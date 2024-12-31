Официальное фото правительства Швейцарии на 2025-й год

Фотография Федерального совета Швейцарии (правительства) на 2025-й год. «Она иллюстрирует уникальность швейцарской демократии: народ напрямую участвует в демократических процессах, Федеральный совет действует в их интересах».
Bundesrat
Репрезентативный снимок швейцарского кабинета министров является в стране старой традицией.
Этот контент был опубликован на
31 декабря 2024 года - 13:00
Фотография Федерального совета Швейцарии (правительства) на 2025-й год иллюстрирует уникальность швейцарской демократии: народ напрямую участвует в демократических процессах, Федеральный совет действует в их интересах.
В создании официальной фотографии Федерального совета на 2025-й год приняли участи более 1000 человек. Фотограф Артур Гамза (Arthur Gamsa) собрал их портреты в общую мозаику и объединил их с фотографиями членов Федерального совета (правительства) и Федерального канцлера (по традиции присутствует на фото, но не входит в состав кабмина).
Фотография была создана по идее Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году. Для создания новой фотографии Федерального совета фотограф Артур Гамза объехал всю Швейцарию и побеседовал с тысячами людей. В каждом кантоне он сфотографировал не менее 40 человек, согласившихся принять участие в съемке. Из 1052 портретов была создана единая мозаика, которая была объединена с портретами семи членов Федерального совета и Федерального канцлера.
«Этой фотографией я хочу подчеркнуть, что сам по себе институт правительства, Федерального совета, возникает только благодаря участию граждан страны в делах республики», — говорит фотограф из Санкт-Галлена Артур Гамза. «Эта фотография иллюстрирует уникальность швейцарской демократии: народ напрямую участвует в демократических процессах и сам принимает решения, а Федеральный совет действует в их интересах», — говорит Карин Келлер-Зуттер.
Как делалось фото? Смотрите в этом видео:
Как выглядело правительство Швейцарии в истории? Подробнее — в этой фотогалерее:
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События 1847-1848 гг. привели к относительно быстрой и легкой военной победе либерально-протестантских сил над консервативно-католическими. В результате победы протестантов в швейцарской гражданской войне (война велась против союза католиков «Зондербунд») была открыла дорога к строительству современного федеративного швейцарского государства.
Albert von Escher (1838-1905)
Самый первый кабинет министров Швейцарии состоял на 100% из представителей либерально-радикального протестантского политического лагеря (сегодня он представлен партией швейцарских либералов «FDP»). Такое правительство ни в коей мере не выражало интересов всех политических течений. Зато его членами были делегаты от франкоговорящего и италоговорящего меньшинств в стране.
RDB
На фоне роста популярности опасных идей социализма либеральные радикалы начали сближение с католиками-консерваторами. В 1891 году католик Йозеф Цемп стал первым членом Федерального совета –министром-консерватором среди либералов.
Bundesrat Zemp
Завершение Первой мировой войны ознаменовалось в Швейцарии Генеральной забастовкой 1918 года. Были проведены назревшие политические реформы, в результате которых формирование федерального парламента стало происходить на основе системы пропорционального представительства. Властная монополия либералов в правительстве ушла в историю.
RDB
Второе место в правительстве католики-консерваторы получили в 1919 году, а в 1930 году кресло в кабинете получила Крестьянская партия. Сегодня это Швейцарская народная партия (SVP). Благодарить за это следовало бы федерального советника Рудольфа Мингера (1881 — 1955) из Берна.
RDB
В 1930-е годы взлет нацизма в Германии и тоталитаризма в СССР привел к консолидации политического ландшафта в Швейцарии.
RDB
В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, в кабинет министров вошел первый социалист Эрнст Нобс (Ernst Nobs), заработавший свой политический вес еще во время стачки 1918 года.
RDB
В 1959 году правительство Швейцарии было полностью преобразовано. Вплоть до 2003 года оно формировалось на основе т. н. «магической формулы», которая предусматривала присутствие в кабинете министров 2 представителей социалистов, 2 — от либералов, 2 — от демохристиан и одного представителя от SVP. Этот расклад сил соответствовал итогам парламентских выборов: по два кресла в кабмине имеют с тех пор и по сей день три первые партии по числу голосов избирателей, одно кресло причитается четвертой партии.
RDB
В 1971 году женщины, наконец, получили в Швейцарии право политического голоса на федеральном уровне. В этом смысле Швейцария сильно отставала от других демократических стран Запада. Правительство же все равно еще довольно долго оставалось исключительно в мужских руках.
RDB
Первой женщиной в кабинете в 1984 году стала представительница цюрихского отделения партии либералов (FDP) Элизабет Копп (Elisabeth Kopp).
RDB
В 1993 году в лице Рут Дрейфусс (Ruth Dreifuss) в правительство была избрана представительница нехристианской, еврейской конфессии.
RDB
В 2003 году христианские демократы (CVP, сегодня это партия Центра) проигрывают выборы в парламент, получив очень небольшое количество голосов. В результате одно из своих кресел в правительстве они отдали партии SVP (Швейцарской народной партии) во главе с Кристофом Блохером. Классическая «магическая формула» на некоторое время перестала действовать. Кристоф Блохер стал федеральным советником (министром).
RDB
Официальное фото правительства Швейцарии образца 2010 года. Не исключено, это был последний состав правительства с мужским большинством.
Keystone
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