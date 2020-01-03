Запретить салюты по всей стране в Швейцарии не получилось. На фото: новогодний салют в Цюрихе.

(Keystone)

Скажем сразу, «Ирония судьбы» в Швейцарии невозможна по определению, просто потому, что здесь принципиально нет одинаковых городов с одинаковыми домами и квартирами. Спасибо за это нужно сказать швейцарскому федерализму. Его же нужно поблагодарить за то, что запретить салюты по всей стране в Швейцарии не получилось. Каждый город, кантон, община решал этот вопрос сам. А президент Швейцарии на новый 2020 год Симонетта Соммаруга записала новогоднее обращение к стране из своей любимой бернской булочной.

В Цюрихе начало Нового года на улицах города отметили примерно 150 000 человек. Город порадовал их красочными фейерверками при температурах около нуля градусов Цельсия. Салют, спонсорами которого стали частные лица, начался через 20 минут после полуночи и продолжался примерно четверть часа.

Фейерверк был хорошо принят горожанами, мероприятие прошло спокойно. Об этом общественному (негосударственному) телеканалу SRF рассказала Жаннетт Герцог (Jeannette Herzog) из общественного объединения «Verein Silvesterzauber Zürich». А главное, подчеркнула она, этот салют стал «полностью климатически нейтральным».

И не думайте, что «климатически нейтральный салют» это просто так, пустая фраза. В Швейцарии ко всему относятся очень серьезно, а уж к вопросу климата и подавно. Передайте при случае Грете Тунберг, чтобы она не волновалась: швейцарский фонд «Stiftung Myclimate» очень точно рассчитал как общий объем выбросов CO2, возникших в результате салюта, так и стоимость этого объема.

Соответствующая компенсационная сумма будет перечислена в доход проекта по сокращению степени использования дров для приготовления пищи в Руанде. В городе, кроме того, был издан запрет для частных лиц поджигать фейерверки. Однако несмотря на это мало кто обращал внимание на это распоряжение властей, в итоге по всему городу было зарегистрировано несколько мелких пожаров, не обошлось и без столкновений между перебравшими алкоголя группами празднующих.

Укороченный фейерверк в Базеле

По экологическим соображениям новогодний фейерверк в Базеле прошел куда более скромно, чем обычно. Власти постановили не допустить чрезмерного мелкодисперсного пылевого загрязнения атмосферы. Тем самым организаторы салюта хотели подать общественности «сигнал о необходимости учитывать экологические мотивы». Поэтому салют над Рейном, начавшийся полпервого ночи, длился всего 16 минут вместо обычных 21-ой.

Берн в новогоднюю ночь был погружен в густой туман, поэтому он отметил новый год без фейерверков. В 23.45 на башне Бернского собора Мюнстер зазвонили колокола, затем ровно в полночь они двенадцатью ударами отметили наступление нового десятилетия. Город был полон людьми, которые сами поджигали фейерверки и поздравляли друг-друга шампанским. На площади перед парламентским дворцом работал искусственный каток, который был заполнен катающимися. Не обошлось и без несогласованной с властями демонстрации левых радикалов, которая состоялась, правда, без инцидентов. Полиция применила метод «деэскалации» и никто в новогоднюю ночь в автозаки не отправился.

Полиция применила метод «деэскалации» и никто в новогоднюю ночь в автозаки не отправился. (Keystone)

В городе Санкт-Галлен фейерверки и петарды были запрещены с целью не нанести вреда Санкт-Галленскому Аббатству, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. В остальном Новый год на монастырской площади возле собора мирно отмечали несколько сотен человек.

Шоу беспилотников в Санкт-Морице

В этом году муниципалитет Санкт-Морица решил обойтись без традиционного новогоднего фейерверка над озером. Вместо этого в этом знаменитом курортном городе в горах кантона Граубюнден прошло уникальное шоу примерно ста беспилотников-квадрокоптеров, которые, находясь в воздухе, генерировали трехмерные изображения в изменяющихся цветах и форматах.

Некоторые из этих БПЛА были специально разработаны для новогодних торжеств в Санкт-Морице. А вот новогодний фейерверк в Люцерне состоялся по расписанию в традиционном формате.

Обращение к нации из булочной

Президент Швейцарии в 2020 году Симонетта Соммаруга записала свое новогоднее обращение к нации в своей любимой бернской булочной. Образы хлеба и дружелюбного отношения друг к другу клиентов булочной и продавцов в ней она использовала в качестве примера того, как люди в обществе должны относиться друг к другу. «В этом магазине клиентов встречают дружелюбно и смотрят им в глаза», — сказала президент.

В Швейцарии никто не страдает без хлеба, тогда как во многих странах ситуация выглядит совсем иначе

(Keystone / Peter Schneider)

По ее словам, мы должны не забывать друг о друге и находить время для того, чтобы осведомиться о том, как идут дела у наших сограждан. «Каждый из нас сможет по-настоящему чувствовать себя хорошо, только если другие люди тоже будут чувствовать себя хорошо», — сказала президент Швейцарии.

Она подчеркнула также, что в Швейцарии никто не страдает без хлеба, тогда как во многих странах ситуация выглядит совсем иначе. Президент призвала к солидарности с другими, менее богатыми странами, высказав свою обеспокоенность на предмет состояния климата на планете Земля. В самом деле, дела у Швейцарии и в новом году будут идти неплохо. Об этом можно прочитать в двух наших прогнозах-обзорах ниже.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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