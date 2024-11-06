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«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»
«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки». Keystone

Кристоф Бергер, бывший президент Федеральной комиссии по вопросам вакцинации (Eidgenössische Kommission für Impffragen / EKIF), заявил, что сегодня он бы куда осторожнее рекомендовал проводить вакцинации от Covid-19.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В интервью газете SonntagsZeitung он заявил, что, конечно, те, кто хочет, должны иметь возможность вакцинироваться. «Но рекомендации, которые в первую очередь направлены на защиту других, а не себя, представляют собой особенно сложный вопрос. Именно поэтому во время пандемии и наблюдалось сопротивление (такого рода мерам)».

Сегодня, как говорит Кристоф Бергер, он бы больше внимания уделял вопросу о том, какие рекомендации больше не нужны и как быстрее вернуться к нормальной жизни. «Многие вещи все еще остаются неясными, тем не менее все те меры, что были реализованы в самом начале пандемии, были правильными: они предотвратили гибель людей из группы риска и были поддержаны подавляющим большинством населения.

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Но, безусловно, правильно было также быстро и свернуть все санитарные ограничения. Ален Берсе [занимавший в то время должность министра внутренних дел, курирующего здравоохранение] был прав, продвигаясь (по пути отмены ограничений) гораздо быстрее, особенно по сравнению с соседними с нами странами».

Размышляя о второй коронавирусной зиме, Кристоф Бергер указал, что решение делить людей на вакцинированных и непривитых привело к неравенству и лицам с низким риском осложнений было наиболее трудно (понять и принять такой курс). «Оглядываясь назад, мне кажется, что отказаться (от него) можно было бы гораздо раньше и быстрее, особенно после того, как у людей из группы риска появилось достаточно возможностей для вакцинации, а эффект от вакцинации в плане предотвращения взаимного инфицирования людей стал минимальным».

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