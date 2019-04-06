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Фотогалерея Как рождался Музей Каспара Вольфа

Detail of Oil Painting
Brücke Caspar Wolf
Caspar Wolf Radierung Gletscherexkursion
Caspar Wolf Engstlensee
Gletschertisch
Stich aus Haller
Alpine Painter Caspar Wolf

В 18 и 19 веках его альпийские пейзажи служили для продвижения туризма. Современные гляциологи на их основе документируют изменения климата. А еще работы замечательного швейцарского художника Каспара Вольфа получили постоянную прописку в музее, который с сегодняшнего дня носит его имя.

Каспар Вольф (Caspar Wolf, 1735-1783) родился в кантоне Ааргау на севере Швейцарии. Первые шаги в искусстве он сделал в монастыре в Мури (Muri), из его работ здесь, например, сохранились десятки миниатюр, которыми расписан сундук, выставленный сейчас в переоборудованном здании монастыря.

«Он проработал здесь десять лет, и вероятно ему уже немного наскучило делать одно и то же, – рассказывает куратор музея Петер Фишер (Peter FischerВнешняя ссылка). – Тогда Каспар Вольф отправился в Париж с Филиппом Джеймсом де Лутербургом (Philip James de Loutherbourg), французским романтическим живописцем».

Именно во Франции Каспар Вольф научился рисовать под открытым небом, перейдя к пейзажной живописи. Вернувшись в Швейцарию, художник продолжал развивать свою пейзажную технику, примеры чего можно сейчас увидеть в Мури.  

«Именно в этот момент его «открыл» Авраам Вагнер (Abraham Wagner), бернский издатель, который поручил К. Вольфу создать 150-200 картин, чтобы проиллюстрировать особенную красоту швейцарских гор», – рассказал Петер Фишер. Художник приступил к этой миссии и совершил в промежуток между 1773 и 1777 годами несколько поездок в горы в компании писателей и исследователей.

Картины Вольфа послужили затем иллюстрациями для книги Якоба Самуэля Виттенбаха (Jakob Samuel Wyttenbach), теолога-протестанта и исследователя природы. Для распространения этой книги издатель Авраам Вагнер даже совершил турне, в которое захватив с собой написанные маслом оригиналы картин. Посетители нового музея могут увидеть альпийские пейзажи работы К. Вольфа, а также интерактивную карту, по которой они, кликнув на картину, можно проследить, где она была выполнена.

«Если вдуматься, что необразованный юноша из деревни на равных вошел в круг просветителей своей эпохи, мы поймем, насколько это была замечательная личность», – пояснил Петер Фишер. Он напомнил, что Альбрехт фон Галлер (Albrecht von HallerВнешняя ссылка), видный швейцарский ученый в области естественных наук, а также и поэт, автор известного стихотворения «Альпы», писал Каспаре Вольфе, подчеркивая его исключительный талант к запечатлению гор на холсте.

Увы, при все при этом живописец не достиг процветания. Жизнь его была нелегка и профессионально, и физически: страдая от проблем с почками, под конец жизни он рисовал на заказ в Германии, где и умер в Гейдельберге в возрасте всего лишь 48 лет. До жены К. Вольфа, с которой художник к тому времени уже расстался, весть о его смерти дошла только два года спустя.   

Художник эпохи до глобального потепления

В то временя Альпы, а в особенности горные ледники, только-только начинали становится главной туристической достопримечательностью. Сегодня К. Вольф справедливо считается пионером альпийской пейзажной живописи. Картины его отметили новый этап в эволюции пейзажной живописи, переход к реализму в изображении природы. Прежние художники склонялись к тому, чтобы рисовать природу с нарочитым драматизмом, подчеркивая ее мощь и хаос. У Вольфа горы больше не пугают, это тонкий гармоничный мир, оказывающий благотворное влияние на душу человека, показывающий ему путь к свободе.

«К счастью для Вольфа и для нас сегодня, его издатель пожелал иметь виды Альп, и к счастью, его кисть запечатлела ледник в Гриндельвальде, наследие Малого ледникового периода», – отметил Хайнц Цумбюль (Heinz ZumbühlВнешняя ссылка), почетный профессор Института географии Бернского университета.

«Он – настоящая суперзвезда ледников и пейзажной живописи! Поистине лучший художник наших гор, творивших в ту эпоху, – рассказал Х. Цумбюль. По его словам, рассказывая студентам об Альпах, он использует работы нескольких художников, чтобы показать происходящие с горами изменения. А сам лично припоминает, что и верхние, и нижние ледники Гриндельвальда до 1980-х годов сохраняли весь свой лед. «С 2000-х годов отмечается их драматичное таяние. На примере ледников особенно хорошо видны последствия климатических изменений».

Петер Фишер согласен с ним: «При взгляде на пейзажи Вольфа, мы невольно начинаем думать о глобальном потеплении. Новый музей дает посетителям возможность взглянуть на несравненный альпийский пейзаж нашей страны, увидеть, каким он был 250 лет назад, и больше узнать о том, как он изменился».

Каспар Вольф наверняка даже не мог себе вообразить, что вышедшие из-под его руки горные пейзажи со временем изменятся. Говоря об этом, профессор географии Х. Цумбюль не скрывает волнения: «Пейзаж сегодня становится ужасным! И в дальнейшем проблемы только усугубятся. Ледники уже никогда не будут такими длинными, как прежде – во всяком случае, в не в Швейцарии!»

Перевод на русский язык: Людмила Клот.


Музей "Museum Caspar WolfВнешняя ссылка" открывает свои двери 6 апреля 2019 года на территории монастыря Мури. 

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