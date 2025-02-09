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Национальная политика

Результаты референдума 9 февраля 2025 года в Швейцарии

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В это воскресенье граждане Швейцарии голосуют по народной законодательной инициативе «Об экологической ответственности экономики».

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На референдум в Швейцарии вынесли «экологическую ответственность экономики» 

Этот контент был опубликован на В это воскресенье граждане Швейцарии голосуют по народной законодательной инициативе «Об экологической ответственности экономики».

Читать далее На референдум в Швейцарии вынесли «экологическую ответственность экономики» 
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На референдуме 9 февраля 2025 года Швейцария проголосует по «Инициативе об экологической ответственности»

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Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале

Этот контент был опубликован на На референдуме 9 февраля 2025 года Швейцария проголосует по «Инициативе об экологической ответственности»

Читать далее Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале
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Опрос накануне референдума 9 февраля 2025 года: проблема есть, никто не спорит, но ее решение признано негодным.

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Референдум 9 февраля 2025 года: негодное решение реальной проблемы

Этот контент был опубликован на Опрос накануне референдума 9 февраля 2025 года: проблема есть, никто не спорит, но ее решение признано негодным.

Читать далее Референдум 9 февраля 2025 года: негодное решение реальной проблемы
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Референдумы прошли в Швейцарии 9 февраля 2025 года и на региональном уровне. Рассказываем о самых интересных.

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Самые интересные региональные референдумы в Швейцарии 9 февраля

Этот контент был опубликован на Референдумы прошли в Швейцарии 9 февраля 2025 года и на региональном уровне. Рассказываем о самых интересных.

Читать далее Самые интересные региональные референдумы в Швейцарии 9 февраля
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Инициатива по экологической ответственности экономики не нашла поддержки у избирателей Швейцарии.

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Идея экологической ответственности не нашла поддержки у избирателей

Этот контент был опубликован на Инициатива по экологической ответственности экономики не нашла поддержки у избирателей Швейцарии.

Читать далее Идея экологической ответственности не нашла поддержки у избирателей

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR