Что представляет собой швейцарское иновещание, портал SWI Swissinfo, наследник и преемник знаменитого Швейцарского международного радио?
Познакомьтесь с этим надежным и объективным источником информации в формате интерактивного видео с обзором в 360 градусов (swissinfo.ch/concept360).
Вы хотели узнать, как работает SWI Swissinfo, международная швейцарская информационная служба? Тогда этот видеоролик для вас.
Автор: Хайоне Белза Гуэде, г. Берн
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