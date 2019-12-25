Семейное предприятие Meyerrecorders Внешняя ссылкапроизводит, пожалуй, лучшие в мире блокфлейты. Как трем молодым предпринимателям — братьям Жоэлю и Себастьяну Майерам, а также их коллеге Мадлен Имбек — пришла на ум идея зарабатывать себе на жизнь, выпуская этот зачастую многими недооцененный музыкальный инструмент?

Все началось, когда Эрнст Майер, отец Себастьяна и Жоэля, будучи совсем ещё молодым человеком, принял решение посвятить себя исключительно сухой теории музыки. Поэтому он выбрал себе блокфлейту — инструмент, который вряд ли годится для виртуозных трелей и который был в какой-то момент прочно забыт.

В начале двадцатого века блокфлейта была такой редкостью, что композитор Стравинский, когда он увидел ее в первый раз, решил, что это разновидность кларнета. Заново же открыли этот инструмент в 1920-х годы главным образом благодаря возродившемуся интересу к старинной музыке и аутентичным инструментам прошлых эпох.



Фотогалерея Так создают швейцарские флейты По-немецки: «флейта с блоком» (нем. Blockflöte), по-французски — «с клювом» (фр. flûte à bec), по-итальянски — «нежная флейта» (ит. flauto dolce). Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 японский (ja) リコーダーができるまで

китайский (zh) 一支纯手工木笛是怎样制造出来的

Сам Эрнст Майер был очень недоволен тем, как звучали приобретенные им блокфлейты. Сначала он пытался совершенствовать уже готовые инструменты, однако, опять же будучи недовольным результатом, он решил, наконец, изготовлять требуемые блокфлейты сам. Самоучка Эрнст Майер наладил производство блокфлейт и выпускал их более 40 лет, завоевав на этом поприще широкое международное признание.

Строгий учитель

Этому ремеслу он научил и своих сыновей — Себастьяна и Жоэля. Чтобы овладеть этим тонким делом и начать создавать идеально звучащие флейты, необходимы годы учебы и практики. «Отец был строгим учителем, он не останавливался и не прекращал требовать от себя и от нас достойной работы, пока, наконец, он не достигал абсолютного совершенства», — рассказывает Жоэль Майер.



Дом и студия Себастьяна Майера и его семьи в Тоггенбурге.

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

После смерти отца с целью продолжения семейного дела братья (им было, соответственно, 28 и 32 года от роду) вместе с флейтисткой Мадлен Имбек (Madeleine Imbeck) основали компанию Meyerrecorders. Вдали от шума городского в местечке Хемберг (Hemberg) что в кантоне Санкт-Галлен они обустроили себе свои современные мастерские. Ни один из них изначально не собирался становиться производителем блокфлейт: Себастьян учился на скульптора, а Жоэль хотел стать архитектором.

Рождество — время играть на флейте

В Швейцарии знакомство с блокфлейтой происходит часто уже в первом классе общеобразовательной школы. Для некоторых — это сплошное наказание, потому что играть на ней не так-то просто. Для того, чтобы заставить флейту играть, а не скрипеть свистеть, требуется приложения больших сил и еще большего терпения.

Будучи инструментом для начинающих музыкантов, блокфлейта имеет не очень хорошую репутацию — большинство детей, «отмучившись» на ней, быстро переключается на какой-либо другой инструмент. И только в Рождество, в кругу семьи, они вдруг вспоминают свою старую флейту и снова извлекают её из пыльного футляра.

Производители блокфлейт: братья Майеры и флейтистка Имбек в мастерской.

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Однако флейты фирмы Meyerrecorders, что называется, на голову выше остальных. Они играют совсем «в другой лиге». Для изготовления одного инструмента может понадобиться год, а то и больше, потому что дерево должно регулярно сохнуть и отдыхать. Как только флейта закончена, Мадлен Имбек тестирует ее с целью проверить все технические и акустические характеристики.

Купив это произведение искусства — а такие флейты стоят от 2 600 до 3 400 швейцарских франков, — счастливый обладатель уникального инструмента зачастую вынужден, во время процесса «приладки» флейты, раз за разом возвращаться к производителям с тем, чтобы провести её окончательную «тонкую настройку».

Флейта имеет право покинуть мастерскую только тогда, когда создатели инструмента будут абсолютно уверены в её идеальном звучании. «Ведь от этого зависит наша репутация», — восторженно говорит Себастьян. «У нас был талантливый учитель, и мы способны видеть в этом инструменте то, как в нём рождается буквально каждая нота»"!

Видео Так звучат флейты фирмы Meyerrecorders На блокфлейте играет Мадлен Имбек, партия скрипки — Барбара Литчиг. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 китайский (zh) Meyer笛子的优质声音-吹奏者Madeleine Imbeck，小提琴演奏Barbara Litschig

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