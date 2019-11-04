Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 12:00

Мари Лафоре на Международном кинофестивале в Венеции, 1994 год. (Gorup de Besanez [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)])

Французско-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре (Marie Laforêt), по прозвищу «Златоокая девушка» (полученному из-за названия фильма, в котором она снялась в 1961 году ), умерла в возрасте 80 лет недалеко от Женевы, где проживала с 1978 года.



Лафоре, которая имела французское и швейцарское гражданство, умерла в субботу в швейцарском городе Женолье, между Лозанной и Женевой, о чем ее семья объявила в воскресенье, 3 ноября. Причина смерти пока остается неизвестной.

Майтена Мари Брижитт Думенаш - таково ее настоящее имя - родилась 5 октября 1939 года во Франции в семье предпринимателя.

Она снялась в 35 фильмах и выпустила 42 альбома. Ее первым синглом был «Vendanges de l'amour» в 1963 году. Среди других ее хитов - Ivan, Boris et moi, Il a neigé sur Yesterday, Viens sur la montagne, Marie douceur, Marie colère и Que calor la vida. Она пела на французском и испанском языках, также черпая вдохновение в американской и европейской народной музыке.

Как актриса, она работала с такими режиссерами, как Жорж Лотнер, Анри Верней, Пьер Гранье-Деферре, Мишель Девиль и Жан-Пьер Моки, снималась с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо.

«Моя карьера, может, была довольно случайной, но моя жизнь была всегда наполненной от начала и до конца», - сказала однажды Лафоре, которая пять раз выходила замуж, а также работала в театре, в разные годы была антикваром, аукционистом, писателем.

Мари Лафоре была известна в СССР еще в конце 1960-х годов. Даже те, кто ничего о ней не знает, наверняка слышал один из ее хитов Manchester et Liverpool, музыка которого долгое время служила заставкой для прогноза погоды в программе «Время».

ghretju tr





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