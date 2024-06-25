Саша Филипенко стал лауреатом премии Pro Litteris

Оппозиционный белорусский автор стал лауреатом швейцарской литературной премии Keystone

В 2024 году гран-при Pro Litteris в области литературы и чек на 40 000 швейцарских франков (44 900 долларов США) получит оппозиционный белорусский автор Саша Филиппенко. Премия присуждается ежегодно в знак признания выдающихся достижений в области литературы и изобразительного искусства.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Exiled Belarusian author receives Swiss literary prize Оригинал Читать далее Exiled Belarusian author receives Swiss literary prize

Организация ProLitteris занимается регулированием и соблюдением авторских прав в области литературы и изобразительного искусства. Штаб-квартира расположена в Цюрихе. Основана в 1974 году и действует с официального разрешения Швейцарского Федерального ведомства интеллектуальной собственности (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE).

Саша Филипенко родился в Беларуси в 1984 году и сейчас живет в Базеле. По мнению Pro Litteris, он является «ценным свидетелем (того, что происходит сейчас в мире), вносящим вклад в общее понимание сегодняшней геополитической ситуации». Сегодня он является «представителем сообщества писателей, живущих в Швейцарии, но пишущих не на одном из национальных языков страны». Все тексты С. Филипенко написаны на русском языке.

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Согласно регламенту премии обладатель главной премии имеет право определить получателя спонсорской премии, к которой прилагается чек на 10 000 швейцарских франков. Саша Филипенко выбрал в качестве таковой писательницу и переводчицу с русского языка Мод Мобийар (род. в Женеве в 1975 году).

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