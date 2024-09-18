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Качество жизни

В Швейцарии растет число смертельных несчастных случаев

За последнее десятилетие в стране резко увеличилось количество случаев удушья и падений с высоты со смертельным исходом.
За последнее десятилетие в стране резко увеличилось количество случаев удушья и падений с высоты со смертельным исходом. Keystone-SDA

В Швейцарии все большее количество людей гибнет в результате несчастных случаев дома или во время отдыха, причем за последнее десятилетие резко возросло количество случаев удушья и падений с высоты со смертельным исходом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Основной причиной увеличения числа несчастных случаев со смертельным исходом являются демографические сдвиги: по мере старения населения растет и риск получить смертельную травму в результате даже самого обычного несчастного случая. Об этом заявил во вторник 10 сентября 2024 года Швейцарский совет по предотвращению и расследованию несчастных случаев (BFUВнешняя ссылка).

По данным BFU, ежегодно в Швейцарии в результате падений с высоты погибает 1 700 человек, за последнее десятилетие этот показатель увеличивался в среднем на 20 случаев в год. Ведомство BFU также отметило также увеличение числа случаев удушья со смертельным исходом, этот показатель увеличивался в среднем на три случая в год, добравшись до нынешнего годового показателя в 135 случаев.

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Practising treating someone who has fallen down the stairs

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Большинство серьезных несчастных случаев происходит дома

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Количество несчастных случаев со смертельным исходом в быту и на отдыхе ежегодно увеличивается в среднем на 31 случай, достигнув в общей сложности 2 100 случаев в год. Средний возраст погибших в результате бытовых несчастных случаев составляет 82 года. Средний возраст людей, погибающих в ДТП или в результате занятий спортом, составляет 53 года.

По данным BFU, за последние десять лет количество детей, погибших в ДТП, не изменилось. В целом ежегодно в результате несчастных случаев дома и во время отдыха погибает 14 детей, половина из которых — младенцы и малыши. Дети особенно подвержены риску смертельных травм от удушья, утопления и падения с высоты.

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Как утверждает BFU, одна из самых больших опасностей, о которой многие родители просто не знают — это утопление. Только пятая часть родителей или воспитателей осознают, что маленькие дети могут утонуть тихо, не подавая никаких признаков или сигналов тревоги.

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