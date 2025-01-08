Швейцария рассекретила архивы за 1994 год

В феврале 1994 года народом на референдуме была одобрена «Альпийская инициатива», требовавшая начать перевод транзитных международных грузоперевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт. Евросоюз отреагировал на эту инициативу с недоумением. KEYSTONE

В 1994 году Швейцария переживала как внутри-, так и внешнеполитический кризис. Об этом свидетельствуют новые документы из архивов, рассекреченные после 30-летнего эмбарго. Все новые исторические источники теперь находятся в открытом доступе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Стоит внимательно вчитаться в рассекреченные документы, как возникает стойкое ощущение дежавю. Правитель Сирии Хафез Асад на неудачном саммите в Женеве говорил с президентом США Биллом Клинтоном о мире на Ближнем Востоке. Лидер ООП Ясир Арафат обсуждал с представителями Федерального совета (правительства) в Берне помощь палестинским территориям. Швейцария вела переговоры о заключении двусторонних соглашений с Евросоюзом.

«Европейский вопрос, безусловно, был в центре общественных дебатов. Когда читаешь документы, поражаешься, насколько схожи сегодняшние дискуссии с тогдашними», — говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Саша Зала (Sacha Zala), руководитель Центра изучения швейцарских дипломатических документов (Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz DODIS).

Переговоры с ЕС и так находились тогда в сложной фазе, а прямая демократия в Швейцарии еще больше осложнила их.

Дело в том, что 20 февраля 1994 года народом на референдуме была одобрена «Альпийская инициатива», требовавшая начать перевод транзитных международных грузоперевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт.

Федеральный совет тщетно предостерегал от одобрения этой инициативы. Тогдашний министр транспорта Адольф Оги довольно контрпродуктивно выступил в телевизионном ток-шоу «Арена», упрекнув кантон Ури, расположенный на входе в Сен-Готардский автотуннель, в местечковом эгоизме. Евросоюз отреагировал на эту инициативу с недоумением, что стало заметно весной 1994 года, когда Швейцарию посетил еврокомиссар Ханс ван ден Брук.

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Осенью этого же года Федеральный совет представил предложение по порядку реализации этой инициативы, который в целом соответствовал европейским стандартам и ситуация более или менее нормализовалась. Тем не менее 1994 год ознаменовался для Федерального совета новыми болезненными поражениями. На референдуме 12 июня 1994 году народ отверг сразу три предложения кабмина.

Народ сказал «нет» участию швейцарских военнослужащих в составе «голубых касок ООН», «нет» упрощенной натурализации молодых иностранцев во втором поколении и «нет» предложению ввести в Конституцию статью о поддержке культуры. Федеральный совет признал, что в стране существует кризис доверия народа к правительству. Тем не менее осенью 1994 года кабмину совету удалось добиться важного успеха.

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После весьма напряженных дебатов народ одобрил законодательные основы противодействия расизму. За этот закон проголосовали более 54% граждан, чему во многом способствовало выступление на ток-шоу «Арена» министра кабмина Отто Штиха. В итоге Федеральный совет извлек из трудного для него 1994 года важнейший урок: формировать внешнюю, в том числе европейскую политику келейно, в тиши бюрократических кабинетов, больше невозможно. Надеяться только на мнение экспертов нельзя.

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«Год 1994 стал годом сближения внутренней и внешней политики. Стало ясно, что вторая вытекает из первой, что прогресс во внешней и европейской политике возможен только в том случае, если соответствующие идеи и действия подкрепляются внутренней поддержкой. И этот вывод актуален и сегодня», — резюмирует Саша Зала.