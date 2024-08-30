«Евровидение-2025» пройдет в Базеле, Швейцария

Конкурс «Евровидение-2025» пройдет в Базеле, в конкурсе участвовала и Женева, но она не прошла процедуру обора. Об этом сообщил швейцарский медиахолдинг SRG. Keystone

«Евровидение-2025» пройдет в Базеле, в конкурсе на право его проведения участвовала и Женева, но она не прошла процедуру отбора. Об этом сообщил швейцарский медиахолдинг SRG. Два полуфинала пройдут 13 и 15 мая 2025 г., финал состоится 17 мая 2025 г. Кто будет представлять Швейцарию на следующем Евровидении (ESC)? Это станет известно в начале 2025 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Eurovision Song Contest 2025 to be staged by Basel Оригинал Читать далее Eurovision Song Contest 2025 to be staged by Basel

Местом проведения конкурса станет концертный зал St. JakobshalleВнешняя ссылка в Базеле. Стоимость проведения «Евровидения» оценивается правительством Базеля в 30–35 миллионов франков. Благодаря этому конкурсу город окажется в центре внимания миллионов людей по всему земному шару. Для сравнения: три прямых телевизионных трансляции предыдущего конкурса из Мальмё (Швеция) в 2024 году привлекли внимание 163 млн человек, в том числе почти 800 тыс. только из Швейцарии.

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Эди Эстерманн (Edi Estermann), пресс-секретарь швейцарского национального общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG (наш портал является автономным подразделением этого холдинга), указал в интервью радио SRFВнешняя ссылка, что и Базель, и Женева представили отличные заявки. «Базель не выделялся на фоне Женевы практически ничем, но он победил по итогам оценки характера взаимодействии различных рассматривавшихся нами критериев».

На вопрос о возможных референдумах, которые могут быть организованы некоторыми швейцарскими политическими силами, в частности, консервативной партией EDU и молодежной организацией Швейцарской народной партии (SVP) по вопросу финансирования «Евровидения», Эди Эстерманн ответил, что «мы в Швейцарии живем в условиях прямой демократии, и такие вопросы являются ее частью. Мы относимся к ним серьезно».

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«Это создаст определенную неопределенность в планировании, однако проведение референдума не будет означать окончательного конца ESC, а будет означать, что сначала будет проведено голосование, а потом сам конкурс. Если же референдум в самом деле состоится и финансовый вклад города Базель в бюджет конкурса будет заблокирован, то тогда «Евровидение» нам придется проводить в гораздо более скромных масштабах».

Победа небинарной персоны Немо этой весной на конкурсе «Евровидение» (ESC) вновь вернула смотр костюмов и песни в Швейцарию, впервые за последние 36 лет. В 1988 году, напомним, Селин Дион выиграла конкурс для Швейцарии с песней Ne partez pas sans moi, тогда конкурс проходил в ирландской столице Дублине. На следующий год конкурс прошел в Лозанне во дворце съездов Palais de BeaulieuВнешняя ссылка. Самый же первый Grand Prix Eurovision de la Chanson прошел 24 мая 1956 года в концертном зале Teatro Kursaal Внешняя ссылкав Лугано, кантон Тичино, Швейцария.

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