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Видео Иновещание Швейцарии swissinfo.ch в формате 360°

Что представляет собой швейцарское иновещание, портал SWI Swissinfo, наследник и преемник знаменитого Швейцарского международного радио? 

Познакомьтесь с этим надежным и объективным источником информации в формате интерактивного видео с обзором в 360 градусов (swissinfo.ch/concept360).

Видео За кулисами Свиссинфо

Вы хотели узнать, как работает SWI Swissinfo, международная швейцарская информационная служба? Тогда этот видеоролик для вас. 


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