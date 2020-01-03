Официальная фотография Федерального совета, правительства Швейцарии, на 2020 год. Слева Вальтер Турнхерр, федеральный канцлер, которому очень не нравится, когда его называют «восьмой федеральный министр». Кстати, с этим фото явно что-то не так? Но что? (Schweizerische Bundeskanzlei)

Эта картинка-демотиватор постоянно всплывает в социальных сетях: на ней полный состав Федерального правительства Швейцарии примерно десятилетней давности и подпись внизу, мол, вот какое маленькое правительство у этой страны, всего восемь человек. И тут сразу хочется сказать: стоп!

В правительстве Конфедерации официально семь министров, а восьмой человек, традиционно всегда находящейся на фото — это Федеральный канцлер. Давайте мы поясним, кто это такой и что он делает. Да, согласны, про шоколад интереснее, и про лыжи тоже, но давайте все-таки посмотрим на Швейцарию вне обычных клише.

Про шоколад и лыжи (и про золото, золото, кричат нам, ок, и про него тоже!) мы расскажем чуть позже. А пока: а чем, собственно, занимается в Швейцарии Федеральный канцлер? Итак, Федеральный Совет, правительство Швейцарии, состоит из семи членов, федеральных советников, министров, «магистратов». Восьмой же человек, который почти всегда находится на правом или левом краю традиционного снимка Федерального совета: это и есть Федеральный канцлер.

Это не министр, но человек с большим «административным ресурсом» Конец инфобокса

В отличие от Германии или Австрии Федеральный канцлер в ШвейцарииВнешняя ссылка вовсе не является самым влиятельным политическим лицом в стране, главой правительства, например, или еще кем-то. Должность Федерального канцлера в Швейцарии куда менее заметна, общественность в Швейцарии его или её с трудом знают в лицо, а в любой стране мира за пределами Конфедерации вопрос, который вынесен в заголовок этой статьи, вполне способен стать вопросом-киллером для любого «знатока».

Федеральный канцлер, тем не менее, имеет в Швейцарии довольно-таки весомое политическое влияние. Реальная же степень этого влияния зависит не только от самого человека, занимающего эту должность, но и от актуального состава правительства.

«Главный чиновник» Конец инфобокса

В прошлом федерального (или федеральную) канцлера часто называли «восьмым министром». Корина Казанова (Corina Casanova), которая занимала эту должность с 2008 по 2015 гг., видела себя скорее в роли незаметного государственного служащего.

Нынешний канцлер Вальтер Турнхерр (Walter Thurnherr) также предпочитает называть себя «главным чиновником», а не «восьмым федеральным министром». И тем не менее, мало кто знает, что еще год назад его считали очень многообещающим кандидатом на избрание в правительство. Тем не менее, ни ему, ни кому бы то ни было из числа его предшественников, такого карьерного прыжка сделать пока не удалось.

Партийная принадлежность и пол имеют значение Конец инфобокса

Федеральный канцлер избирается Федеральным Собранием, то есть на общем заседании большой и малой парламентских палат, сразу после избрания правительства. В двух из 17-ти пока в общем зачете случаев Федеральным канцлером избиралась женщина. Кстати, Федеральные канцлеры уже существовали задолго до первых федеральных министров.

Должность Федерального канцлера является на сегодняшний день старейшей должностью в Швейцарской Конфедерации, существующей без перерыва по меньшей мере с 1803 года. Именно тогда парламент страны, который назывался Собором (Tagsatzung), решил впервые назначить «Верховного Канцлера» (Eidgenössischer Kanzler), своего рода главу аппарата парламента. В 1848 году, с созданием современной Швейцарии, Верховный Канцлер стал «Федеральным».

Большинство Федеральных канцлеров избирались из числа депутатов парламента, но они в любом случае всегда должны быть членом одной из партий, представленных в Федеральном совете, правительстве. На этой должности уже успели побывать представители всех партий, и только лишь консервативная Швейцарская народная партия (SVP) так пока ни разу и не смогла «пробить» назначение «своего» Федерального канцлера.

Первая женщина-канцлер Аннемари Хубер-Хотц (Annemarie Huber-Hotz, партия швейцарских либералов, FDP) занимала эту должность с 2000 по 2007 годы. Сегодня при рассмотрении кандидатов на должность Канцлера наряду с партийным билетом все большую роль играет и гендерный вопрос.

Роль консультанта на совещаниях правительства Конец инфобокса

В Швейцарии Федеральный канцлер возглавляет Федеральную канцелярию (Bundeskanzlei), которая планирует и координирует повестку дня правительства и выступает связующим звеном между правительством и парламентом. Кроме того, он принимает участие в еженедельных (проходят по средам) заседаниях Федерального совета, правительства, исполняя роль консультанта и «эксперта».

Будучи руководителем аппарата правительства он способен выступать в роли влиятельного посредника и координатора, он может быть соавтором важных правительственных докладов и записок, он может вносить в правительство предложения и даже выступать с запросами и ходатайствами. Вот только голосовать на заседаниях кабинета он не может.

В сферу его ответственности входит также организация пиар-работы правительства, он обеспечивает проведение голосований на референдумах и парламентских выборов. За это он получает заработную плату, эквивалентную 80% от официальной зарплаты федерального министраВнешняя ссылка, т.е. около 360 000 швейцарских франков в год или 27 600 франков в месяц. Понятно, что было бы просто нечестно не приглашать его сниматься на ежегодной правительственной фотографии, ведь именно на его плечах лежит ответственность по организации бесперебойной работы швейцарского федерального кабинета министров.

В этой галерее вы можете увидеть и сравнить то, как с течением времени менялись фотографии правительства и как менялись сами министры. И здесь мы как раз и разберемся, что не так с новым фото кабинета на 2020 год и куда делась нога министра обороны Виолы Амхерд.

А теперь, как и обещали, про лыжи, золото и прочее: разоблачаем самые смешные заблуждения о Швейцарии:

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