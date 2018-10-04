Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:05 04.10.2018 - 15:05

Фотография президента Швейцарии Алена Берсе, запросто присевшего в Нью-Йорке на бордюр, стала хитом в соцсетях.

(© KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

Фотография президента Швейцарии в текущем 2018 году Алена Берсе (курирует социалку и культуру), запросто присевшего в Нью-Йорке на бордюр, или, как говорят культурные люди, поребрик, стала хитом в сетях. Но для Швейцарии в этом нет ничего необычного. Министры тут — люди как все, ходят почти всегда без охраны.

Фотография, которая, как говорится, взорвала интернет, была сделана во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций на прошлой неделе в Нью-Йорке. Вид такого «важного человека», просто сидящего на земле, привлёк внимание пользователей социальных сетей, особенно в Африке. Вот так один из блогеров использовал это фото, чтобы посмеяться над президентом Уганды:



Berset meme man in chair and man on ground

Впрочем, пользователям с постсоветского пространства к такому не привыкать. Президент Уганды? А вот как, например, ездят высшие чиновники по Москве:

кортеж кортеж

По мере того, как фотография Алена Берсе циркулировала по сетям, она обрастала новыми «подробностями». Например, кто-то пустил слух, что во время проведения ГА ООН Ален Берсе готовил сам себе еду, остановившись в небольшой квартире, пусть и с персоналом. Пресс-секретарь президента сообщил потом швейцарскому новостному порталу watson.ch,Внешняя ссылка что, на самом деле, Ален Берсе остановился в нормальной гостинице, как обычно.

Напомним, президенты в Швейцарии меняются каждый год, они избираются из числа семи членов швейцарского федерального кабинета министров. Сам Ален Берсе хоть и президент в этом году, но куда более важным является его статус министра внутренних дел, курирующего социальные вопросы, медицину и культуру. Поэтому-то, кстати, в Швейцарии нет отдельных Минкульта и Минздрава. И он не единственный швейцарский лидер, который не боится запачкать себе штаны.

Несколько недель назад уходящая в отставку федеральный советник (министр, коллега А. Берсе) Дорис Лойтхард (внизу, справа) была замечена сидящей на ступенях переполненного вагона швейцарского пригородного поезда. Швейцарское общественное негосударственное телевидение SRF сделало эту фотографию и запустило в пространство социальных сетей, превратив ее в еще один «мем».

Leuthard on steps woman on steps Ungemein sympathisch, dieser «Auftritt» von Bundesrätin Doris #Leuthard. Auf ihrem Weg in die #SRF #Arena setzt sie sich im vollen Zug ganz einfach auf die Treppe. Ab 22.25 Uhr diskutiert die Verkehrsministerin auf SRF1 über den Gegenvorschlag zur Velo-Initiative. pic.twitter.com/wnWHtvh69m — SRF News (@srfnews) August 31, 2018

Министр транспорта и коммуникаций, которая едет поездом? А что, разве бывает иначе? Тем временем Ален Берсет наслаждался поездкой на прошлой неделе, тоже поездом, из Нью-Йорка в Филадельфию.

Berset on Amtrak man on train On the move in the #USA🇺🇸: from the fascinating metropolis of New York 🏙 we are taking the @Amtrak train down to Philadelphia, to @Penn for a discussion on direct democracy. #UNGA #swisspresident pic.twitter.com/qEqIkg62gz — Alain Berset (@alain_berset) September 27, 2018

А несколько лет назад их бывший коллега по кабинету Дидье Буркхальтер — тогдашний президент и министр иностранных дел — был замечен одним из пользователей сети Twitter, ожидающим поезда, без сопровождения и без каких-либо особых мер безопасности. Для высокопоставленных швейцарских политиков такое поведение норма, тот, кто живет в Берне, постоянно сталкивается с министрами в трамвае или супермаркете.

Дидье Бурхальтер, министр иностранных дел Швейцарии, едет на работу. (swissinfo.ch)

Впрочем, нежелание обременять себя телохранителями может быть обернуться довольно рискованной ситуацией. В 2012 году Мишлин Кальми-Ре, бывшая министр иностранных дел, недавно только ушедшая в отставку, подверглась нападению со стороны не совсем здорового человека, который запустил в нее тортом в Женеве. Конечно, в потенциально опасных странах и ситуациях швейцарские лидеры полностью обеспечены охраной. Но хотят ли они сидеть на тротуаре? Этот вопрос они всегда решают сами.



Перевод и подготовка: Игорь Петров

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