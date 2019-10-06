В 2019 г. отмечается 220-летие Швейцарского похода российской армии под командованием А.В. Суворова. Память о нем хранят и в России, и в Швейцарии. Известна фраза противника А.В. Суворова французского генерала Андре Массена: «Я отдал бы все свои победы лишь за один Швейцарский поход Суворова...». Почему это так, мы попробуем понять, общаясь с участниками Суворовских дней.

Спуск с перевала Паникс, Швейцария, кантоны Гларус/Граубюнден.

(Swissinfo / Борис Мегорский)

Утро 24 сентября 2019 г. выдалось туманным и, к счастью, не очень холодным. Рядом с Часовней павших на перевале Сен-ГотардВнешняя ссылка перед панихидой собрались местные жители и гости, многие из которых специально приехали из России на традиционные Суворовские торжества. Ливио Ломбарди (Livio Lombardi), старейший смотритель перевала, секретарь «Фонда Про Сен-Готард» (Fondazione Pro San GottardoВнешняя ссылка) с улыбкой рассказал, как накануне вечером пошёл навестить ночевавших на перевале российских реконструкторов проекта «Суворов220Внешняя ссылка», так как был сильный ветер и проливной дождь.

24 сентября 2019 г. На перевале Сен-Готард после панихиды у Часовни павших. (Юлия Ильина)

«Я, конечно, переживал за смелых любителей истории. Они хотят сами пережить все тяготы суворовских солдат, а это непросто. Альпийские перевалы не всегда дружелюбно встречает гостей. Увидев поваленные ветром палатки и промокших до нитки людей, я пригласил их в ресторан, накормил и напоил, а потом мы долго пели песни и была очень душевная обстановка. Приятно, что с каждым годом „друзей Суворова“ становится всё больше и больше!».

Вдали раздались звуки флейты и барабанный бой. По мощенной дороге, где с боем поднимались войска А.В. Суворова на неприступные скалы перевала, шли два отряда суворовских войск 1799 г. Живописно развивался флаг доблестного Апшеронского мушкетерского графа М.А. Милорадовича полка. Бодро маршировали реконструкторы. Это было только самое начало долгого пути: впереди их ждал почти 200-километровый переход по маршруту Суворова. Швейцарцы включили его даже в исторические туристические маршруты под названием «Тропа Суворов 55» («Via Suworow 55Внешняя ссылка»). У часовни павших православные священники отец Святослав и отец Владимир, приехавшие из Тичино, отслужили панихиду по павшим воинам.

Суворовский крест в ущелье Шолленен

Торжественное мероприятие продолжилось у Суворовского креста в ущелье Шолленен. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и командующий Третьим военным округом Швейцарии дивизионный генерал Лукас Кадуфф под звуки оркестра кадетов Московского военно-музыкального училищаВнешняя ссылка возложили венок к знаменитому 12-метровому памятнику, высеченному в скале, и произнесли официальные приветственные речи. Затем Посол России и председатель совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых открыли мемориальную доску князю С. М. Голицыну (1843-1915), владельцу Чусовского металлургического завода — одного из старейших предприятий Урала.

Мемориальная доска князю С. М. Голицыну (1843-1915) у Суворовского креста, фото Ильина Юлия (Юлия Ильина)

Наконец-то имя князя, российского мецената и благотворителя, будет заслуженно находиться рядом с открытым им в 1898 г. памятником, так как именно С.М. Голицын задумал увековечить в Альпах Швейцарский поход великого полководца, полностью взял на себя все расходы по проектированию и сооружению величественного мемориального креста и сумел организовать передачу в безвозмездное и бессрочное пользование России участка земли в ущелье Шолленен, где с 1998 г. возобновилась традиция регулярно отмечать Суворовские дни.

Полутораметровая мемориальная доска была изготовлена потомственным петербуржским скульптором Павлом Игнатьевым (идея Ильина Ю.). В ее верхней и нижней части размещены барельефы князя С.М. Голицына и наиболее почитаемой в роде Голицыных Влахернской иконы Божьей Матери. Текст молитвы и благодарность потомков нанесены на плиту на двух языках, немецком и русском, в центре размещена надпись «От металлургов ЧМЗ основателю князю С.М. Голицыну». Петербургский скульптор Павел Игнатьев рассказал, что, согласившись принять участие в создании памятной доски, у него сразу возникли особые чувства.

«Несколько лет назад в сентябре я был в Тичино во время традиционного празднования Суворовского похода. По улицам солнечного Лугано маршировал оркестр молодых музыкантов-суворовцев, множество людей были увлечены прекрасным исполнением и буквально бежали за музыкантами по узким улицам города. Немного позднее, когда я смотрел, как остановившись в тени под пальмами на площади, оркестранты играли Чайковского, я подумал, что мало кто мог предполагать из армии Суворова, что их всех ожидает через неделю похода.

видео Суворов220

Здесь внизу — солнце, цветут розы, а чуть дальше и выше начинаются Альпы, где может быть снег и нулевая температура. Поэтому не побывав на перевалах, очень сложно представить всю невероятность произошедшего 220 лет назад. Для меня коснуться истории России и Швейцарии и участвовать в поддержании памяти этого события очень интересно и важно».

Новые «чудо-богатыри»

На следующий день 25 сентября в городе Андерматт у «Дома Суворова», бывшей штаб-квартиры полководца, а сейчас местного музея, раздалась песня «Налево, направо зелено-кудряво, к Андерматту мы идем...». По центральной улице бодрым маршем шли солдаты в обмундировании 1799 г. Что это? Превратившиеся в людей оловянные солдатики, решившие прогуляться на свежем воздухе или ожившие картины? Ведь днем раньше в музее открылась выставка картин художника Алекса Долля и фотографий из «Суворовского сборника» барона В.П. Энгельгардта, предоставленные Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова в Санкт-Петербурге.

Исторические связи Кресту Суворова в Альпах исполняется 120 лет В Швейцарии отмечают 120-летие с момента открытия Суворовского креста в Альпах у Чертова моста. Пора вспомнить имя инициатора этого проекта. Автор: Юлия Ильина, Андерматт-Шолленен

Нет, это реконструкторы проекта «Суворов 220». Они уже спустились с перевала и направляются к Чертову мосту. Там их ждет настоящая засада французской армии и почти настоящее сражение. К счастью, обошлось без жертв. Группа реконструкторов из Москвы специально прилетела в Швейцарию, чтобы, переодевшись в костюмы французской армии 1799 г., вступить в бой с суворовскими войсками. Кто же эти люди, более года готовившиеся к тяжелому альпийскому походу, на свои средства пошившие обмундирование, уделяя внимание каждой пуговице и пряжке?

Новые «чудо-богатыри» — программисты, адвокаты, историки, музейные работники — приехали в Швейцарию не только из разных городов России, но и из Франции, Швейцарии, Великобритании (но все они русскоговорящие). Любители истории решили пройти по стопам суворовских войск по тому же маршруту и по возможности в том же обмундировании, что и 220 лет назад.

Проект этот действительно вышел народный, многие участники познакомились и присоединились к группе с помощью соцсетей через различные сообщества исторической реконструкции. Поддержку проекту оказал Музей А.В. Суворова в Санкт-ПетербургеВнешняя ссылка: там был прочитан цикл лекций на тему Швейцарского похода, где подробно и исторически достоверно рассказывалось об обмундировании, маршруте и сражениях осени 1799 г. Затем музей предоставил автобус для сопровождения группы, все остальные расходы участники оплачивали за свой счёт.

Сложностей оказалось много

По словам Бориса Мегорского, командира реконструкторов-мушкетеров, «снаряжение и обмундирование довольно неудобное: тяжелый ранец на узком ремне натирает плечо, ведь весит он несколько килограмм с трехдневным запасом сухарей, а манерка — фляга для воды объемом 2,5 литра, просто необходима для похода, так как в толстых суконных мундирах идти очень жарко». Как солдатам Суворова, так и реконструкторам приходилось всё нести на себе, а это дополнительный вес и при подъёме на перевал каждый килограмм даёт о себе знать.

Суворовские солдаты в швейцарских Альпах. (Юлия Ильина)

В 1799 году участники Швейцарского похода спали без палаток, лишь завернувших в суконные плащи с капюшоном. Реконструкторы ночевали в палатках в специально отведенных и заранее обговорённых местах ночлега, потому что в Швейцарии появление четырех десятков солдат в форме конца 18-го века, спящих на обочине, могло вызвать недоумение населения. Хотя местные жители альпийских кантонов и так были поражены и немало всем происходящим.

История и современность Историки-реконструкторы в Швейцарии: видеодневник Странички видеодневника пребывания историков-реконструкторов в швейцарских Альпах, включая ранее не публиковавшийся материал. Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 11:39

«Что происходит?» — спрашивали они, неожиданно встречая на своём пути красочное мини-войско. «А, Суворов! Теперь понятно!» Люди улыбались и начинали фотографироваться на фоне марширующих солдат. А в кантоне Гларус войско реконструкторов встретило группу маленьких школьников на берегу реки. Дети находились на экскурсии, чтобы изучать природные достопримечательности, и вдруг такое приключение: из леса с пригорка цепочкой спустились люди в необычных костюмах. «Это кино! Это сказка!» — малыши смеялись от счастья, кричали и хлопали в ладоши.

Взрослых же швейцарцев волновала обувь реконструкторов. «Как вы в такой обуви по горам идете? Нужна хорошая обувь, иначе все ноги сотрёте», — заботливо объясняла суворовцам жительница небольшой фермы. Солдаты показывали стретые подошвы, подбитые клёпками, и продолжали свой нелегкий путь. Конечно, идти или не идти в обуви времен Суворова был личный выбор каждого из реконструкторов.

Многие их них к концу путешествия перешли на современные ботинки для трекинга, некоторые «сошли с маршрута», оставшись помогать разбивать лагерь и готовить пищу. Но те, кто прошел весь маршрут в оригинальной обуви, запомнят этот поход на всю жизнь. Недаром на выставке 2018 г. в Национальном историческом музее, посвященной Швейцарскому походу Суворова, в центре находился муляж опухших, отмороженных и разбитых до крови ног солдата из армии Суворова.

Зачем этот поход?

Главный вопрос, который задавали чаще всего, звучал следующим образом: «А зачем весь этот поход?». Петр Кнопф, руководитель проекта и командир реконструкторского 6-ого егерского полка князя П. И. Багратиона, говорит, что «проект реализуется исключительно на средства самих участников. Мы не проводим отбор лучших и не стремимся к образцово-показательному прохождению всего маршрута.

видео2 видео

Организационная группа проекта видит наш поход как историческое исследование в жанре „живой истории“, а также как прекрасную возможность вспомнить славную историю предков и встретиться со швейцарцами. В этой стране многие люди знают историю Суворова и мы хотим поддержать добрую славу о наших предках. И никто за нас это не сделает».

На ферме у перевала Паникс хозяйка приносит молоко, новый «суворовский солдат» отдает ей десять евро. Женщина удивленно смотрит, что за странные деньги: «Да нет, денег не нужно». «Берите, берите, — отвечает солдат. — Мы еще сейчас молока купим и сыра...» Мальчик на самокате вместе с папой и мамой отводят другого реконструктора в свой гараж, чтобы помочь зарядить севший аккумулятор телефона.

Суворовский солдат в городе Эльм у памятника А.В. Суворову. (Юлия Ильина)

Сотрудница из туристического офиса города Эльм сидит с суворовскими солдатами у костра и ест солдатскую кашу: «Мне пора учить русский язык», — смеётся она. Вот вам и еще один ответ: в период роста недоверия, вражды и шпионских скандалов нет ничего более ценного, чем непосредственное общение людей, в стороне от официальных бюрократических «программ сотрудничества». Кстати, в проекте «Суворов220» активно участвовали и швейцарские реконструкторы.

Первая их встреча с коллегами из России состоялась 22 сентября 2019 года во время торжественной презентации проекта в городе Амбри (кантон Тичино), организованной председателем Комитета по международным делам Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии) Филиппо Ломбарди по случаю визита в Швейцарию делегации Совета Федерации России во главе с вице-спикером Юрием Воробьевым. Оказывается, швейцарские реконструкторы давно мечтали о встрече с солдатами Суворова.

Спуск с перевала Паникс. (Борис Мегорский)

И вот 3-го октября перевал Паникс был пройден, поход подошёл к завершению, все остались живы и здоровы, несмотря на то, что метеоусловия при подъёме были не лучшими: дождь, туман, местами снег, минусовая температура. Зато спуск был «полный восторг». Заснеженные склоны, яркое солнце и голубое небо. Нам современным людям, живущим в комфорте, иногда полезно вспомнить слова Генералиссимуса: «Возьми себе в образец героя древних времён, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони — слава тебе!»

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!