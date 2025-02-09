Результаты референдума 9 февраля 2025 года в Швейцарии
Внешний контент
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На референдум в Швейцарии вынесли «экологическую ответственность экономики»
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Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале
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Референдум 9 февраля 2025 года: негодное решение реальной проблемы
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Самые интересные региональные референдумы в Швейцарии 9 февраля
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Идея экологической ответственности не нашла поддержки у избирателей
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