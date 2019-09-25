Британское правительство взяло на себя обязательство доставить в страну около 150 000 британских туристов, которые из-за банкротства компании не могут вернуться домой.

(Keystone / Carlos De Saa)

Известие о крахе старейшего в мире туристического агентства Томаса Кука (Thomas Cook) вызвала ностальгию у многих швейцарцев, многие из которых справедливо полагают, что именно эта британская компания и помогла Швейцарии в создании современной туристической индустрии.

«Есть за границей контора Кука...» (Самуил Маршак)

Летом 1863 года из английского графства Йоркшир стартовала туристическая группа в составе четырех молодых дам и четырех кавалеров, причем сопровождал их никто иной, как сам Томас Кук (Thomas Cook, 1808-1892), отец современного туризма. Сначала на пароходе, а потом и по железной дороге этот, как он сам себя называл «Junior United Alpine Club», прибыл в регион западных швейцарских Альп, откуда через Шамони, на лошадях, повозках и даже пешком, он сумел добраться аж до Бернского нагорья.

(Piper Verlag)

Среди членов этого «Объединённого молодежного альпийского клуба» была и 31-летняя Джемайма Морелль (Jemima Morrell, 1832-1909), старшая дочь банкира, одна из основательниц «Клуба» и особа, который не чужды были писательские таланты. Оказалось, что во время всего путешествия по альпийской стране она вела очень талантливо и остроумно написанный дневник, который был найден только после ее смерти, а по-немецки он вообще был опубликован только в 2015 году под названием «Miss Jemimas Journal. Mit Thomas Cook auf der ersten Reise in die Schweizer AlpenВнешняя ссылка» («Дневник мисс Джемаймы. Первое путешествие в Швейцарские Альпы вместе с Томасом Куком»).

Если перелистать этот дневник, то окажется, что в 1863 году Конфедерация в ее глазах представилась ей «бедной страной», заполненную, как она выразилась, «нищебродами», «злобными великанами-людоедами ограми, этакими огромными троллями» и «паразитами». Полтора столетия спустя швейцарские Альпы, в том числе и стараниями наследников Т. Кука, остаются одним из самых посещаемых туристических направлений в мире. По словам Диккона Бьюиса, чья книга «Медленный поезд в ШвейцариюВнешняя ссылка» была выпущена в 2013 году как раз по случаю 150-летия того самого первого организованного тура по Швейцарии, Томас Кук действительно сыграл в продвижении Швейцарии как туристического региона роль, которую трудно переоценить.

Как говорит Д. Бьюис внешний вид Швейцарии быстро изменился, потому что «туризм приносил деньги именно в те районы, где их раньше не было — в сельскую местность». В своей книге он прослеживает маршрут поездки по Швейцарии самых первых британских туристов, опираясь именно на записи в «Дневнике мисс Джемаймы». Томас Кук сопровождал группу до городка Мартиньи в западной франкоязычной Швейцарии. Д. Бьюис отмечает, что кульминацией «той поездки было наблюдение за восходом солнца с вершины горы Риги».

«Романтическое место»

Порталу Swissinfo удалось поговорить с Дикконом Бьюисом, находящимся сейчас в США, что характерно, в местечке с названием Новый Гларус, что в штате Висконсин, в понедельник, 23 сентября. Он отметил в разговоре с нами, что именно та поездка в Швейцарию в 1863 году и помогла спасти компанию Томаса Кука, основанную в 1841 году, от очередного банкротства. Уточним, кстати, для полной прозрачности, что Диккон Бьюис (Diccon Bewes) является членом Общественного совета SWI swissinfo.ch, осуществляющего мониторинг качества журналистской продукции нашего портала.

Так вот, компания была на грани краха, и в очередной раз это произошло в 1860-х годах. Выбрав одним из главных туристических направлений Швейцарию, которая «была для британцев тем самым романтическим местом, той утопией, куда можно было бы сбежать от наступления эпохи модерна в Британии», Томас Кук попал, что называется, яблочко (Вильгельма Телля). До того визита сам Томас Кук никогда в Швейцарии не был. В итоге же э\то направление мгновенно стало очень популярным.

Благодаря «пакетным» турам — своего рода «путевкам» в формате «всё включено» — придуманным Т. Куком, путешествия в альпийскую страну стали простым и доступным видом отдыха. однако значение этого нововведения выходило далеко за рамки чистой экономики. По словам Д. Бьюиса «контора Кука», о которой с таким почти искренним восторгом пишет Маршак в своем знаменитом «Мистере Твистере», произвела своего рода «социальную революцию»: она впервые сделала возможным контакт людей с одного конца континента с жителями с другого его конца, и это при том, что британцы традиционно не очень-то доверяли иностранцам.

«И вот теперь англичане шли в какое-нибудь шале и выпивали там „рюмку чая“ с представителями крестьянского сословия, чего они никогда не сделали бы в Англии. Это открыло перед британцами совершенно новый взгляд на жизнь», — рассказывает Бьюис. Мужчины зачастую ехали в швейцарские горы в погоне за адреналином, занимаясь с этой целью скалолазанием. А вот для женщин особенно привлекательным стал предлагаемый Куком формат групповых поездок по Швейцарии.

Д. Бьюис отмечает, что среди клиентов Томаса Кука было много молодых девушек, и это потому, что родители спокойно отпускали их, зная, что те находятся в безопасности, путешествуя в компании, даже не будучи знакомыми с другими туристами группы. «Кук развил новаторский дух как индивидуальных, так и групповых турпоездок, которые навсегда изменили массовый туризм», — подчеркивает он.

Конец целой эпохи

Что касается личного отношения к нынешнему банкротству компании Томаса Кука, то Д. Бьюис выразил глубокое сожаление по этому поводу, вспоминая, например, о том, сколько времени ему пришлось провести в компании с профессиональным историком-архивистом компании Кука, когда они вместе проходили тот же маршрут, по которому двигались и самые первые туристы британские туристы в 1863 году.

«Я не понимаю, почему правительство может спасти банк, но самую старую туристическую компанию в мире она по каким-то политическим причинам спасти не хочет», - не скрывает он своей досады. Возможно, особая ирония судьбы заключается ещё и в том, что о банкротстве компании сообщил не кто-нибудь, а швейцарец Петер Фанкхаузер (Peter Fankhauser), генеральный директор швейцарского отделения Thomas Cook.

Именно он сообщил миру о том сказал, что наступил самый «печальный грустный день в истории компании, которая стояла у истоков туристического бизнеса и сделала турпоездки доступными для миллионов людей по всему миру». Британское правительство взяло на себя обязательство доставить в страну около 150 000 британских туристов, которые из-за банкротства компании не могут сейчас вернуться домой. Эта акция по перемещению домой британских граждан является крупнейшей со времен Второй мировой войны. Знаете, какое у нее кодовое название? «Операция Маттерхорн».

Фотогалерея Туристические плакаты — больше, чем реклама... Плакаты, красочно расписывающие преимущества того или иного туристического региона в Швейцарии, всегда пытались рассказать «о чем-то большем...». Автор: Игорь Петров

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