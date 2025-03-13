Парламент Швейцарии требует усиления пограничного контроля

Федеральный советник (министр юстиции) Беат Янс (Beat Jans) также высказался за это предложение, но предупредил, что оно повлечет за собой дополнительные расходы. Уточним, что малая палата приняла без какого-либо встречного контрпредложения соответствующее предложение Комитета по политике безопасности Совета кантонов (SIK-S) об усилении существующего пограничного контроля. Поскольку Национальный совет уже принял идентичное предложение в понедельник 10 марта, то теперь Федеральный совет (кабинет министров) должен теперь представить план его конкретной реализации.
А вот идею введения систематического пограничного контроля Совет кантонов, однако, не поддержал. Соответствующее предложение бывшего главы Швейцарской народной партии Марко Кьезы (Marco Chiesa, SVP/TI) было отклонено 20 голосами против 17 при шести воздержавшихся. Таким образом, оно теперь снято с рассмотрения. Перед голосованием представители кантона Тичино утверждали, что Швейцария не должна отставать от соседних стран в вопросах пограничного контроля. Однако «границы нельзя просто взять и закрыть», — заявлял в ответ Матиас Цопфи (Mathias Zopfi, «Зеленые» / GL).
Как и Национальный совет, малая палата проголосовала за исключение из процедуры получения убежища просителей с криминальным прошлым. Лица, уже получившие право на пребывание в Швейцарии, но совершившие преступления, должны лишаться этого права. Кроме того, Совет кантонов поддержал предложение ограничивать свободу передвижения просителей убежища, в отношении которых ведется уголовное расследование, одобрив два соответствующих предложения Швейцарской народной партии (SVP).
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Согласно данным Федерального ведомства статистики (BfS), доля швейцарцев, негативно оценивающих влияние иностранцев на общество, увеличилась.
Со своей стороны министр юстиции Беат Янс подчеркнул необходимость рассмотрения каждого случая с точки зрения соблюдения прав человека: «Мы никого не депортируем на смерть». Он также предупредил, что недопустимо заключать людей под стражу лишь по одним неподтвержденным подозрениям. Беат Янс отметил далее, что неисполнимые и неконституционные инициативы могут лишь подорвать доверие к политической системе страны.
Совет кантонов также согласился, что для противодействия нелегальной миграции в будущем необходимо будет использовать и сравнивать данные муниципалитетов / общин, организаций социального обеспечения, страховых медицинских фондов системы ОМС и других учреждений. Однако он отклонил ряд предложений SVP, направленных на ужесточение общей политики предоставления убежища. В частности, было отвергнуто предложение о развороте просителей убежища на границе, в случае если они прибыли из «безопасной третьей страны».
В то же время Совет кантонов потребовал, чтобы федеральное правительство обеспечило исполнение кантонами (субъектами федерации) распоряжений Государственного секретариата по миграции (SEM) о высылке в установленные законом сроки тех, кого следует выслать. Соответствующее предложение, внесенное Даниэлем Фесслером (Daniel Fässler, «Центр» / AI), теперь поступит в Национальный совет.
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Федеральный советник (так в Швейцарии называют министров) Беат Янс, курирующий миграцию, считает швейцарскую политику предоставления убежища адекватной.
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