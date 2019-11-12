В триллере «Лекарство от здоровья» («A Cure for Wellness») режиссёра Гора Вербински сотрудник одной американской фирмы уезжает в санаторий в Швейцарских Альпах и больше оттуда не возвращается, а с самим санаторием явно что-то не в порядке. Этот вольный парафраз на тему «Волшебной горы» Томаса Манна призван убедить зрителя что Швейцария — это если и не Мордор уж совсем, то по крайней мере страна непредсказуемая и страшная. (SRF, Джули Хант/Julie Hunt, swissinfo.ch)

Итак, Швейцария — страна ужасов? На самом деле, конечно же, ничего общего с действительностью этот фильм не имеет. Что, однако, вовсе не означает, что в Конфедерации нет своих «готических» и «макабрических» традиций. Они есть, и они довольно старые. Чего стоит один только базельский карнавал с его жуткими масками, предназначенными для отпугивания духов зимы.

А в Музее муляжейВнешняя ссылка при Университетской больнице Цюриха вы были? Вот уж в самом деле заведение для людей с крепкими нервами, с учетом того, что выставляются там довольно точные восковые копии частей тел людей, умерших от поражения самыми страшными болезнями. Или вот, например, город Грюйер и целый бар, интерьер которого был разработан самим Хансом-Рудольфом ГигеромВнешняя ссылка, тем самым культовым дизайнером, придумавшим леденящего кровь «Чужого».

Еще один пример настоящих швейцарских ужасов — это так называемые «Адские гроты» («Höllgrotten»), расположенные недалеко от города Баар (Baar) в кантоне Цуг сталактитовые пещеры, и в самом деле выглядящие в качестве преддверия ада. Короче говоря, в Швейцарии есть много чего по-настоящему страшного, странного и удивительного.



А санатории... Они просто очень дорогие, но при этом весьма приветливые и гостеприимные. А теперь не забудьте посмотреть наш видеоролик, в котором использованы кадры из архива швейцарского общественного телеканала SRF и агентства Keystone.



Перевод и подготовка видео: Людмила Клот.



Русская редакция Swissinfo/LC

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