Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть I

Зачем ехать куда-то в поисках чего-то необычного? «Куда-то» ехать не надо, вместо этого следует посетить Швейцарию, которой есть что предложить посмотреть интересного и необычного, дав при этом возможность отдохнуть вдали от шума и суеты больших городов.

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В нашей подборке мы представляем пять необычных швейцарских регионов и историко-культурных достопримечательностей.

1. Мистическое «место силы»: ущелье Ранфт

Здесь можно по следам отшельника Никлауса фон Флюе отправиться в поход вдоль стремительной горной реки, текущей в ущелье Ранфт. Keystone / Urs Flueeler

Ущелье Ранфт (RanftschluchtВнешняя ссылка) и горный поток Мельхаа (Bergbach MelchaaВнешняя ссылка) издавна привлекают к себе знающих толк в настоящих достопримечательностях туристов и гостей как из самой Швейцарии, так и из зарубежных стран. Все равно, верующий вы или нет, любой найдет здесь внутренний покой и внешний мир, ведь регион Ранфт считается в Швейцарии «местом силы», источником особой энергетики.

А ещё это самый настоящий исторический кластер мест и памятников природы и архитектуры, тесно связанный с национальным святым Швейцарии и «изобретателем» политики нейтралитета Братом Никлаусом из города Флюэли (Niklaus von Flüe / Bruder Klaus, 1417–1487). Подробнее о нём в материале ниже.

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2. Маленький, но живописный городок Рю в кантоне Фрибур

Первая укрепленное поселение появилось тут еще в 800 году н. э. Затем город Рю (Rue) получил городские права, а вместе с ними и право контролировать торговые пути и брать пошлину за проезд. В те времена здесь был крупный транспортный узел, находившийся в зависимости от Савойского графства. UPPERVIEW PRODUCTIONS

Городок Рю в кантоне Фрибур утверждает, что именно ему принадлежат лавры самого маленького города в Европе. Живут в нем всего 1588 человек, а по швейцарским законам для того, чтобы считаться городом, населенному пункту необходимо иметь численность жителей в размере не менее 10 000 человек.

Тем не менее Рю (RueВнешняя ссылка) продолжает настаивать на своем городском статусе, ссылаясь на грамоту о пожаловании ему городских прав и вольностей от 1260 года, каковая была видимо дарована Рю в связи с его замком, расположенным стратегически выгодно на перекрестке транспортных путей. Так или иначе, посетить Рю стоит даже не столько из-за его богатой событиями истории, сколько ради вкуснейших бретонских блинчиков, которые и сегодня еще готовят у подножия старинного замкового холма.

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3. Познакомиться с историей повседневности в кантоне Тичино

В Piccolo Museo в Сессе вы можете погрузиться в быт сельских жителей Тичино. KAROLINE THÜRKAUF

Хотите погрузиться в повседневную историю Тичино вдали от проторенных туристических троп? Это возможно. Но для этого нужно приложить хотя бы немного усилий и добраться до небольшого, но прекрасно оборудованного краеведческого и этнографического музея Piccolo Museo в деревне Сесса (Sessa). Правда, предварительно вам придется позвонить или написать туда и договориться о встрече с одним из хранителей музея. Но всё это определенно стоит того.

В Piccolo MuseoВнешняя ссылка («Маленьком музее») можно по-настоящему погрузиться в суровые будни сельчан Тичино, открыв для себя жизнь швейцарских крестьян юга страны, жизнь, которой они жили по историческим меркам ещё совсем недавно. Бедность была её основной константой, поэтому многие тичинцы были вынуждены эмигрировать. Те же, кто оставался, порой создавали с помощью самых простых подручных инструментов настоящие шедевры, как раз и представленные в музее. Музей также предлагает экскурсии по живописной деревне Сесса с ее старинным винным прессом, домом швейцарского наместника и барочным алтарём церкви Святого Мартина.

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4. Музей Бруно Хозеннена высоко в горах

Дом-музей Бруно Хозеннена (1933–2010) посвящен самому обычному человеку, который не был ни гениальным художником, ни знаменитым философом, ни известным писателем. RUTH SEEHOLZER

Расположенная высоко в горах над регионом Висперталь (Vispertal), что в кантоне Вале, деревня Тёрбель (Törbel) напоминает естественную неприступную крепость. В самом центре этой деревни расположен Bruno-Hosennen-MuseumВнешняя ссылка, открытый для всех желающих дом-музей Бруно Хозеннена (1933–2010). Он не был ни гениальным художником, ни знаменитым философом, ни известным писателем, хотя творческий потенциал, которым он обладал, был очень велик. Крайняя бедность не позволила ему получить какое-то образование.

Он был простым горцем, в молодости зарабатывавшим себе на жизнь в качестве горного проводника и рабочего на проходке тоннелей. Позже он стал фермером и виноградарем. Его спутница жизни, известная швейцарская художница и автор детских книг Хелен Гюдель (Helen Güdel, род. 1935), руководит его музеем и сегодня. Переехав в Тёрбель в 1989 году, она поняла, что Бруно и его жизнь вполне достойны того, чтобы посвятить им целый музей. Её собственные работы так же выставлены в музее, в помещениях которого регулярно проходят выставки работ других современных художников и художниц.

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5. Замок Вюльеранс (Vullierens): цветочное великолепие и монументальное искусство

Местечко для любителей паркового искусства: в садах замка Вюйрен (Vullierens) недалеко от Моржа под открытым небом можно увидеть более 90 скульптур. SRF / YVONN SCHERRER

Сад, похожий на сон. Цветы всех сортов и видов, куда не бросишь взгляд. Зачарованные тропинки, благоухающие кусты роз. Роберт Бове (Robert Bovet), владелец замка, не любит давать интервьюВнешняя ссылка, но он охотно делится своими садовыми сокровищами со всеми желающими. Он также приглашает гостей разделить с ним его любовь к искусству: в саду замкаВнешняя ссылка среди ирисов, роз и однодневных лилий расположены девять десятков разных скульптур и инсталляций. Особой популярностью пользуется гигантская конструкция Bingbang швейцарского скульптора и художника Этьена Креэнбюля (Etienne Krähenbühl).

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