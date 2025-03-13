Парламент Швейцарии требует усиления пограничного контроля

Вслед за большой палатой парламента соответствующее требование поддержала и малая палата. Keystone-SDA

Швейцария должна более плотно контролировать свои национальные границы. Вслед за Национальным советом (большой палатой парламента) соответствующее требование поддержал и Совет кантонов (малая палата).

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Федеральный советник (министр юстиции) Беат Янс (Beat Jans) также высказался за это предложение, но предупредил, что оно повлечет за собой дополнительные расходы. Уточним, что малая палата приняла без какого-либо встречного контрпредложения соответствующее предложение Комитета по политике безопасности Совета кантонов (SIK-S) об усилении существующего пограничного контроля. Поскольку Национальный совет уже принял идентичное предложение в понедельник 10 марта, то теперь Федеральный совет (кабинет министров) должен теперь представить план его конкретной реализации.

А вот идею введения систематического пограничного контроля Совет кантонов, однако, не поддержал. Соответствующее предложение бывшего главы Швейцарской народной партии Марко Кьезы (Marco Chiesa, SVP/TI) было отклонено 20 голосами против 17 при шести воздержавшихся. Таким образом, оно теперь снято с рассмотрения. Перед голосованием представители кантона Тичино утверждали, что Швейцария не должна отставать от соседних стран в вопросах пограничного контроля. Однако «границы нельзя просто взять и закрыть», — заявлял в ответ Матиас Цопфи (Mathias Zopfi, «Зеленые» / GL).

Как и Национальный совет, малая палата проголосовала за исключение из процедуры получения убежища просителей с криминальным прошлым. Лица, уже получившие право на пребывание в Швейцарии, но совершившие преступления, должны лишаться этого права. Кроме того, Совет кантонов поддержал предложение ограничивать свободу передвижения просителей убежища, в отношении которых ведется уголовное расследование, одобрив два соответствующих предложения Швейцарской народной партии (SVP).

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Со своей стороны министр юстиции Беат Янс подчеркнул необходимость рассмотрения каждого случая с точки зрения соблюдения прав человека: «Мы никого не депортируем на смерть». Он также предупредил, что недопустимо заключать людей под стражу лишь по одним неподтвержденным подозрениям. Беат Янс отметил далее, что неисполнимые и неконституционные инициативы могут лишь подорвать доверие к политической системе страны.

Совет кантонов также согласился, что для противодействия нелегальной миграции в будущем необходимо будет использовать и сравнивать данные муниципалитетов / общин, организаций социального обеспечения, страховых медицинских фондов системы ОМС и других учреждений. Однако он отклонил ряд предложений SVP, направленных на ужесточение общей политики предоставления убежища. В частности, было отвергнуто предложение о развороте просителей убежища на границе, в случае если они прибыли из «безопасной третьей страны».

В то же время Совет кантонов потребовал, чтобы федеральное правительство обеспечило исполнение кантонами (субъектами федерации) распоряжений Государственного секретариата по миграции (SEM) о высылке в установленные законом сроки тех, кого следует выслать. Соответствующее предложение, внесенное Даниэлем Фесслером (Daniel Fässler, «Центр» / AI), теперь поступит в Национальный совет.

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