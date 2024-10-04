Как в Швейцарии лечат депрессию психоделическими средствами

Единственная швейцарская клиника, предлагающая такую терапию, расположена в Женеве. Насколько легально всё то, что делают там медики? Microgen Images / Science Photo Library

Единственная швейцарская клиника, предлагающая терапию на основе и при помощи психоделических средств, расположена в Женеве. Информация о ней наделала в последние недели и месяцы изрядного шума в СМИ, но насколько легально всё то, что делают там медики?

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Попробовать «психоделическую терапию» Франсуа, 52-летнего полицейского и отца четверых детей, подтолкнул документальный фильм, который он увидел на Netflix. В итоге вместе с другим добровольцем, 70-летней женщиной, он начал терапию на основе ЛСД. Все они и многие другие являются пациентами профессора Даниэле Зуллино (Daniele Zullino), руководителя Отделения психоделической терапии Университетской клиники Женевского университета (HUG). И все они, и их терапия никак не вписываются в типичные стереотипы, ассоциирующиеся с приемом наркотиков и лицами, находящимися в состоянии тяжелой наркотической зависимости.

Большинство из них никогда раньше даже не прикасались к психоделикам, но теперь они активно контактируют или с псилоцибином — вещества, получаемого из грибов, — или с ЛСД. Заплатив в зависимости от дозировки от 199 до 445 франков (221–494 доллара), эти добровольцы отправляются в «наркотический трип» продолжительностью до 12 часов. Цель, например, Франсуа — вылечить свою затянувшуюся на десятилетия депрессию. «Медицинская страховка не покрывает стоимость таких препаратов, но потенциальная польза говорит мне, что стоит попробовать. И если в будущем мне больше никогда не придется покупать антидепрессанты, то математика тут получается очень простая», — говорит Франсуа.

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За последний год он пережил уже три психоделических сеанса. «Результаты впечатляют, все симптомы депрессии ушли. У меня появился новый вкус к жизни». По состоянию на 2024 год психоделики легальны или по меньшей мере декриминализованы в 23 странах мира. Швейцария имеет долгую историю отношений с такими препаратами, ведь, не забудем, ЛСД был синтезирован в 1938 году именно в Базеле. Вместе с США, Канадой и Австралией Конфедерация занимает лидирующие позиции в мире в области психоделической терапии и релевантных научных исследований.

«Истории успеха»

Начиная с 2014 года швейцарские пациенты могут получать психоделики в качестве лекарств, хотя только в самых крайних случаях. Тем не менее на данный момент Клиника HUG — это единственное в стране лечебное заведение, предлагающее безопасное психоделическое лечение в адекватной медицинской среде. «Чтобы лечиться здесь, пациенты приезжают сюда со всей Швейцарии», — говорит Даниэле Зуллино. «Мы первые в мире, кто предлагает легальное лечение на основе психоделиков вне регулярных исследовательских программ», — рассказывает он порталу SWI swissinfo.ch. С 2019 года Даниэле Зуллино и его команда вылечили уже две сотни пациентов — это рекорд в данной области.

Истории успеха, подобные истории Франсуа, Даниэле Зуллино у пациентов, которым традиционная терапия никак не помогала, наблюдает довольно часто. «Психические заболевания обусловлены ригидностью нейронных связей, из-за чего пациентам сложно изменить свой взгляд на жизнь», — объясняет профессор Зуллино. «Если ты в депрессии, то ты просто не способен увидеть позитивную сторону вещей. А вот психоделики, подгруппа психоактивных препаратов, способны изменять настроение, познание и восприятие, могут как бы программировать сознание заново, выстраивая в мозгу дополнительные нейронные связи».

Пейот (Lophophora williamsii) — это небольшой бесшипый кактус, содержащий психоактивные алкалоиды, в частности мескалин. Его родина — Мексика и юго-западный Техас. Stuart Wilson / Biosphoto

Самыми известными препаратами, предлагаемыми и в Женеве, являются ЛСД и псилоцибин. Кроме того, к данной подгруппе принадлежат диметилтриптамин (DMT, ДМТ) или N,N-диметилтриптамин (эндогенный психоделик), мескалин, метилендиоксиметамфетамин (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда) и кетамин. Все эти вещества используются сейчас в рамках клинических испытаний и в Швейцарии, и по всему миру. При этом сами по себе эти вещества ещё не ведут к исцелению. И это очень важный фактор. «Психоделики только подготавливают почву, они дают вам шанс закрепить свои новые убеждения и идеи», — говорит Даниэле Зуллино. Вот почему в женевской клинике HUG психоделическая терапия обрамляется сеансами психотерапии — чтобы «дать установку на движение в сторону исцеления» и «интегрировать психоделический опыт (в сознательную социальную жизнь)».

«Следующая большая вещь»

Со времен открытия в 1950-х годах антидепрессантов и до недавнего времени в мире клинической психиатрии никаких прорывных открытий не было. А потом появились психоделики, которые стали «следующей большой вещью», вызвав даже первоначальный шок. Обладая минимальным риском привыкания и минимальными побочными негативными последствиями, психоделики кажутся сегодня куда более эффективными, нежели многие психиатрические препараты, представленные на рынке, — по крайней мере, при условии их правильного подхода к их применению. С точки зрения Лауры Токмаков, бывшей пациентки и соучредительницы женевской ассоциации пациентов Psychédelos, это обстоятельство играет ключевую роль.

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«Около трети пациентов, приходящих в ассоциацию после прохождения психоделической терапии, либо не испытывают никакого терапевтического эффекта, либо даже получают новую травму», — говорит она. По мнению Лауры Токмаков эта проблема связана не с субстанциями как таковыми, а с условиями, в которых они принимались. «Некоторых пациентов просто оставляли на произвол судьбы одних во время неудачных „трипов“, других просто лечил неквалифицированный терапевт, которому не удалось создать соответствующую успокаивающую атмосферу». По мнению Лауры Токмаков, все психотерапевты, применяющие такие средства, должны однажды сами опробовать психоделики на собственном опыте. С точки зрения Даниэле Зуллино, в этом нет необходимости. «Разве гинеколог должен быть обязательно женщиной?» — спрашивает он.

Со времен открытия в 1950-х годах антидепрессантов и до недавнего времени в мире клинической психиатрии никаких прорывных открытий не было. А потом появились психоделики. SWI

Лаура Токмаков также настаивает на том, что все новоиспеченные «психоделические» терапевты должны пройти обучение у «духовных мастеров» или даже шаманов. «Их традиции говорят нам, что психоделический опыт усиливается, когда он происходит в естественной духовной обстановке, тогда как классическая „комната с белым потолком“ не способна порой вызвать у некоторых пациентов ничего, кроме чувства тревожности», — отмечает она. Напротив, Даниэле Зуллино считает, что в практическом смысле духовные элементы к такой терапии ничего не добавляют. «Мы уже стараемся использовать нейтральные в плане обстановки помещения, в которых пациенты могут проецировать свои собственные видения, а не навязывать себе какие-то наши представления», — говорит он.

Что говорит на эту тему фундаментальная наука?

Она пока находится в зачаточном состоянии. Кроме того, большинство исследований характера воздействия психоделиков, проведенных на данный момент, обставлены строгими нормативными протоколами, которые расписывают буквально каждый шаг в рамках взаимодействия между врачом, пациентом и окружающей обстановкой. Врачи женевской HUG не связаны такого рода протоколами, их фундаментальные исследования сосредоточены на поиске форматов оптимизации терапии. Собственно фармакология этих препаратов их не интересует. «Мы предпочитаем тестировать новую музыку, задавать пациентам разные вопросы, менять обстановку или дозировку препарата, и, таким образом, мы постепенно понимаем, что работает лучше, а что хуже», — говорит Даниэле Зуллино.

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Знания и опыт, собранные и обработанные им и его командой, могут в будущем послужить основой для образовательных стандартов, на основе которых в Швейцарии будут обучать терапевтов со специализацией на психоделической терапии. Взрослые жители Швейцарии, желающие опробовать психоделическую терапию, в настоящее время должны подать заявление на адрес Федерального Ведомства по делам здравоохранения (BAG, подразделение МВД). В нём они должны доказать, что и в самом деле страдают от серьезных расстройств, устойчивых к лечению обычными средствами, что они уже перепробовали несколько лекарств и терапий, не заметив улучшения, и что их болезнь тяжела и продолжительна, приводя к депрессии или наркозависимости.

Шаман проводит ритуал очищения над Маргаритой Мбиванги (не видно), уроженкой этнической группы аче в Парагвае. Jorge Saenz/AP/Keystone

Ограниченность круга лиц, имеющих право на такую терапию, разумеется, привела к расцвету черного рынка. При этом в случае своего разоблачения нелегальные потребители психоделиков, как правило, рискуют не более чем денежным штрафом. Максим Меллина (Maxime Mellina) работает в Groupement Romand d’Etudes des Addictions, в ассоциации граждан франкоязычной части Швейцарии, занимающейся проблемами наркозависимости в части, касающейся основ государственной политики в этой области. Он утверждает, что, разрешая употребление этих веществ строго только в медицинских учреждениях, мы исключаем всех тех, кто не страдает серьезными психическими заболеваниями, но все равно хотел бы попробовать психоделики для личностного роста. А это толкает таких людей на нелегальный, неконтролируемый рынок.

«Изменения уже идут»

В настоящее время в мире все громче звучат голоса в пользу изменения нормативного статуса психоделиков и условий их применения в медицинских целях. Не исключено, что медицинские преимущества психоделиков получат признание и в Швейцарии. И если раньше эти препараты использовались тут только в качестве исключения и в крайних случаях, то в будущем они могли бы стать весьма распространенным средством терапии. Это, конечно, создаст дополнительный спрос на опытных терапевтов. «Эти изменения идут, и они должны начаться уже в течение двух следующих лет», — считает Даниэле Зуллино. Максим Меллина считает, что причин запрещать психоделики вообще нет.

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«Они не представляют никакого риска, они не ведут к зависимости и не приводят к девиантному социальному поведению, как это бывает, например, в случае с алкоголем», — говорит он. «Вопрос скорее состоит в том, как их следует либерализировать? Должны ли они быть доступны каждому, как бокал вина? Или только в аптеке?», — спрашивает он. Даниэле Зуллино — убежденный сторонник применения психоделиков только в качестве лекарств. Что же касается других способов их использования, то он настаивает на том, что это совершенно другой вопрос. «Неспособность общества различать лекарства и наркотики дискредитирует все усилия ученых, направленные на обеспечение лучшего доступа пациентов к столь необходимому им лечению», — говорит он.

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Но как и где провести эту границу? Сделать это не так-то просто. «Где начинается и заканчивается терапия? — спрашивает Максим Меллина. — Когда я выпиваю бокал вина после работы, это просто расслабление или уже терапия?». Возможно, 2024 год станет переломным в плане развития законодательства, регулирующего оборот психоделиков во всем мире. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, USFDA) согласилось рассмотреть терапию на основе MDMA в качестве метода лечения посттравматического стрессового расстройства. Если ведомство одобрит эту терапию, то это может существенно повлиять на процесс правового регулирования этой сферы в других странах. «В Швейцарии, стране, где Альберт Хофманн впервые синтезировал ЛСД в 1938 году, психоделики могут стать широкодоступными препаратами уже через пять лет», — утверждает Максим Меллина.

Оригинал на английском языке отредактирован Вержини Манжан / русскоязычная версия: перевод и редактирование русскоязычной редакции SWI / ап