В Швейцарии продолжается борьба с «брачным наказанием»

В Швейцарии представлены ещё две законодательные инициативы, направленные на устранение налоговой дискриминации супружеских пар. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Супружеские пары больше не должны подвергаться налоговой дискриминации по сравнению с неженатыми парами в гражданском браке, особенно когда речь идет о налогах и о пенсиях по старости (AHV или «первый компонент» пенсионной системы). Таково требование, содержащееся в текстах двух народных законодательных инициатив, представленных швейцарской «Партией Центра» (Die Mitte).

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Спорный вопрос о переходе к индивидуальному налогообложению женатых пар находится сейчас в центре политической повестки дня Швейцарии. Две народные законодательные инициативы под названием Ja zu fairen Steuern и Ja zu fairen AHV-Renten («За справедливые налоги» и «За справедливые пенсии AHV») требуют перехода к личному налогообложению членов супружеских пар, коль скоро сейчас они в совокупности платят больше налогов, чем платили бы вместе те же люди, не будь у них на руках обручальных колец (этот эффект и назван в прессе Heiratsstrafe или «Брачное наказание»). Под первой инициативой свои подписи поставили 102 355 граждан страны, под второй 105 931 человек.

По данным федерального правительства в 2019 году такая налоговая диспропорция касалась 454 000 женатых / зарегистрированных пар с двумя работающими супругами и 250 000 пар пенсионеров. Сегодня женатая пара пенсионеров имеет в численном отношении право только на полторы пенсии (150%) по линии «первого компонента», тогда как будь они не женаты, они бы оба получали по полной пенсии по старости (100+100%). Федеральный Верховный суд в Лозанне еще в 1984 году постановил, что такого рода налоговая дискриминация женатых и зарегистрированных пар по сравнению с сожительствующими в гражданском браке парами противоречит конституции. Отмена «брачного наказания» остается в Швейцарии «горячим» политическим вопросом на протяжении вот уже многих лет.

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Показать больше Как в Швейцарии хотят отменить «брачное наказание»? Этот контент был опубликован на В будущем супружеские пары в Швейцарии должны будут заполнять две отдельные налоговые декларации. Однако здесь есть и другие предложения. Читать далее Как в Швейцарии хотят отменить «брачное наказание»?

По мнению политического обозревателя телеканала SRF обе инициативы запущены в очень неблагоприятное время. Прошло меньше месяца с тех пор, как на референдуме 3 марта 2024 года народ назначил себе 13-ю пенсия по старости AHV. В результате начиная с 2026 года пенсии AHV увеличатся на 8,3 процента, что обойдется в сумму от четырех до пяти миллиардов франков в год. И вот сейчас «Партия центра» выдвигает еще две инициативы, призывающие к дальнейшему увеличению пенсий AHV, при этом только для семейных пар. Эта мера тоже обойдется недешево, по меньшей мере на это потребуется найти около 3 миллиардов франков.

Так что учитывая уже одобренную избирателями 13-ю пенсию, центристы выбрали для своих инициатив весьма неудачное время. Кроме того, они немного опоздали, их конкуренты профсоюзы оказались быстрее. То же самое касается и федеральных налогов. «Партия Центра» предлагает, чтобы в будущем в Швейцарии параллельно производились два расчета налогов, один для супружеских пар, а другой — как если бы эта пара не состояла в браке. Взиматься должна будет меньшая из получившихся сумм.

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Однако и здесь конкуренты «центристов» уже ушли далеко вперед, женской организацией партии либералов (FDP) уже была выдвинута инициатива, предлагающая ввести индивидуальное налогообложение на уровне прямых федеральных налогов. Правительство, Федеральный совет, уже высказалось в поддержку этой идеи. Наконец, прежде чем эти инициативы будут реально вынесены на голосование, могут пройти годы. А что будет с пенсиями и налогами через 5-7 лет сказать не может никто, тем более если учесть, какие вопросы будут вынесены на швейцарский референдум уже в этом июне.

На суд народа 9 июня 2024 года будут вынесены две народные законодательные инициативы, призванные поставить заслон на пути постоянно увеличивающихся расходов на здравоохранение. С одной инициативой выступила та же «Партия Центра», с другой – партия социалистов. Она как раз призывает установить фиксированный лимит расходов на страховые взносы ОМС в перерасчете на проценты от бюджета данного домохозяйства. Если этот лимит будет превышен, данная семья могла бы получить право на снижение страховых взносов, причем разницу будут доплачивать кантональные бюджеты. Инициатива «центристов» сформулирована более абстрактно: она призывает лишь принимать меры, как только и в случае, если темпы увеличения взносов в фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) начнут превышать темпы увеличения заработной платы.

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Показать больше У Швейцарии есть шанс избавиться от «брачного наказания» Этот контент был опубликован на В Берне зарегистрирована народная законодательная инициатива в пользу перехода на индивидуальное налогообложение. Читать далее У Швейцарии есть шанс избавиться от «брачного наказания»

Можно предположить, что электорат скорее проголосует за более конкретное предложение социалистов, при этом «центристы» не смогли организовать с социалистами тактический тандем, в рамках которого партии могли бы поддерживать друг друга. Для «центристов» народные законодательные инициативы – это относительно новый инструмент в их арсенале политических средств. С их требованиями вполне можно согласиться, но запущенные в политический оборот в неудачное, как сейчас, время, они уже на старте могут превратиться в «хромую утку».