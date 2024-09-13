Отношения США-Швейцария: пять важнейших исторических событий

Исковое заявление, поданное при поддержке американского адвоката Эда Фагана (Ed Fagan, он на фото — на встрече с журналистами в Цюрихе в 1998 году) против швейцарских банков лицами, пережившими Холокост, наложило глубокий негативный отпечаток на швейцарско-американские отношения. Keystone

В послевоенный период отношения Соединенных Штатов и Швейцарии пережили как удивительные взлеты, так и досадные провалы. Некоторые спорные вопросы двустороннего досье стали довольно тяжелым испытанием для базовых швейцарских внешнеполитических принципов, включая принципы, лежащие в основе политики нейтралитета.

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Выступая в прошлом 2023 году в Цюрихе с речью по случаю Дня независимости США, американский посол в Швейцарии Скотт Миллер указал, что «нет такого вопроса глобальной важности и нет таких ценностей, в отношении которых наши страны не имели бы близких или даже совпадающих позиций». И в самом деле, новейшая история сотрудничества Берна и Вашингтона полна примеров взаимодействия обеих стран на основе общей заинтересованности в стабильной системе международных отношений, основанной на силе права, а не на праве сильного.

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Одним из примеров стала нейтральная Швейцария, принявшая у себя в 2021 году в рамках Женевского саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Саммит завершился ничем, Россия все-таки совершила агрессию против Украины, однако сам по себе этот саммит вписал яркую страницу в историю как Женевы международной, так и Швейцарии в качестве «честного маклера» и независимого и нейтрального посредника. Саммит на горе Бюргеншток вполне вписывается в эту канву.

Президент Швейцарии Ги Пармелен приветствует В. Путина и Дж. Байдена в Женеве 16 июня 2021 года. На полях Женевского саммита в верхах он провел с ними двусторонние переговоры. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

Есть и другие примеры позитивного сотрудничества Берна и Вашингтона. Важным событием, например, стало создание швейцарскими и американскими властями в 2022 году Фонда для афганского народа. Цель — вернуть часть замороженных в США резервов афганского Центрального банка обратно в экономику этой страны, чтобы смягчить гуманитарный и экономический коллапс, на грани которого оказалась она после прихода к власти движения «Талибан».

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Однако между Швейцарией и США как существовали, так и существуют сейчас серьезные разногласия. Например, США критикуют Берн за отказ разрешить реэкспорт вооружений швейцарского производства в Украину. В ответ швейцарское правительство, Федеральный совет, говорит, что оно строго придерживается принципов нейтралитета, а потому не может допустить такого реэкспорта. Ниже можно ознакомиться со списком событий, ставших серьезным испытанием как для двусторонних отношений, так и для базовых швейцарских внешнеполитических принципов, таких как нейтралитет.

Нацистское золото и «спящие активы жертв Холокоста»

Швейцария не принимала участия во Второй мировой войне, она поддерживала экономические связи как с нацистской Германией, так и с Союзниками, однако после 1945 года факт кооперации Берна с Берлином, например в финансовой области, заметно осложнил отношения Швейцарии и США. Во время войны Берн, в частности, предоставил Третьему рейху ряд кредитов и услуг в области финансового клиринга, производя вместе с частными банками закупку у Германии золота, некоторая часть которого была «добычей», награбленной нацистами в оккупированных странах Европы. По одной из недавних оценок, стоимость «нацистского золота», попавшего в Швейцарию, составила сумму 1,7 млрд швейцарских франков (2 млрд долларов).

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Стремясь поставить барьер на пути швейцарской торговли с Германией, в 1941 году США заморозили золотые запасы Конфедерации, размещённые в Нью-Йорке. Тем не менее Швейцария, подчеркивая свой политический и экономический нейтралитет, продолжала торговать с Германией, ограничив масштабы своих сделок с Берлином только уже к концу войны. В 1946 году Швейцария согласилась выплатить 250 миллионов швейцарских франков в фонд восстановления Европы, в обмен она получила назад свои замороженные активы.

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В 1995 году Всемирный еврейский конгресс подал в Нью-Йорке коллективный иск в отношении Швейцарии, утверждая, что выжившим жертвам Холокоста и наследникам погибших отказывают в доступе к банковским счетам в Швейцарии, средства на которых принадлежали жертвам и которые лежали без движения с момента окончания Второй мировой войны.

В СМИ США появились негативные материалы о Швейцарии, в докладе МИД (Госдепартамента) США от 1997 года даже утверждалось, что Швейцария была «банкиром нацистов», президент США Билл Клинтон потребовал провести всестороннее расследование в отношении попавшего в Швейцарию золота, награбленного нацистами в оккупированных ими странах.

В ответ в Берне правительство создало целевую рабочую группу, а парламент учредил независимую международную комиссию историков во главе с Жаном-Франсуа Бержье с целью систематического изучения курса Швейцарии во время Второй мировой войны. «Дело о бесхозных активах жертв Холокоста в швейцарских банках внесло заметный диссонанс в американо-швейцарские отношения», — указывает Исторический словарь Швейцарии.

Дать свои показания на слушаниях в Нью-Йорке по поводу «бесхозных активов жертв Холокоста в швейцарских банках» был вынужден целый ряд высокопоставленных швейцарских чиновников, включая Генерального консула Альфреда Дефаго (на фото: Alfred Defago) Keystone

В 1998 году банки Швейцаприи приняли решение прийти с жертвами Холокоста и их наследниками к соглашению, выплатив им 1,25 млрд долларов компенсации. Как говорит Саша Зала, директор исследовательского центра Dodis, занимающегося документальной историей внешней политики Швейцарии, для США речь шла просто о сделке, но для швейцарцев она стала весьма травматичным событием и ударом по их самооценке в качестве нейтральной страны.

На чьей стороне была Швейцария во время холодной войны?

С первых дней холодной войны (1948 год, Фултонская речь У. Черчилля) на Швейцарию оказывалось сильное давление с целью заставить её «определиться» и ответить на вопрос, на чьей стороне она находится в ситуации противостояния двух враждующих блоков: западного демократического и восточного тоталитарного.

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В 1951 году США расторгли торговое соглашение с СССР от 1937 года, тогда же Конгресс принял положение «об оборонной взаимопомощи», по которому Вашингтон имел право прекращать экономическую поддержку стран, не присоединившиеся к торговому эмбарго против Советского Союза. «Американское правительство использовало все доступные ему средства, с тем чтобы добиться участия Швейцарии (в этом режиме санкций), — пишет Швейцарский исторический словарьВнешняя ссылка.

Берну пришлось выкинуть белый флаг, превращение нейтральной Швейцарии в «западного нейтрала» произошло 23 июля 1951 года, когда Федеральный совет (правительство Швейцарии) согласился подписать так называемое «Соглашение Хотца-Линдера», в соответствии с которым Швейцария брала на себя перед США обязательство не поставлять странам «восточного блока» военные материалы и товары двойного назначения.

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Вышеупомянутое соглашение не было представлено на суд общественности, поскольку как раз в этот период Федеральный совет всячески старался представить Швейцарию как страну, придерживающуюся на международной арене абсолютного и полного нейтралитета. «Эта сделка показывает, насколько неравными партнерами были тогда США и Швейцария», — говорит Саша Зала. Подробности в материале выше.

«Честный маклер и посредник»

Тем не менее в начале 1960-х годов, когда мир оказался в шаге от ядерной войны, двусторонние отношения США и Швейцарии пережили свою наивысшую стадию. Дело в том, что тогда Берн начал представлять интересы США на Кубе. Эту роль Швейцария успешно играла потом 54 года, внеся тем самым свой вклад в разрядку напряженности, в том числе и в рамках Кубинского ракетного кризиса 1962 года.

Швейцарский посол Эрик Ланг (Erik Lang) подписывает консульские документы о репатриации тел восьми американцев, погибших во время неудачной операции по спасению американских заложников, удерживавшихся в захваченном исламистами посольстве США в Тегеране в 1980 году. Keystone

Сегодня Швейцария представляет интересы США только в Иране, эту функцию она исполняет, с тех пор как в 1980 году США разорвали отношения с этой страной. Во время 444-дневной трагедии с американскими заложниками, находившимися в захваченном посольстве США в Тегеране, швейцарские дипломаты помогли эвакуировать освобожденных заложников и обеспечить относительное благополучие тех, кто оставался в руках исламистов.

Швейцария стала едва ли не единственным открытым каналом связи между двумя странами, обеспечив во многом в итоге заключение финальной сделки, приведшей к завершению кризиса. Швейцария продолжает играть эту роль и дальше, способствовав недавно обмену заключеннымиВнешняя ссылка между США и Ираном и позволяя странам контактировать даже в период кризисных ситуаций, как это было в момент ракетной атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 г. «Конечно, Швейцария имеет в глазах США особый статус, но и он не позволяет Берну „открывать в Вашингтоне двери ногой“», — говорит Саша Зала.

Швейцарско-американские торгово-экономические отношения

Соглашение о свободной торговле с США уже давно находится в списке швейцарских приоритетов. Мартин Навиль (Martin Naville), бывший глава Американо-швейцарской торгово-промышленной палаты (American Swiss Chamber of Commerce), говорит, что если однажды такое соглашение подпишут США и Европейский союз, то Швейцария может оказаться на обочине. Соглашение же с Вашингтоном могло бы быть в такой ситуации своего рода «страховым полисом».

Внешний контент

Как говорит Мартин Навиль, в 2006 году США и Швейцария уже всерьез обсуждали возможность заключения данного соглашения, однако тогда крест на этих планах поставили разногласия сторон по вопросу регулирования порядка доступа товаров сельскохозяйственного характера на рынки друг друга, включая так называемые «генетически модифицированные организмы» (ГМО).

В бытность президентом США Д. Трампа Швейцария предприняла еще одну попытку начать консультации по Соглашению о свободной торговле, но потерпела неудачу. Администрация Дж. Байдена считает соглашения о свободной торговле «пережитком 20 века», поэтому сейчас Швейцария ведет переговоры с США о заключении отраслевых технических соглашений по взаимному снижению торговых барьеров. В 2023 году стороны подписали первое такое соглашение — о признании результатов аудиторских инспекций на фармацевтических предприятиях.

Затем главный «экономический дипломат» Швейцарии, глава SECO (Госсекретариат по делам экономики, подразделение Минэкономики) Хелен Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda) заявила,Внешняя ссылка что швейцарское правительство по-прежнему хотело бы заключить с США соглашение о свободной торговле. Отсутствие этого документа не мешает, впрочем, США быть вторым по значимости торговым партнером Швейцарии после Германии. США также являются крупнейшим иностранным инвестором в Швейцарии.

США и швейцарские банки: сага о налогах

В период сразу после завершения экономического кризиса 2008-2010 годов отношения двух стран в очередной раз омрачились, на сей раз налоговой проблематикой: власти США обвинили банк UBS в том, что он помогал состоятельным американским клиентам «уклоняться от уплаты налогов». Чтобы избежать уголовного преследования в США, банку пришлось раскрыть личности 250 американских клиентов, выплатить штраф в размере 780 миллионов долларов и взять на себя всю ответственность за «способствование в уклонении от уплаты налогов».

Это дело нанесло последний смертельный удар по швейцарской банковской тайне в части счетов нерезидентов — сегодня банковская тайна существует только в отношении счетов лиц, постоянно проживающих в Швейцарии. Первый успех мотивировал власти США «разобраться» и с другими швейцарскими банками. С тех пор примерно сотня таких банков выплатили американскому фиску более 7,5 млрд долларов штрафов, причем по итогам этих выплат два швейцарских банка разорились.

По словам С. Залы, всё это показывает, какое на самом деле влияние имеет крупнейшая экономика мира на Швейцарию. «В международных отношениях властный потенциал, связанный с торговлей и коммерческими интересами, играет огромную роль. В случае с США мы имеем дело с таким потенциалом просто гигантского масштаба. И если вы не будете играть по американским правилам, то вам просто перекроют кислород».

Англоязычный вариант оригинального материала отредактировал Вержини Манжан, русскоязычный оригинал материала подготовлен русскоязычной редакцией портала SWI / ап.

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