Остается открытым вопрос, постоянный или же временный иммунитет приобретает тот, кто переболел коронавирусной инфекцией.

(Keystone / Laurent Gillieron)

Швейцарские технологические компании и эксперты занимаются разработкой цифровых «иммунных паспортов», которые могут быть использованы для подтверждения иммунитета к Covid-19. Однако пока ученые пока не могут ответить на главный вопрос, а именно, какой иммунитет, постоянный или временный, формируется при первичном заражении коронавирусом. Кроме того, перспектива «цифровой сегрегации» людей в зависимости от их иммунного статуса порождает в Швейцарии и других странах, рассматривающих этот вариант, серьезные сомнения этического характера.

Если допустить возможность формирования к Covid-19 постоянного иммунитета, какой обычной возникает у нас в детстве после кори или свинки, то преимущества иммунных паспортов становятся очевидны. Документ можно использовать для доступа в дома престарелых, безопасного путешествия по миру, посещения крупных спортивных или культурных мероприятий, будучи при этом уверенным, что ты не подвергаешь риску ни себя, ни окружающих.

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Его можно использовать в медицинских бригадах скорой помощи и для персонала клиник во избежание ненужных контактов медработников без иммунитета и больных коронавирусной инфекцией Covid-19. Такой паспорт способен обеспечить безопасность стратегических отраслей, например, гарантируя персонал атомной электростанции от одновременного и всеобщего заражения.

Блокчейн в роли панацеи?

В Швейцарии — стране, стоящей на страже права на неприкосновенность частной жизни и известной качеством своих средств защиты информации, создание иммунных паспортов идет сейчас полным ходом. Почему именно здесь? Еще и потому, что именно в Конфедерации расположены многочисленные компании, работающие с блокчейн-технологиями, а именно такая технология «распределенного реестра» только и способна сформировать действительно безопасный цифровой банк данных по лицам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией.

В иммунном паспорте Covid-19, предложенном швейцарской компанией SICPA, известной своей технологией производства защитных красок для банкнот и конфиденциальных документов, блокчейн-технология сочетается с технологией генерирования пресловутых QR-кодов. Вариант такого паспорта был разработан компанией в сотрудничестве с эстонской корпорацией GuardtimeВнешняя ссылка, штаб-квартира которой недавно переехала в Лозанну.

«Мы обеспечиваем надежную идентификацию результатов теста на антитела», — говорит Филипп Жилле (Philippe Gillet), директор по научным исследованиям компании SICPAВнешняя ссылка. «Мы обеспечиваем строгую конфиденциальность, связывая воедино выдачу теста, его результат и личность тестируемого. Мы надежно защищаем эти данные, не давая никаких гарантий относительно эффективности тестирования. К нам эта проблема уже не относится».

Ещё одной швейцарской компанией, использующей для разработки цифровых иммунных сертификатов технологии блокчейн, является фирма Health n Go,Внешняя ссылка которая начинала эксперименты с технологией блокчейн в области генерирования входных билетов на крупные спортивные мероприятия. Сейчас она предлагает технологию изготовления QR-кода, работающую как своего рода сертификат, который может быть установлен на смартфон пользователя.

«Сертификаты могут быть аннулированы, в том числе и в удаленном режиме. Изготовитель может устанавливать срок действия сертификатов, за ними может осуществляться централизованный контроль при обеспечении полной безопасности и конфиденциальности данных владельца сертификата. Например, иммунный сертификат может быть аннулирован, если партия диагностических комплектов была признана ненадёжной, что, разумеется, отменяет и результаты теста», — говорит Фредерик Лонгат (Frédéric LongatteВнешняя ссылка), генеральный директор компании Health n Go.

Соображения этического характера

Многие эксперты, однако, считают, что пока слишком рано заниматься разработкой иммунного паспорта, не имея полного представления о механизме работы вируса и об этических последствиях такого нововведения. «Оставляя в стороне вопросы о формировании иммунитета и его классификации, существенным фактором риска является создание ложного стимула для людей нарушать режим самоизоляции в расчете на выработку иммунитета после заражения коронавирусной инфекцией. А ведь это, не забудем, очень опасный, даже смертоносный вирус», — говорит Брент Миттельштадт (Brent MittelstadtВнешняя ссылка), специалист по вопросам этики данных Оксфордского института Интернета (Oxford Internet Institute).

Он считает, что увязка факта наличия или отсутствия иммунитета с правом на труд или с возможностью доступа к получению социальных услуг, посещения магазинов и ресторанов приведет к чрезвычайно пагубному социальному расслоению. Обеспокоенность выражает он и по поводу защиты личных данных владельцев таких паспортов. «Вопрос о введении „иммунного паспорта“ обсуждается в качестве возможности восстановить основные гражданские права, которые были ограничены или утрачены в результате режима самоизоляции», — говорит он. «Но при этом меня волнует проблема использование вируса Covid-19 в качестве повода для внедрения в нашу жизнь все более радикальных технологий, нарушающих конфиденциальность данных».

«На самом деле это вопрос о том, что первично», — говорит Джеймс Дэвис (James Davis), профессор политологии Университета Санкт-ГалленаВнешняя ссылка. По его мнению, введение паспортовВнешняя ссылка представляет собой шаг в правильном направлении в ситуации, когда единственной альтернативой является длительная самоизоляция до момента появления вакцины или эффективного способа лечения. «Я разделяю обеспокоенность в связи с тем, что такая „паспортизация“ дает преимущество людям с иммунитетом, но она также выгодна и обществу в целом, поскольку так мы сможем быстрее преодолеть экономические последствия Covid-19», — считает он.

Плюсы и минусы иммунных паспортов

Несмотря на такие опасения, идея увязать свободу передвижения с результатами тестирования на коронавирус, похоже, набирает силу по мере того, как тестирование становится все более распространенным, а многие страны, прежде всего живущие во многом за счет туризма, стремятся к ослаблению введенных ограничений. Чили была первой страной, которая начала выдавать сертификаты всем переболевшим Covid-19. Однако после нескольких недель глобальных дебатов этой латиноамериканской стране пришлось пойти на попятную и переименовать свои иммунные сертификаты в «справку о выписке из госпиталя», тем более, что вопрос о том, какой именно иммунитет формируется к вирусу у переболевших Covid-19, остается пока без ответа.

Плюсы и минусы иммунных паспортов обсуждаются так же в Великобритании и США, вызывая бурные дискуссии и в Западной Европе. Так, по просьбе своего правительства изучением этого вопроса занимаются немецкие эксперты по этике. «Вопрос о том, что означает для общества ситуация выборочного действия ограничений, затрагивает саму основу существования социума», — заявил в начале этого месяца министр здравоохранения ГерманииВнешняя ссылка Йенс Шпан (Jens Spahn). Всемирная организации здравоохраненияВнешняя ссылка, которую многие критикуют за «сговор с Китаем» и за шельмование Тайваня, раньше других предупредившего о грядущей пандемии, сейчас говорит, что такие сертификаты могут скорее увеличить, нежели снизить риск передачи коронавируса.

Люди могут, де, предположить, что они защищены от повторного заражения только потому, потому что их тесты дали положительный результат, а потому они могут оказаться склонными пренебрегать рекомендациями работников здравоохранения и властей. «На данный момент у нас нет достаточных оснований для подтверждения эффективности гуморального иммунитета, с тем чтобы гарантировать достоверность «иммунного паспорта» или родственного ему условного «сертификата безопасности», — говорится в информационной записке ВОЗ, организации со штаб-квартирой в Женеве.

На повестке дня не стоит. Пока!

Швейцария делает сейчас осторожные шаги, направленные на поиск эффективных методов обработки и аналитической оценки информации о состоянии иммунитета лиц, переболевших Covid-19. Швейцарская национальная рабочая группа Swiss National Covid-19 Task ForceВнешняя ссылка опубликовала недавно документВнешняя ссылка, касающийся этических аспектов серологического тестирования на антитела к Covid-19, в «Швейцарская Высшая школа здравоохранения» (Swiss School of Public HealthВнешняя ссылка) проводит сейчас общенациональное исследование на предмет природы антител к новому коронавирусу. «Нам необходимо проявлять осторожность, пока наука не докажет, что люди с антителами достаточно защищены (от повторного заражения). Считаю, что прежде, чем мы это узнаем, пройдет еще некоторое значительное время», — говорит Идрис Гессус (Idris GuessousВнешняя ссылка), руководитель группы специалистов в области первичной медико-санитарной помощи Университетской клиники Женевы (HUG).

Идрис Гессус и его коллеги в настоящее время занимаются выборочными исследованиями с участием примерно 6 000 человек для определения степени распространения вируса в районе Женевы. Эксперт видит два основных препятствия для введения иммунных паспортов — низкий процент инфицированного населения (по имеющимся оценкам таких сейчас насчитывается в Швейцарии менее 10%), а также неопределенность ответа на вопрос о том, действительно ли наличие антител к Covid-19 исключает повторное заражение? Но при этом он твердо убежден в необходимости иметь готовые разработки образцов иммунных паспортов, дабы они были сразу готовы к использованию по первому требованию.

А такое может произойти, если Швейцария столкнется со второй волной распространения коронавирусной инфекции, и по этой причине Идрис Гессус вместе с компанией SICPA занимается сейчас тестированием цифровых сертификатов, сделанных на основе технологии блокчейн. Его исследование темы иммунных сертификатов, которое через несколько дней будет представлено на рассмотрение комитета по этике кантона Женева, также предусматривает проведение широкого общественного опроса для оценки степени общественной поддержки данного проекта.

Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии (BAG) говорит, что введение «иммунных паспортов» для переболевших Covid-19 на повестке дня в стране пока не стоит. «Сейчас ещё слишком рано (думать об этом)», — указал порталу швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch Грегуар Гонья (Grégoire Gogniat) официальный представитель МВД Швейцарии, подразделением которого является BAG (отдельного Минздрава или «Департамента здравоохранения» в Швейцарии нет, как известно). «Об этом можно будет говорить только при условии появления убедительных данных, доказывающих, что антитела к вирусу действительно обеспечивают долговременный иммунитет. Этот вопрос также станет актуальным тогда, когда будет разработана вакцина от нового коронавируса».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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