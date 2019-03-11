Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 11:10

Что представляет собой швейцарское иновещание, портал SWI Swissinfo, наследник и преемник знаменитого Швейцарского международного радио?

Познакомьтесь с этим надежным и объективным источником информации в формате интерактивного видео с обзором в 360 градусов (swissinfo.ch/concept360).

Видео За кулисами Свиссинфо Вы хотели узнать, как работает SWI Swissinfo, международная швейцарская информационная служба? Тогда этот видеоролик для вас. Автор: Хайоне Белза Гуэде, г. Берн





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