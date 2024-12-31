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Официальное фото правительства Швейцарии на 2025-й год

Фотография Федерального совета Швейцарии (правительства) на 2025 год.
Фотография Федерального совета Швейцарии (правительства) на 2025-й год. «Она иллюстрирует уникальность швейцарской демократии: народ напрямую участвует в демократических процессах, Федеральный совет действует в их интересах». Bundesrat

Репрезентативный снимок швейцарского кабинета министров является в стране старой традицией.

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Русскоязычная редакция SWI Swissinfo, швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / ИП

Фотография Федерального совета Швейцарии (правительства) на 2025-й год иллюстрирует уникальность швейцарской демократии: народ напрямую участвует в демократических процессах, Федеральный совет действует в их интересах.

В создании официальной фотографии Федерального совета на 2025-й год приняли участи более 1000 человек. Фотограф Артур Гамза (Arthur Gamsa) собрал их портреты в общую мозаику и объединил их с фотографиями членов Федерального совета (правительства) и Федерального канцлера (по традиции присутствует на фото, но не входит в состав кабмина).

Фотография была создана по идее Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году. Для создания новой фотографии Федерального совета фотограф Артур Гамза объехал всю Швейцарию и побеседовал с тысячами людей. В каждом кантоне он сфотографировал не менее 40 человек, согласившихся принять участие в съемке. Из 1052 портретов была создана единая мозаика, которая была объединена с портретами семи членов Федерального совета и Федерального канцлера.

«Этой фотографией я хочу подчеркнуть, что сам по себе институт правительства, Федерального совета, возникает только благодаря участию граждан страны в делах республики», — говорит фотограф из Санкт-Галлена Артур Гамза. «Эта фотография иллюстрирует уникальность швейцарской демократии: народ напрямую участвует в демократических процессах и сам принимает решения, а Федеральный совет действует в их интересах», — говорит Карин Келлер-Зуттер.

Как делалось фото? Смотрите в этом видео:

Внешний контент

Как выглядело правительство Швейцарии в истории? Подробнее — в этой фотогалерее:

кабмин
События 1847-1848 гг. привели к относительно быстрой и легкой военной победе либерально-протестантских сил над консервативно-католическими. В результате победы протестантов в швейцарской гражданской войне (война велась против союза католиков «Зондербунд») была открыла дорога к строительству современного федеративного швейцарского государства. Albert von Escher (1838-1905)
кабмин
Самый первый кабинет министров Швейцарии состоял на 100% из представителей либерально-радикального протестантского политического лагеря (сегодня он представлен партией швейцарских либералов «FDP»). Такое правительство ни в коей мере не выражало интересов всех политических течений. Зато его членами были делегаты от франкоговорящего и италоговорящего меньшинств в стране. RDB
кабмин
На фоне роста популярности опасных идей социализма либеральные радикалы начали сближение с католиками-консерваторами. В 1891 году католик Йозеф Цемп стал первым членом Федерального совета –министром-консерватором среди либералов. Bundesrat Zemp
кабмин
Завершение Первой мировой войны ознаменовалось в Швейцарии Генеральной забастовкой 1918 года. Были проведены назревшие политические реформы, в результате которых формирование федерального парламента стало происходить на основе системы пропорционального представительства. Властная монополия либералов в правительстве ушла в историю. RDB
кабмин
Второе место в правительстве католики-консерваторы получили в 1919 году, а в 1930 году кресло в кабинете получила Крестьянская партия. Сегодня это Швейцарская народная партия (SVP). Благодарить за это следовало бы федерального советника Рудольфа Мингера (1881 — 1955) из Берна. RDB
кабмин
В 1930-е годы взлет нацизма в Германии и тоталитаризма в СССР привел к консолидации политического ландшафта в Швейцарии. RDB
кабмин
В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, в кабинет министров вошел первый социалист Эрнст Нобс (Ernst Nobs), заработавший свой политический вес еще во время стачки 1918 года. RDB
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В 1959 году правительство Швейцарии было полностью преобразовано. Вплоть до 2003 года оно формировалось на основе т. н. «магической формулы», которая предусматривала присутствие в кабинете министров 2 представителей социалистов, 2 — от либералов, 2 — от демохристиан и одного представителя от SVP. Этот расклад сил соответствовал итогам парламентских выборов: по два кресла в кабмине имеют с тех пор и по сей день три первые партии по числу голосов избирателей, одно кресло причитается четвертой партии. RDB
кабмин
В 1971 году женщины, наконец, получили в Швейцарии право политического голоса на федеральном уровне. В этом смысле Швейцария сильно отставала от других демократических стран Запада. Правительство же все равно еще довольно долго оставалось исключительно в мужских руках. RDB
кабмин
Первой женщиной в кабинете в 1984 году стала представительница цюрихского отделения партии либералов (FDP) Элизабет Копп (Elisabeth Kopp). RDB
кабмин
В 1993 году в лице Рут Дрейфусс (Ruth Dreifuss) в правительство была избрана представительница нехристианской, еврейской конфессии. RDB
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В 2003 году христианские демократы (CVP, сегодня это партия Центра) проигрывают выборы в парламент, получив очень небольшое количество голосов. В результате одно из своих кресел в правительстве они отдали партии SVP (Швейцарской народной партии) во главе с Кристофом Блохером. Классическая «магическая формула» на некоторое время перестала действовать. Кристоф Блохер стал федеральным советником (министром). RDB
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Официальное фото правительства Швейцарии образца 2010 года. Не исключено, это был последний состав правительства с мужским большинством. Keystone

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