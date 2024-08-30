«Евровидение-2025» пройдет в Базеле, Швейцария

«Евровидение-2025» пройдет в Базеле, в конкурсе на право его проведения участвовала и Женева, но она не прошла процедуру отбора. Об этом сообщил швейцарский медиахолдинг SRG. Два полуфинала пройдут 13 и 15 мая 2025 г., финал состоится 17 мая 2025 г. Кто будет представлять Швейцарию на следующем Евровидении (ESC)? Это станет известно в начале 2025 года.
Местом проведения конкурса станет концертный зал St. JakobshalleВнешняя ссылка в Базеле. Стоимость проведения «Евровидения» оценивается правительством Базеля в 30–35 миллионов франков. Благодаря этому конкурсу город окажется в центре внимания миллионов людей по всему земному шару. Для сравнения: три прямых телевизионных трансляции предыдущего конкурса из Мальмё (Швеция) в 2024 году привлекли внимание 163 млн человек, в том числе почти 800 тыс. только из Швейцарии.
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Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?
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Европейский песенный конкурс возвращается в Швейцарию, с ним связаны большие расходы, но он же обещает и значительные выгоды.
Эди Эстерманн (Edi Estermann), пресс-секретарь швейцарского национального общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG (наш портал является автономным подразделением этого холдинга), указал в интервью радио SRFВнешняя ссылка, что и Базель, и Женева представили отличные заявки. «Базель не выделялся на фоне Женевы практически ничем, но он победил по итогам оценки характера взаимодействии различных рассматривавшихся нами критериев».
На вопрос о возможных референдумах, которые могут быть организованы некоторыми швейцарскими политическими силами, в частности, консервативной партией EDU и молодежной организацией Швейцарской народной партии (SVP) по вопросу финансирования «Евровидения», Эди Эстерманн ответил, что «мы в Швейцарии живем в условиях прямой демократии, и такие вопросы являются ее частью. Мы относимся к ним серьезно».
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Швейцарская прямая демократия бросает вызов «Евровидению»
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Когда речь идет о вопросах, которые касаются или волнуют всех, хорошо бы спросить волю народа. В Швейцарии есть для этого специальный инструмент.
«Это создаст определенную неопределенность в планировании, однако проведение референдума не будет означать окончательного конца ESC, а будет означать, что сначала будет проведено голосование, а потом сам конкурс. Если же референдум в самом деле состоится и финансовый вклад города Базель в бюджет конкурса будет заблокирован, то тогда «Евровидение» нам придется проводить в гораздо более скромных масштабах».
Победа небинарной персоны Немо этой весной на конкурсе «Евровидение» (ESC) вновь вернула смотр костюмов и песни в Швейцарию, впервые за последние 36 лет. В 1988 году, напомним, Селин Дион выиграла конкурс для Швейцарии с песней Ne partez pas sans moi, тогда конкурс проходил в ирландской столице Дублине. На следующий год конкурс прошел в Лозанне во дворце съездов Palais de BeaulieuВнешняя ссылка. Самый же первый Grand Prix Eurovision de la Chanson прошел 24 мая 1956 года в концертном зале Teatro Kursaal Внешняя ссылкав Лугано, кантон Тичино, Швейцария.
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