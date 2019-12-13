Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 8:45

Ожидается, что Олимпийские игры 2020 года взбодрят швейцарскую экономику - но только временно.

(Keystone / Lukas Coch)

Согласно прогнозам правительства, стабильный рост швейцарской экономики ожидается не ранее 2021 года. Такого же мнения придерживается и Швейцарский Национальный Банк (SNB), оставивший отрицательные процентные ставки без изменений.

Правительственная экспертная группа пришла к выводу, что экономический рост вырастет только на 0,9% в этом году, на 1,7% в 2020 году и на 1,2% в 2021 году. Однако большая часть ожидаемого роста в следующем году будет вызвана разовыми спортивными событиями, включая летние Олимпийские игры в Токио.

Правительственная группа экспертов пришла к выводу, что уровень экономического роста в этом году поднимется лишь на 0,9%, на 1,7% в 2020 году и на 1,2% в 2021 году. Однако большая часть ожидаемого роста в 2020 году будет вызвана разовыми спортивными событиями, включая летние Олимпийские игры в Токио.

В своем квартальном отчете группа прогнозирует на 2020 год замедление активности в строительной области и «гораздо более слабый», чем в предыдущие четыре года, рост экспорта.

«Международная обстановка остается неблагоприятной. В частности, можно ожидать, что слабый рост продолжится как во всей еврозоне, так и конкретно в Германии, которая является единственным наиболее важным торговым партнером Конфедерации», - говорится в сообщенииВнешняя ссылка.

Центральный банк Швейцарии принял в четверг, 12 декабря, решениеВнешняя ссылка сохранить свою политику процентных ставок на уровне -0,75%. По прогнозам SNB, экономический рост Швейцарии составит 1% к концу этого года и от 1,5% до 2% в 2020 году, что будет обусловлено скорее крупными спортивными событиями, чем устойчивыми улучшениями в торговле и спросе на швейцарские товары.

В настоящее время экономика Швейцарии опирается на низкий уровень безработицы (по данным правительства - около 2,3%) и сильный фармацевтический и химический секторыВнешняя ссылка, чья продукция испытывает высокий спрос даже во время экономических спадов.







Подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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