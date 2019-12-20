Проект создания нового Музея изобразительных искусств кантона Во в Лозанне частично (40%) финансировался частными спонсорами, среди которых было и местное отделение табачной компании «Филип Моррис Интернэшнл».​​​​

(Keystone / Valentin Flauraud)

Швейцарские учреждения культуры сталкиваются сегодня с серьёзной этической дилеммой. С одной стороны, культура в стране, как обычно, сидит на голодном денежном пайке. И любой директор любого, даже самого маленького музея, всегда озабочен только одним: где взять денег? С другой стороны, вот пожалуйста, денег может дать такой сигаретный гигант, как компания Philip Morris. Именно она стала, в частности, одним из спонсоров нового Музея изобразительных искусств кантона ВоВнешняя ссылка в Лозанне. Однако насколько этично такое спонсорство?

Расположенный всего в двух шагах от главного железнодорожного вокзала Лозанны, новый Музей Изобразительных Искусств кантона Во буквально недавно открыл свои двери для посетителей. Проект его создания стоимостью в 83 миллиона швейцарских франков был частично профинансирован частными спонсорами, включая местное отделение компании Philip Morris International, которая выделила 390 тыс. швейцарских франков на строительные работы и примерно 50 тыс. швейцарских франков на текущие расходы.



Швейцария — эльдорадо табачной индустрии? Для глобальных табачных компаний Конфедерация является чрезвычайно важной страной. Две ведущие табачные фирмы мира (Philip Morris InternationalВнешняя ссылка и British American TobaccoВнешняя ссылка) и в Лозанне, и в других регионах Швейцарии, чувствуют себя практически как дома. Табачные фирмы вносят в экономику Швейцарии, по последним оценкам, до 6,3 млрд. швейцарских франков в год, обеспечивая работой 11 500 человек. Швейцария принадлежит к немногим странам, еще не ратифицировавшим Рамочную конвенциюВнешняя ссылка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ). Конец инфобокса

С архитектурной точки зрения этот грандиозный новый проект заслуживает всех самых громких похвальных слов. Это действительно новая эра строительной отрасли. Однако не обошлось и без критических голосов, которые были весьма недовольны, в частности, тем, что среди спонсоров государственного музея оказались частные табачные фирмы. А что произошло? Чем так провинились табачные концерны? Представители левого политического лагеря с готовностью разъясняют, что тут, с их точки зрения, пошло не так.

«С одной стороны, у нас есть государство, которое пытается бороться с чрезмерным употреблением табака и проводить профилактику вредных привычек, включая курение. С другой стороны, оно же, это государство, предлагает рекламные площади ведущим табачным фирмам», — говорит, например, Адриен Буклен (Hadrien BuclinВнешняя ссылка), депутат парламента кантона Во. Он считает, что практика спонсорской поддержки табачными концернами учреждений культуры и отдельных культурных мероприятий должным образом не контролируются общественностью и должна быть прекращена.

Парламент кантона Во с ним не согласен. В ноябре 2019 года парламентарии отклонили его предложение законодательно запретить в будущем табачным фирмам спонсировать сферу культуры вообще и в частности культурные учреждения, концентрирующиеся в лозаннском квартале «искусств и ремёсел» «Plateforme 10». Адриен Буклен убежден, что такое спонсорство противоречит кантональным целям в области общественного здравоохранения, охраны окружающей среды, соблюдения прав человека и создания условий для перехода экономики кантона на рельсы устойчивого развития. Но большинством парламентариев, как уже упоминалось, посчитало иначе.

Налогов на всё не хватает

Понятно, что вопросы, связанные с большими деньгами и с характером влияния частного иностранного бизнеса на внутреннюю политику одного из кантонов Швейцарии стали причиной жарких дебатов в местном парламенте. «Хотите отказаться от спонсорства? Так будьте логичными до конца! Власти кантона Во должны тогда вообще отказаться от любых налоговых поступлений, перечисляемых такими фирмами в доход бюджета кантона», - заявила, в частности, депутат от фракции партии Либералов (FDP) Флоренс Бетсшарт-Нарбель (Florence Bettschart-Narbel).

Депутат от партии социал-демократов Мириам Романо-Малагрифа (Myriam Romano-Malagrifa) с ней согласна. По ее мнению отказ от «табачных» равноценен стремлению «назло маме отморозить уши». «Если мы откажемся от этих средств, то за счет кого тогда компенсировать налоговые недоимки?», - задала она вопрос, добавив, что если мы хотим запретить табачной промышленности быть спонсором сферы культуры, то что помешает нам в будущем сделать тоже самое в отношении фармацевтических компаний или со «Швейцарской лотереей»?

Компания British American Tobacco (BAT) была долгое время спонсором Джазового Фестиваля в Монтрё (Montreux Jazz Festival). (Keystone / Str)

По словам министра финансов кантона Во Паскаля Брули (Pascal Broulis), «государственные органы власти кантона как раз сейчас разрабатывают соответствующие этические нормы, но регулярных налогов на всё не хватает, поэтому было бы неразумно изначально захлопывать все двери перед полезными спонсорами, в том числе и такими».

В ногу со временем

Швейцария была издавна довольно-таки лояльно настроена и к самому курению как таковому, и к табачной индустрии, как иностранной, так и своей. Однако, похоже, что отношение к табаку в последние годы тут меняется и довольно быстро. Согласно данным исследования, проведенного в 2016 г. швейцарской организацией Sucht SchweizВнешняя ссылка, 59% населения Швейцарии выступают сейчас за общий запрет партнерских связей учреждений культуры с одной стороны и табачной промышленности с другой стороны. В июле 2019 года, когда министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис привлек компанию «Филипп Моррис» в качестве одного из главных спонсоров швейцарского павильона на выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, в Швейцарии поднялась настоящая волна возмущения, источником которой, правда, стали, прежде всего, СМИ, взявшие на себя неожиданно роль моральных апостолов нации.

Однако как бы не возмущались газеты, факт остается фактом: традиции, в рамках которой табачная промышленность берет на себя «шефство» над сферой культуры, имеют в Швейцарии давнюю историю. В кантоне Во Philip Morris издавна спонсирует важнейшие культурные события, делая также пожертвования в доход едва ли не десятка неправительственных и благотворительных организаций, включая Красный Крест кантона Во. Компания Philip Morris настаивает на том, что ее подходы к рекламе табака и к спонсорству меняются и что компания в этом смысле идет вполне в ногу со временем. В частности, по ее словам, она уже как год прекратила рекламу табака и продвижение марок своих сигарет в швейцарских газетах, на уличных рекламных щитах, в кинотеатрах и на музыкальных фестивалях.

Пресс-секретарь компании Philip Morris Джулиан Пиду (Julian Pidoux) уточнил, что его компания теперь делает «ставку на продукцию, замещающую традиционное курение, активно продвигая электронные сигареты. Разумеется, это относится и к нашей поддержке музыкальных фестивалей PaleoВнешняя ссылка в городе Ньон и Rundfunk в Цюрихе». Что касается компании BAT Switzerland SA, то она является давним спонсором джазового фестиваля в Монтрё, поддерживая и некоторое количество более мелких культурных форматов. Фирма подчеркивает, что количество поступающих на ее адрес обращений с просьбами о спонсорской поддержке, остаётся очень большим. Основанный компанией фонд BAT Foundation Switzerland также активно предоставляет гранты с целью поддержки важных социальных проектов в кантонах Юра и Во.

Смотря как посмотреть

В самой швейцарской культурной среде отношение к «табачному спонсорству» неоднозначное. Если такие музыкальные фестивали, как бернский Gurten FestivalВнешняя ссылка и лозаннский Festival de la CitéВнешняя ссылка, от сотрудничества с табачными концернами отказались, то другие творческие форматы, например,Lausanne JardinВнешняя ссылка или Rock Oz’ArènesВнешняя ссылка, не видят в этой кооперации ничего предосудительного. По словам Михаэля Кинцера (Michael KinzerВнешняя ссылка) бывшего директора фестиваля Festival de la Cité и нынешнего министра культуры города Лозанна, такое понятие, как «этическое спонсорство» обладает весьма широким спектром интерпретаций и вообще это очень «сложный вопрос».

«Еще сорок лет назад любые формы спонсорской поддержки были безусловно приемлемы и не подвергались никакому сомнению. Сегодня мы переживаем период, для которого характерны активные общественные дебаты по вопросам морального и этического характера. Сегодня деньги, вложенные в культурные проекты, оцениваются еще и с точки зрения потенциальных репутационных рисков», — указал М. Кинцер. Тем не менее, в Цюрихе, например, компания Japanese Tobacco International (JTI) фигурирует в длинном списке партнеров «Музея КунстхаусВнешняя ссылка», спонсируя, в частности, ежегодную «Длинную ночь музеев ЦюрихаВнешняя ссылка».

«Около 30% швейцарцев курят и 99% пьют алкоголь, и все соответствующие продукты легально производятся в Швейцарии. Поэтому мы считаем вполне приемлемым получать небольшие спонсорские суммы от профильных фирм, например, табачных», — говорит Бьорн Квелленберг (Björn Quellenberg), руководитель отдела прессы, коммуникаций и связей с общественностью цюрихского «Музея Кунстхаус».

Еще один аргумент: сложность поиска альтернативных спонсоров. В качестве примера можно взять небольшой частный джазовый фестиваль Cully Jazz FestivalВнешняя ссылка, который раньше получал «очень щедрые» спонсорские деньги от компании Philip Morris. Однако их отношения партнерства завершились в 2015 году «по взаимной договоренности». Об этом нам рассказал директор фестиваля Гийом Поттера (Guillaume Potterat). И что сейчас?

«А сейчас мы в ситуации очень мощной конкуренции с другими такими фестивалями. И найти спонсоров сейчас стало гораздо сложнее», — говорит он. «Конечно, мы рассматриваем и обсуждаем любые варианты. Но мы все-таки, несмотря ни на что, стараемся, чтобы наши потенциальные спонсоры разделяли с нами общие ценности. Поэтому, например, компания Glencore в качестве спонсора нам совершенно не подходит. „Филип Моррис“ же для нас не был проблемой, так как в желании людей выкурить сигаретку-другую нет ничего противозаконного».

А если бы к вам с предложением стать спонсором обратилась другая сигаретная компания? «Я не уверен, что мы примем её прямо-таки с распростертыми объятиями. Но, не буду скрывать, „нет“ мы ей не скажем. Потому что мы маленький фестиваль, который живет на самофинансировании, и порой нам просто уже не до жиру», — резюмирует Гийом Поттера.

Частное финансирование культуры в Швейцарии Информации на предмет масштабов и объемов частного финансирования культуры в Швейцарии имеется очень мало. По состоянию на 2001 год около 14% всех культурных мероприятий в Швейцарии финансировались частными компаниями. Подавляющее же большинство таких структур и культурных форматов финансируется в основном из кантональных и общинных / муниципальных бюджетов. Субъекты федерации и общины обладают в Швейцарии значительными правами автономии, разрабатывая и проводя свою независимую культурную политику. Но при этом бюджеты на культуру у них, как правило, более чем скромные. На федеральном уровне регулярно в финансировании культуры участвует примерно каждая восьмая частная бизнес-компания (12%). Во франкоязычной Швейцарии бизнес не очень расположен финансировать культуру, здесь этот показатель снижается до одной компании из каждых двадцати (5%). Конец инфобокса

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