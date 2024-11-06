«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»
Кристоф Бергер, бывший президент Федеральной комиссии по вопросам вакцинации (Eidgenössische Kommission für Impffragen / EKIF), заявил, что сегодня он бы куда осторожнее рекомендовал проводить вакцинации от Covid-19.
В интервью газете SonntagsZeitung он заявил, что, конечно, те, кто хочет, должны иметь возможность вакцинироваться. «Но рекомендации, которые в первую очередь направлены на защиту других, а не себя, представляют собой особенно сложный вопрос. Именно поэтому во время пандемии и наблюдалось сопротивление (такого рода мерам)».
Сегодня, как говорит Кристоф Бергер, он бы больше внимания уделял вопросу о том, какие рекомендации больше не нужны и как быстрее вернуться к нормальной жизни. «Многие вещи все еще остаются неясными, тем не менее все те меры, что были реализованы в самом начале пандемии, были правильными: они предотвратили гибель людей из группы риска и были поддержаны подавляющим большинством населения.
Показать больше
Показать больше
В Швейцарии компенсируют «побочки» от ковидной вакцины
Этот контент был опубликован на
Швейцария впервые выплатила компенсацию за ущерб, причиненный вакциной против коронавируса.
Но, безусловно, правильно было также быстро и свернуть все санитарные ограничения. Ален Берсе [занимавший в то время должность министра внутренних дел, курирующего здравоохранение] был прав, продвигаясь (по пути отмены ограничений) гораздо быстрее, особенно по сравнению с соседними с нами странами».
Размышляя о второй коронавирусной зиме, Кристоф Бергер указал, что решение делить людей на вакцинированных и непривитых привело к неравенству и лицам с низким риском осложнений было наиболее трудно (понять и принять такой курс). «Оглядываясь назад, мне кажется, что отказаться (от него) можно было бы гораздо раньше и быстрее, особенно после того, как у людей из группы риска появилось достаточно возможностей для вакцинации, а эффект от вакцинации в плане предотвращения взаимного инфицирования людей стал минимальным».
Показать больше
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии
Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.
«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей»
Этот контент был опубликован на
«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей». Таково мнение Ивонн Гилли (Yvonne Gilli), президента профессиональной ассоциации швейцарских врачей Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte / FMH.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.