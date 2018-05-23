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Культурные связи Швейцарский писатель Мельхиор Верденберг в России

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Ганс Баумгартнер (в центре)

Ганс Баумгартнер позиционирует себя выше политики. Он уверен, что издавать надо все хорошие книги, не оглядываясь на чужое мнение. Слева направо: издатель Василий Сенаторов, Ганс Баумгартнер (Мельхиор Верденберг), переводчик Борис Хлебников.

(Анна Матвеева)

Швейцарские литераторы часто приезжают в Москву, Санкт-Петербург и регионы России, но таких оригиналов, как Мельхиор Верденберг, среди них встретишь нечасто.

Швейцарские литераторы часто приезжают в Москву, Санкт-Петербург и регионы России, но таких оригиналов, как Мельхиор Верденберг, между ними встретишь нечасто. Неудивительно, что российское издательство «Аякс-ПРЕСС», выпустившее уже вторую книгу этого автора, совместно с посольством Швейцарии в Москве устроило сразу несколько презентаций его новой книги «Ночные тени» в магазинах и библиотеках Москвы и Петербурга, а также в столичной коллегии адвокатов. 18 мая 2018 года в Посольстве Швейцарии в Москве был даже устроен небольшой приём в его честь.

Ганс и Мельхиор

Настоящее имя Мельхиора Верденберга — Ганс Баумгартнер. Настоящая профессия Ганса Баумгартнера — юрист. Сам он не рядовой какой-нибудь адвокат, а правовед, сделавший весьма впечатляющую карьеру. Доктор юридических наук, бывший главный прокурор Цюриха, адвокат и судья Военного апелляционного суда, Г. Баумгартнер, в частности, вёл дела о экономических преступлениях, а также дела, связанные с наркотиками и секс-бизнесом.

Литературой Ганс интересовался ещё со школьных лет, не раз и не два пробовал себя в сочинительстве, и сколько-то времени назад решил дебютировать вначале как детский писатель, а после — попробовать свои силы в жанре короткого рассказа. Придумал несколько вычурный псевдоним — и выпустил в свет книгу «Смертельный случай» (Верденберг М. Смертельный случай / пер. с нем. Б. Хлебникова. — М.: Аякс-Пресс, 2016 — 136 с.). Эти короткие «микро-детективы» (так определил жанр, в котором работает Верденберг, его российский издатель и друг Василий Сенаторов) написаны нарочито сдержанным и даже холодноватым языком, а сюжеты навеяны, конечно же, личным опытом автора.

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«Смертельный случай» — это сборник, состоящий из 19 криминальных историй, место действия которых — благополучная Швейцария. Убийства, изнасилования, издевательство над стариками в домах престарелых и отравление любимой собаки... Криминальная хроника, переосмысленная юристом... Или всё-таки литература? Читатели считают, что это литература — и даже сравнивают творчество Г. Верденберга с книгами Роальда Даля (английского писателя норвежского происхождения, автора романов, сказок и новелл. Его тексты знамениты своими неожиданными концовками, а детские книги отсутствием сентиментальности, а часто и чёрным юмором, — прим. ред.).

Конечно же, Верденбергу невероятно повезло с российским переводчиком — им стал легендарный германист Борис Хлебников, лауреат премии имени В. Жуковского. В его переводах публиковались тексты Гофмана, Гессе, Бёлля, Грасса и Шлинка. Теперь к этому списку добавилось ещё и имя Мельхиора Верденберга. Борис Хлебников специально ездил в Швейцарию, чтобы пройти по местам всех «преступлений», описанных автором.

«Пишущий юрист» в коллегии адвокатов

В одном из интервью Мельхиор Верденберг сказал следующее: «Юристу вообще много приходится писать: как судья, я написал, наверное, тысячу обоснований к приговорам... В немецком языке есть понятия, которые переводятся на русский язык описательно: „пишущий юрист“ и „пишущий врач“. Это те профессии, где человек имеет дело с большим количеством судеб в самые драматические их моменты».

Он с удовольствием вспоминает своих выдающихся коллег — юристов-писателей прошлого, среди которых были Бальзак, Диккенс, Мериме, всё тот же Гофман, и считает себя продолжателем этой традиции. Майский марафон «пишущего юриста» начался 17 мая с презентации в Московском Доме книги на Новом Арбате нового сборника «Ночные тени». По сути, это продолжение «Смертельного случая» — в сборнике на сей раз двадцать две коротких новеллы, посвящённых повседневной жизни и бытовым драмам швейцарцев. На первой же странице читателей уведомляют в следующем: «Полуправда есть ложь. Все действующие лица и события вымышлены. Совпадения с реальностью не входили в планы автора». 

Писатель, как видите, остаётся юристом — впрочем, он остаётся им и в реальности. Ганс Баумгартнер ведёт частную юридическую практику, а книги пишет в свободное от основной работы время. На встречу в коллегию адвокатов швейцарского гостя пригласила Елена Юлова, глава Московской адвокатской коллегии «Юлова и партнеры». Здесь автор с переводчиком для начала прочитали вслух рассказ «Друзья-коллеги», весьма мрачный и окончившийся самоубийством адвоката. Слушатели потребовали что-то повеселее — и тогда был прочитан эротический микродетектив «Love Tracker». 

Российских юристов очень интересовали подробности из швейцарской юридической практики. Спрашивали о том, какие виды экономических преступлений в Швейцарии, наиболее распространены. Г. Верденберг рассказал слушателям, что в Конфедерации практически нет налоговых дел, зато относительно много случаев искусственного банкротства компаний (о такой особенности швейцарской юридической системы, как приговоры, выносимые прокурорами, читайте по ссылке, — прим. ред.)

Презентация в Московском Доме Кнги на Арбате

Презентация в Московском Доме Книги на Арбате.

(Анна Матвеева)

Мельхиор Верденберг не впервые в России. Он приезжал сюда много раз по вопросам юридической практики, был в Москве на презентации своей первой книги. Любопытно, кстати, что «Смертельный случай» хорошо раскупали в регионах России — Челябинской, Свердловской, Саратовской областях. 

Следующая его встреча с читателями и почитателями состоялась в Посольстве Швейцарии в Москве, где в честь автора был дан приём. А на следующий день швейцарский гость, его издатель и переводчик отбыли в Санкт-Петербург, где их ждали презентация книг в «Книжной Лавке Писателя» на Невском и встречи со студентами петербургских вузов.

Выше политики?

Мельхиор Верденберг знаком с процессом книгоиздательства с разных сторон. Он ещё и издатель — возглавляемое им издательство «Elster VerlagВнешняя ссылка» выпустило более сотни книг, среди которых есть и художественная литература, и нон-фикшн. В качестве издателя М. Верденберг предпочитает детективы — к примеру, он выпустил много книг известного французского писателя Лео Мале. 

А сам продолжает писать как детективы, так и детские книжки. Одна из них называется «Динозаврик Лена», она рассказывает о весёлом непоседливом динозавре, которая очень отличается от своих многочисленных братишек и сестричек. Кстати, сам Мельхиор Верденберг — а в данном случае будет правильнее назвать его настоящим именем, Ганс Баумгартнер, тоже очень отличается от многих своих европейских коллег-издателей.

Например, он собирается опубликовать перевод романа Захара Прилепина «Обитель». Этого автора по политическим соображениям отказались издавать в Германии, но Ганс Баумгартнер позиционирует себя выше политики. Он уверен, что издавать надо все хорошие книги, не оглядываясь на чужое мнение.

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