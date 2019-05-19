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Прямая Демократия

Интерактив Результаты референдума 19 мая 2019 года

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В это воскресенье швейцарские граждане и лица со швейцарским паспортом, проживающие на ПМЖ за рубежом, имеют возможность в очередной раз принять участие в общенациональном референдуме. 

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