В Интерлакен гости из стран ислама приезжают для того, чтобы повстречаться со всеми возможными клише, существующими в общественном сознании в связи со Швейцарией.

(Keystone / Peter Schneider)

В новом рейтинге «Глобальный индекс исламского туризма» (Global Muslim Travel IndexВнешняя ссылка) за 2018 год Швейцария находится на почётном 11-месте, отличаясь стремительным темпом роста степени интереса к себе со стороны туристов из стран региона Персидского залива.

Швейцария продолжает наращивать свою популярность в глазах туристов из исламских стран. В период с 2013 года число ночёвок гостей из стран исламской культуры увеличилось в Швейцарии на 52%, добравшись в абсолютных показателях до 950 тыс. ночёвок в год. А если сравнить с ещё не столь отдалённым 2017 годом, то рост составит вообще рекордные 160% — прогноз на будущее предсказывает продолжение роста этих показателей.

Таковы данные «Глобального индекса исламского туризма» (Global Muslim Travel Index) за 2018 год, составленного консультационно-туристическим агентством Crescent RatingВнешняя ссылка и компанией-эмитентом кредитных карточек MastercardВнешняя ссылка. Указанный «Индекс» задумал в качестве своего рода списка рекомендаций для туристов-мусульман, желающих получить информацию о том, какая страна для них может быть наиболее удобна и интересна в плане посещения её в качестве туриста.

В рейтинге за 2018 год Швейцария в списке из 82 неисламских стран находится по степени рекомендованности на 11 месте, уступая Австралии и опережая Испанию. Первые три места занимают Сингапур, Таиланд и Великобритания. США в рейтинге теперь не присутствуют даже в топ-20, и это при том, что в прошлом году они в двадцатке были, тогда как Швейцария не подбиралась и близко к 20-ти самым привлекательным для туристов-мусульман стран. Улучшение позиций Конфедерации связано с тем, что теперь при составлении рейтинга используются новые критерии, например, качество транспортной инфраструктуры.

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В целом же эксперты, составляющие этот рейтинг, опираются на данные соответствующих национальных правительств, на информацию ООН и популярных туристических порталов, таких, как booking.com. В качестве важных критериев учитываются состояние общественного и политического климата, культуру сервиса. На это обстоятельство в Швейцарии в последнее время обращают особенное внимание, особенно там, где число туристов из исламских стран превышает средние показатели, в частности, в таких городах, как Цюрих, Интерлакен и Женева.

«В Женеве все отели с пятью звездами имеют персонал, для которого арабский язык — родной», — говорит Люси Гербер (Lucie Gerber), представительница женевского городского офиса по развитию туризмаВнешняя ссылка. В прошлом году в Женеве и ее окрестностях были зарегистрированы 250 тыс. ночёвок туристов из исламских стран, что делает этот уголок Швейцарии на ее крайнем западе ведущим регионом в плане популярности у туристов из стран исламской культуры.

Заметно выросло число таких гостей и в регионе Цюриха: если в 2010 году здесь было зарегистрировано 75 200 ночёвок приезжих из стран Ближнего Востока, то к 2018 году этот показатель вырос до 167 300 ночёвок. Тем самым швейцарская деловая и финансовая столица находится в рейтинге популярности у гостей из арабских стран на втором месте. Только число гостей из Индонезии за отчётный период выросло здесь в семь раз (начиная с 2010 года).

А вот в Интерлакен гости из стран ислама приезжают для того, чтобы повстречаться со всеми возможными клише, существующими в общественном сознании в связи со Швейцарией. Соответственно растут и проблемы в области межкультурной коммуникации, в связи с чем хозяева гостиниц и владельцы ресторанов с недавних пор могут посещать специальные семинары, где они могут почерпнуть информацию на предмет культурных особенностей гостей с Ближнего Востока, например, что касается приветствий или общения с противоположным полом.

Финики и лимузины

Соответствующим образом перестраивается и сервис — финики в качестве приветственного жеста в адрес гостей, заселяющихся в отель, молитвенные коврики в номере, лимузин-сервис с личным шофёром: все это особенности, которые, как правило, позитивно воспринимаются гостями из стран ислама. Коран, например, в отличие от Библии, никогда не помещается в номере в ящике стола или прикроватной тумбочки, вместо этого для него нужно найти место на чистой полке на уровне груди.

Все эти усилия не пропадают даром. По имеющейся статистике туристы из стран Персидского залива, например, в среднем оставляют в Швейцарии 420 франков в день, плюс чаевые. Для сравнения — немцы тратят в Конфедерации 130 франков в день, американцы — 380. Однако многое в Швейцарии остается для исламских гостей странным. «Например, туристы из стран Персидского залива привыкли к возможности делать шоппинг с утра и до полуночи, включая выходные и праздничные дни. В Швейцарии, однако, магазины, как правило, закрываются относительно рано, уже в 19.00, самое позднее в 21.00 по четвергам», — говорит Маркус Бергер (Markus BergerВнешняя ссылка) из ведомства Schweiz Tourismus.

Особенным условиям должна отвечать и пища, то есть она должна быть халяльной, то есть животные должны забиваться по-особенному, свинина, соответственно, должна быть исключена из рациона. Поэтому-то швейцарское национальное ведомство по туризму Schweiz Tourismus недавно выпустило специальный список ресторанов, отвечающих стандартам халяль. Впрочем, есть тут и другая проблема — многие халяльные рестораны просто очень дороги для обычных туристов. Что делать? Многие, поэтому, ищут и находят индийские рестораны, в которых, как правило, не так дорого и есть хороший выбор вегетарианской кухни.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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