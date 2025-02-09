Результаты референдума 9 февраля 2025 года в Швейцарии

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Показать больше На референдум в Швейцарии вынесли «экологическую ответственность экономики» Этот контент был опубликован на В это воскресенье граждане Швейцарии голосуют по народной законодательной инициативе «Об экологической ответственности экономики». Читать далее На референдум в Швейцарии вынесли «экологическую ответственность экономики»

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Показать больше Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале Этот контент был опубликован на На референдуме 9 февраля 2025 года Швейцария проголосует по «Инициативе об экологической ответственности» Читать далее Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале

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Показать больше Референдум 9 февраля 2025 года: негодное решение реальной проблемы Этот контент был опубликован на Опрос накануне референдума 9 февраля 2025 года: проблема есть, никто не спорит, но ее решение признано негодным. Читать далее Референдум 9 февраля 2025 года: негодное решение реальной проблемы

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Показать больше Самые интересные региональные референдумы в Швейцарии 9 февраля Этот контент был опубликован на Референдумы прошли в Швейцарии 9 февраля 2025 года и на региональном уровне. Рассказываем о самых интересных. Читать далее Самые интересные региональные референдумы в Швейцарии 9 февраля

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Показать больше Идея экологической ответственности не нашла поддержки у избирателей Этот контент был опубликован на Инициатива по экологической ответственности экономики не нашла поддержки у избирателей Швейцарии. Читать далее Идея экологической ответственности не нашла поддержки у избирателей