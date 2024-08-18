Скончался французский актер Ален Делон

Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. В 1999 году он и его дети получили швейцарское гражданство. Keystone-SDA

В возрасте 88 лет умер Ален Делон. Об этом сообщили его дети в заявлении информационному агентству AFP.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Iconic actor Alain Delon dies, aged 88 Оригинал Читать далее Iconic actor Alain Delon dies, aged 88

«Ален Фабьен, Анушка, Энтони и (его собака) Лубо с глубокой скорбью сообщают о смерти своего отца», — говорится в их совместном пресс-релизе. Актёр мирно скончался в своем доме в городе Души (Douchy, в 135 км к югу от Парижа) в окружении детей и семьи.

В 1960-70-х годах Ален Делон стал культовым явлением французского кино, снявшись, в том числе вместе с Роми Шнайдер, в таких художественных фильмах, как «Бассейн». В 1985 году Ален Делон поселился в Швейцарии на вилле в женевской общине Шен-Бужри (Chêne-Bougeries). В 1990 году он получил в Швейцарии постоянный вид на жительство категории C (буква латинская).

В сентябре 1999 года правление общины Шен-Бужри проголосовало за предоставление актёру и его детям, дочери Анушке и сыну Алену Фабьену, швейцарского гражданства, детям на тот момент было восемь и пять лет. Совсем недавно Ален Делон и его семья снова попали в заголовки газет из-за семейного спора.

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Среди прочего, в центре спора был вопрос о том, должен ли актер провести остаток жизни в своей резиденции во Франции или переехать в Швейцарию, где живет его дочь Анушка, и где налог на наследство, скорее всего, будет куда ниже, чем во Франции. По словам старшего сына Делона Энтони, актер оговорил в своем завещании условие, что половину его активов должна унаследовать дочь Анушка, а два сына должны получить по одной четверти.

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