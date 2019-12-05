Назначение Хайди Грау стало доказательством высокого авторитета швейцарской дипломатии как в самой ОБСЕ, так и за ее пределами. (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Как сообщает МИД ШвейцарииВнешняя ссылка, «26-е заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось со швейцарского успеха: председатель (с 1 января 2019 года) ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак (Miroslav Lajčák) назначил швейцарку, посла Хайди Грау (Heidi Grau) Специальным представителем ОБСЕ по Украине.

Обзор прессы «Формула Штайнмайера»: взгляд из Швейцарии Что такое «Формула Штайнмайера»: шаг к выходу из войны на востоке Украины или это путь в тупик? Анализирует швейцарское радио SRF. Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 10:02

Опытный эксперт и специалист по Восточной Европе, она возьмет на себя одну из центральных функций в усилиях по поиску выхода из конфликта в Восточной Украине. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис уже официально приветствовал назначение Хайди Грау, рассматривая это кадровое решение в качестве доказательства высокого авторитета швейцарской дипломатии как в самой ОБСЕ, так и за ее пределами.

В своей новой роли посол Хайди Грау будет координировать переговоры между представителями Украины, России и районов Донецкой и Луганской областей, не находящихся под контролем правительства Украины. Кроме того, под ее руководством будут функционировать различные рабочие группы государств в рамках так называемой „нормандской четверки“ (Германия, Франция, Украина, Россия) с целью выполнения Минских договоренностей. Ее цель: найди зацепки и подходы к урегулированию конфликта на Востоке Украины».

Как указывает далее внешнеполитическое ведомство Швейцарии, «нынешняя руководитель Департамента человеческой безопасности МИД Конфедерации (Abteilung für Menschliche Sicherheit), Хайди Грау является признанным экспертом по Восточной Европе, обладая значительным опытом в сфере урегулирования конфликтов. В ее активе, в том числе, руководство Рабочей группой по подготовке и реализации швейцарского Председательства в ОБСЕ, кроме того, она занимала руководящие дипломатические должности в Нью-Йорке и Москве.

Надо иметь мужество

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис с удовлетворением отмечает факт назначения Хайди Грау Специальным представителем ОБСЕ по Украине. По его словам, это кадровое решение «свидетельствует о том, что Швейцария будет и впредь играть центральную роль в поисках путей урегулирования конфликта на востоке Украины. Назначение на эту должность также является знаком качества для швейцарской дипломатии и оно свидетельствует о том, что наша работа признается и ценится во всем мире». Кроме того, по его словам, это назначение «также является успехом наших усилий по обеспечению оптимального представительства Швейцарии в международных организациях».

Напомним, что в лице швейцарца Томаса Гремингера Швейцария имеет в своем активе должность Генерального секретаря ОБСЕ (см. также материал выше). Статс-секретарь МИД Швейцарии Паскаль Берисвиль, возглавляющая делегацию Швейцарии на саммите Совета министров ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря 2019 года, также приветствует назначение Хайди Грау. Для нее это «прекрасная новость для Швейцарии и ОБСЕ. Посол Хайди Грау обладает идеальным профилем для выполнения данных новых функций».

Работа по многим направлениям

По мнению МИД Швейцарии, «будучи одним из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности, ОБСЕ играет решающую роль в урегулировании кризисов и конфликтов. Швейцария рассматривает ОБСЕ в качестве платформы диалога по вопросам обеспечения безопасности государств и граждан Европы». По словам Паскаль Берисвиль, «путь к урегулированию конфликтов зачастую сопряжен со значительными трудностями. Однако достигнутый в последнее время прогресс показал, что ОБСЕ действительно располагает инструментами, необходимыми для решения этих проблем. Нужно просто иметь мужество реально использовать эти инструменты», — уверена П. Берисвиль.

МИД Швейцарии напоминает, что «Берн активно работает в Украине по многим направлениям, включая поддержку усилий по проведению в стране реформ, выделяя на эти цели около 25 млн. швейцарских франков в год. Основное внимание уделяется укреплению структур демократического управления, децентрализации власти и реформам в таких областях, как здравоохранение, устойчивое экономическое развитие и урбанизация. Швейцария также поставляет прямую гуманитарную помощь по обе стороны линии соприкосновения на востоке Украины».

Политика безопасности Украина - долгосрочный приоритет внешней политики Швейцарии Для Швейцарии Украина могла бы стать флагманом миротворческой и посреднической политики Конфедерации, своего рода «вторым Косово». Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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