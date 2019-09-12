По словам Сергея Жирнова Швейцария всегда была приоритетной целью для советских и российских спецслужб. (RTS-SWI)

«Несколько десятков нелегалов / российских шпионов в настоящее время внедрены в Швейцарии с поддельными удостоверениями личности и с фальшивым гражданством», — заявляет в интервью швейцарскому общественному (негосударственному) франкоязычному телеканалу RTSВнешняя ссылка бывший офицер КГБ, представившийся как Сергей Жирнов.

«У вас в стране есть десятки людей, прикидывающихся иностранными друзьями Швейцарии. Они могут выдавать себя за немцев, французов, американцев и даже англичан. На территории Швейцарии они пребывают со своими легендами, имея полностью поддельную идентичность и по настоящим документам, подтверждающим их статус. Они находятся там для осуществления сверхсекретных операций», — заявляет этот бывший агент спецслужб в отставке.

ДОСЬЕ Спецслужбы Швейцарии и шпионаж Досье посвящено спецслужбам Швейцарии, безопасности, в том числе в интернете, и борьбе с разведывательной деятельностью!

Получивший статус беженца во Франции, он написал недавно книгу «Как на меня охотился КГБ — рождение шпиона» («Pourchassé par le KGB — La naissance d’un espionВнешняя ссылка»), опубликованную издательством Corpus Délicti. Об операциях по внедрению нелегальных агентов в подробно рассказывает сверхпопулярный фиктивный телесериал «Американцы», однако публичное заявление о существовании и деятельности в Швейцарии «нелегалов», сделанное бывшим кадровым офицером КГБ — это что-то новое.

Сергей Жирнов до 1991 года работал с такими «разведчиками-нелегалами», которые не фигурируют ни в одной штатной структуре. По его словам, его отдел продолжил свою деятельность и после ликвидации КГБ после распада СССР и возникновения на его месте Службы внешней разведки Российской Федерации.

Шпионы и их пожизненная миссия

Человек по имени Сергей Жирнов уверяет, что сам осуществил несколько операций под прикрытием, в частности, в Париже, во время учебы в Национальной школе администрации (École nationale d'administration — ENA), кузнице кадров французской политической элиты. «Конечно, физическая „оболочка“ сохраняется. Вы остаетесь тем же мужчиной или той же женщиной. Но все остальное полностью меняется. Ваше гражданство, имя, происхождение — вся ваша история полностью меняется.

Вокруг вас создается „легенда“ — и вас отправляют на задание. Я, Сергей Жирнов, остаюсь в Москве. А некий Серж Легра или Франсуа Дюпон вдруг «совершает агентурный выход» в Соединенных Штатах, Франции или Швейцарии, чтобы, иногда в течение десятилетий, играть роль внедренного в страну иностранца». По словам С. Жирнова, некоторые нелегналы, ведущие деятельность за границей, могут выполнять свою работу до самой смерти.

Опровержение «фантазий»

Российское посольство в Швейцарии, расположено в Берне, своих в email-комментариях на адрес телеканала RTS опровергло заявления С. Жирнова, назвав их фантазиями. По словам посольства, «Россия считает, что двусторонние переговоры главы Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассиса и его российского коллеги Сергея Лаврова в ноябре 2018 года в Женеве положили конец разногласиям между двумя странами в вопросах шпионажа».

Однако докладВнешняя ссылка Федеральной разведывательной службы Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes – NDB) с анализом ситуации в области безопасностью в Швейцарии по состоянию на 2019 год, опубликованный через четыре месяца после упомянутой встречи министров, это мнение не разделяет. Аналитики NDB характеризуют разведывательную деятельность России в Швейцарии в качестве «агрессивной», отмечая, что «Конфедерация является одним из важнейших „нервных“ центров для российских разведывательных служб в Европе».

При Владимире Путине шпионаж достиг беспрецедентных масштабов

Сергей Жирнов не только подтверждает эти выводы, но и подчеркивает, что «при Путине уровень активности внешнего шпионажа увеличился в два, а то и три раза по сравнению с тем, который был во время холодной войны. Российские спецслужбы сейчас делают то, на что мы бы никогда не осмелились пойти в эпоху Советского Союза. Их манера стала гораздо прямолинейнее, агрессивнее. Она может быть откровенно оскорбительной для стран, в которых действует разведка».

«Швейцария удерживает прочные позиции в рейтинге интересов российской разведки, занимая условно пятое или шестое место, в частности, из-за присутствия здесь многочисленных международных организаций», — уверяет отставной агент.

Несколько случаев начиная с 2017 года В марте 2017 года прокуратура Конфедерации начала расследование в отношении двух предполагаемых российских шпионов, подозреваемых в совершении хакерской атаки на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. В октябре 2018 года Федеральный совет, правительство Швейцарии, уполномочил прокуратуру начать новое расследование в отношении двух российских граждан, подозреваемых в причастности к спецслужбам. По сообщениям швейцарских СМИ, эти лица также были причастны к попытке взлома информационной сети Лаборатории химико-бактериологического и радиационного в в городе Шпиц, кантон Берн, проводившей, в частности, изучение образцов веществ, собранного в Солсбери (Великобритания), где в марте 2018 года были отравлены нервнопаралитическим веществом бывший агент Сергей Скрипаль и его дочь. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Евгений Мамонтов, ред. Игорь Петров, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!