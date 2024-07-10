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Качество жизни

Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО

Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО
Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО. Keystone / Ennio Leanza

Эти люди по 23 часа в сутки не входили из камер, пользоваться душем им разрешали только раз в неделю. До недавнего времени с заключенными в СИЗО обращались в Швейцарии настолько жестко, что кантон Цюрих, в частности, уже давно подвергался критике со стороны правозащитных организаций.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Сегодня ситуация в цюрихских СИЗО изменилась. В них сейчас содержатся примерно 1 200 человек, они могут проводить восемь часов в день вне камеры и общаться с другими заключенными. В будущем условия содержания в тюрьмах должны улучшиться в еще большей степени. С этой целью, начиная с октября 2023 года, в одиннадцати следственных изоляторах кантонов Цюрих и Берн реализуется специальная пилотная программа.

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Программа является добровольной. На данный момент согласились принять в ней участие 40 процентов заключенных. Об этом во вторник 25 июня 2024 года на специальной пресс-конференцииВнешняя ссылка журналистам сообщили ответственные чиновники обоих кантонов. Директор (министр) департамента (министерства) юстиции кантона Цюрих Жаклин Фер (Jacqueline Fehr / SP) заявила, что предварительное заключение, конечно, остается, как его ни назови, тюремным сроком, но в конце концов его основная цель — предотвратить риск рецидива или побега.

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«Необходимо помнить о презумпции невиновности, вот почему на первый план в СИЗО должны выходить задачи социальной реинтеграции». Заключенные должны иметь возможность поддерживать личные контакты, добавляет ее коллега из Берна Филипп Мюллер (Philippe Müller / FDP): «Ведь после освобождения эти люди должны иметь шанс на продолжение нормальной жизни ровно с того момента, после которого они попали (за решетку). Поэтому цель состоит в том, чтобы заключенные, находящиеся под следствием, не теряли ни работу, ни свое жильё».

«Если мы понимаем, например, что заключенный больше не может платить арендную плату за жильё, то тогда мы вместе с ним смотрим, можем ли мы найти тут какое-то решение», — говорит руководитель проекта Стефан Тоблер (Stefan Tobler). Все меры такого рода всегда принимаются после консультаций с органами прокуратуры, потому что при всех прочих равных условиях текущие уголовные и гражданские расследования не должны быть сорваны. Еще одна программа помогает заключенным справляться со стрессом, а тюремный персонал со своей стороны учится более эффективно контактировать с заключенными в сложных ситуациях.

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Общая стоимость указанного проекта составляет 12,8 миллиона швейцарских франков. Он реализуется при поддержке Федерального Ведомства юстиции (Bundesamt für Justiz, подразделение Минюста), научную поддержку проекту оказывают Цюрихский политех ВТШ / ETH и Цюрихский университет, первые результаты ожидаются в 2028 году, все успешно опробованные меры планируется реализовать и в других кантонах.

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