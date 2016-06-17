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Швейцария и Европейский союз: жребий брошен!

Швейцария – ЕС: высокие отношения!

Следует ли Великобритании покинуть Евросоюз или нет? И если на референдуме 23 июня 2016 года народ Соединенного Королевства проголосует за пресловутый «Brexit», то как могли бы в будущем выстраиваться его отношения с Европейским союзом? Вариант решения проблемы есть: имеется в виду так называемый двусторонний (билатеральный) формат сотрудничества, выстроенный и более или менее успешно реализуемый между ЕС и Швейцарией. (Микеле Андина (Michele Andina), swissinfo.ch)

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Создатель документальных и мультипликационных фильмов родом из Берна, Микеле изучал кино в Цюрихской высшей школе искусств. Работает в SWI swissinfo.ch с 2004 года. Его особенно привлекают современные форматы онлайн-журналистики, разработка новых видео-форматов для смартфонов и совмещение анимации и документальной съемки.

Микеле Андина (Микеле Андина)
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Многие на берегах туманного Альбиона с неприкрытой завистью поглядывают на Швейцарию, которая, якобы, получает от таких «высоких» отношений со своим европейским соседом огромные барыши и выгоды, не будучи обязанной брать на себя все тяготы, лишения, обязанности и расходы, вытекающие из факта регулярного членства в ЕС. Конечно, не все так просто!

С другой стороны, в самом деле, два пакета «секторальных договоров» обеспечивают Швейцарии, разумеется, на условиях взаимности, практически неограниченный доступ на общий рынок ЕС, включая транспортный и товарно-торговый. Швейцария имеет право принимать участие в европейских научных проектах, а также пользоваться правом безвизового посещения всех стран ЕС. Сможет ли Великобритания выстроить в случае своего ухода из ЕС похожую систему кооперативных связей?

Так или иначе, Королевство но уже двинулось по пути Швейцарии, используя инструменты прямой демократии (референдум) для определения рамочных условий своего сотрудничества с Европой. Сама Швейцария, напомним, обе пакета «секторальных соглашений» с ЕС исправно выносила на национальный плебисцит и вводила их в действие только после одобрения их народом. Давайте же наглядно посмотрим, как могли бы выглядеть отношения Великобритании с ЕС на примере билатерального формата отношений Берна и Брюсселя.

Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров, озвучание: Надежда Капоне и Игорь Петров.

А как Вы думаете: покинет ли Лондон Евросоюз, и если да, то какие это будет иметь последствия?

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