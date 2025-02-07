Швейцария и её «добрые услуги»
Международное сообщество связывает с именем Швейцарии прежде всего дипломатическое посредничество, так называемые «добрые услуги» по представительству и защите интересов одной страны на территории другой в случае разрыва между ними дипломатических отношений. В нынешнюю эпоху, характеризующуюся возрастанием числа острых межгосударственных конфликтов, такие «услуги» вновь приобретают значимость и востребованность.
Швейцария поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами мира. Нейтралитет и дипломатическое посредничество были и остаются двумя основными столпами швейцарской внешней политики и политики безопасности.
В настоящее время Швейцария реализует восемь мандатов на представительство и защиту интересов одной страны на территории другой в условиях разрыва двусторонних отношений. В самой Швейцарии такие мандаты называют традиционно «добрыми услугами». В частности, эта страна представляет интересы Грузии в России и интересы США в Иране.
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«Защита интересов — это не совсем посредничество», — уточняет в интервью SWI swissinfo бывший посол Швейцарии в Иране Тим Гульдиманн (Tim Guldimann), работавший в этой стране с 1999 по 2004 год. По его словам, он служил надежным каналом связи между Вашингтоном и Тегераном и в этой роли скорее выступал в качестве посланника, чем посредника.
«Даже простая передача информации в рамках этого мандата была делом крайне деликатным», — отмечает Тим Гульдиманн. Мандат державы, представляющей и защищающей интересы одной страны на территории другой, гарантирует враждующим государствам минимальный уровень дипломатических контактов.
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В этом качестве Швейцария берет на себя обязательства по выполнению дипломатических и консульских функций от имени одной страны на территории другой. Она не только передает официальные сообщения, но и гарантирует защиту прав частной собственности представляемой страны, а также обеспечивает процесс выдачи паспортов и виз.
Тем не менее Швейцария — не единственная страна, осуществляющая подобную деятельность. Так, Швеция представляет интересы Северной Кореи сразу в нескольких государствах, а также интересы этих стран на территории КНДР.
Действующие мандаты Швейцарии
- Россия в Грузии / Грузия в России. Швейцария представляет интересы Грузии в России и России в Грузии с 2009 года, взяв на себя эти полномочия после вооруженного конфликта 2008 года. В связи с последними событиями на Кавказе и в самой Грузии будущее этих мандатов остается неопределенным.
- Эквадор в Венесуэле. С декабря 2024 года Швейцария представляет дипломатические интересы Эквадора в Венесуэле. При этом консульские услуги эквадорским гражданам в Венесуэле продолжает оказывать персонал Эквадора.
- Мексика в Эквадоре / Эквадор в Мексике. С июня 2024 года Швейцария представляет интересы обеих стран в рамках взаимных дипломатических мандатов. Консульские вопросы остаются в ведении национальных служб обеих государств.
- Иран в Канаде. С 2019 года Швейцария представляет интересы Ирана в Канаде. Этот мандат не включает оказание консульских услуг.
- США в Иране. Швейцария представляет интересы США в Иране с 1980 года, после захвата заложников в американском посольстве в Тегеране. Этот мандат включает, в том числе, консульскую поддержку граждан США.
- Иран в Египте. Мандат по защите интересов Ирана в Египте действует с 1979 года и является самым длительным из всех действующих представительских мандатов Швейцарии.
- Япония и Куба. Швейцария представляет интересы этих стран на территории друг друга со времен Второй мировой войны и продолжает выполнять этот мандат по сей день.
- До 2023 года Швейцария также представляла интересы Саудовской Аравии в Иране и Ирана в Саудовской Аравии. После восстановления дипломатических отношений между этими странами данный мандат был отозван.
Историческая роль Швейцарии в дипломатическом посредничестве
«Золотой век» швейцарских «добрых услуг» пришелся на период Второй мировой войны. В то время Швейцария обладала сотнями мандатов и представляла интересы десятков государств. Более того, нейтральная Швейцария оказалась в самом центре мировой истории: ее дипломаты в Берне и Вашингтоне служили каналом связи между Японией и США. В результате уже 14 августа 1945 года швейцарцы знали о намерении Японии капитулировать, в то время как президент США Гарри Трумэн (Harry Truman) — еще нет.
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Во время холодной войны «добрые услуги» Швейцарии также оставались востребованными. Так, в 1961 году, на следующий день после разрыва дипломатических отношений между США и Кубой, Вашингтон попросил Швейцарию представлять американские интересы в Гаване.
Во время холодной войны «добрые услуги» Швейцарии также оставались востребованными. Так, в 1961 году, на следующий день после разрыва дипломатических отношений между США и Кубой, Вашингтон попросил Швейцарию представлять американские интересы в Гаване.
В разгар Карибского кризиса швейцарский посол выполнял миссию по «исправлению заблуждений, существовавших по обе стороны конфликта». Впоследствии Швейцария стала представлять интересы Кубы в США. Этот мандат был прекращён в 2015 году, когда обе страны восстановили дипломатические отношения и обменялись посольствами.
Современные вызовы и ограничения
В современных условиях роль Швейцарии как посредника и представителя интересов уже востребована не так, как раньше. Берн по-прежнему стремится к получению новых мандатов, активно предлагая свои «добрые услуги». Однако для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта, что далеко не всегда возможно.
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Так, в 2019 году Венесуэла отказалась от предложения Швейцарии представлять интересы США. Аналогичная ситуация возникла в 2022 году, когда Россия отклонила предложение Швейцарии выступать в качестве представителя интересов Украины. В Москве пояснили, что поддержка Швейцарией антироссийских санкций лишает ее нейтрального статуса, что делает невозможным исполнение подобной роли.
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