. Об этом в понедельник вечером 13 января 2025 года заявил Совет Европейского союза. Швейцария, как уточняет телеканал SRFВнешняя ссылка, подала заявку на участие в данном проекте ещё в сентябре 2024 года. В качестве следующего шага Нидерланды, которые председательствуют в проекте, официально пригласят Швейцарию присоединиться к проекту.

Затем Швейцария должна будет заключить административное соглашение, и только на его основании она сможет стать полноправным членом этого проекта. Проект «Военная мобильность» направлен на упрощение мобильности армейских подразделений на европейской территории. Это означает, что в будущем заявки на трансграничные перевозки частей и соединений будут обрабатываться и утверждаться в течение нескольких дней. Помимо стран-членов ЕС (кроме Мальты), в проекте также участвуют Канада, Норвегия и США. Великобритания все еще находится в процессе переговоров.

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В августе прошлого 2024 года Федеральный совет, кабинет министров Швейцарии, одобрил участие страны сразу в двух проектах Оборонной инициативы ЕС по постоянному структурированному сотрудничеству (PescoВнешняя ссылка). Помимо «Военной мобильности» правительство страны также намерено принять участие в работе проекта «Федерация киберполигонов». Цель проекта Cyber Ranges Federation — совершенствование сотрудничества стран-участниц в области киберзащиты. Страны-члены ЕС пока по данному проекту решения в отношении Швейцарии пока не приняли.

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