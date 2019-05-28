Интервью Жан-Филиппа Годена вышло в газете Der Bund под названием "Es gilt, ein Strache-Video zu verhindern" ("Важно не допустить повторения ситуации, как с видео Штрахе") в субботу, 25 мая 2019 года.



(swissinfo.ch)

Жан-Филипп Годен (Jean-Philippe Gaudin), глава швейцарской разведки, пережил непростые месяцы в 2018 году. Газете Der BundВнешняя ссылка он впервые подробно рассказал о ситуации с русским шпионажем в Швейцарии и о том, что надо делать его ведомству на выборах осенью этого года.

Журналисты газеты задали Годену несколько вопросов, некоторые из них не могли не касаться громкого шпионского скандала, связанного с делом Скрипалей и последующими событиями. Напомним, весной 2018 года было установлено, что российские агенты пытались следить за швейцарской лабораторией в городе Шпиц, где исследуют химическое и ядерное оружие. Жан-Филипп ГоденВнешняя ссылка отмечает, что это было непростое время и что «работа нашего ведомства действительно кипела».

Как же удалось отследить нарушителей? Глава NDB указывает, что их вычислили после кибератаки, осуществленной из отеля AlphaPalmiers, на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. «В частности, благодаря возможностям нового закона о спецслужбах нам удалось отследить их: телефон, использование кредитной карты, данные GPS».

Оказывается, те же самые хакеры находились в Малайзии, в частности, когда местные власти проводили расследование о Боинге, который был сбит в 2014 году в небе над восточной Украиной. По словам Годена, их присутствие в этих и других местах не было совпадением, поскольку это были два российских агента, которые являлись частью специального кибер-подразделения.

Когда те же агенты путешествовали в Швейцарию около года назад, их удалось обнаружить в Гааге благодаря сведениям Швейцарской разведывательной службы. Журналисты Der Bund спросили Годена, много ли ресурсов NDB потребовалось на проведение операций против российских шпионов? На это он ответил, что их «пришлось выискивать из других сфер».

«Россия снова становится влиятельной милитаристской державой и привлекает для этого столько средств, сколько ей нужно», - указывает глава NDB. «Путин реструктурировал правительство и спецслужбы, чтобы укрепить вооруженные силы.

Для этой цели Россия использует также шпионаж, операции с целью оказания влияния, пропаганду. Если Россия делает такое в Швейцарии и Федеральная служба разведки об этом узнает, то пора положить этому конец». В оперативной сводке NDB говорится, что русские постоянно совершают агрессивные действия и представители всех русских спецслужб присутствуют в Швейцарии.

Жан-Филипп Годен добавляет, что при этом «речь идет о дипломатах, которые имеют официальную аккредитацию и пользуются дипломатической неприкосновенностью». Он уверен, что это «надо прекратить». «Если нам приходится иметь дело с офицером спецслужб, которого выдворили из Германии, а вскоре после этого он должен получить аккредитацию в Швейцарии, то этот номер не пройдет».

Высылка дипломатов, осуществляющих шпионаж, - это одно из средств защиты, но что еще могла бы сделать Швейцария? Глава Федеральной службы разведки уверен, что необходимо «быть более оперативным» и что NDB должна лучше предугадывать развитие событий.

«Она должна действовать на опережение. Например, нам надо больше твердости в наших оценках, больше готовности рисковать. Я ожидаю, что аналитик будет не только наблюдать, что сейчас происходит, а попытается предсказать, что могло бы произойти и представит различные сценарии».

(Валериу Курту)

«Служба разведки - это не точная наука. Мы должны прекратить ждать 100-процентной уверенности будем в чем-либо уверены, может оказаться, что уже поздно. Федеральная служба разведки должна двигаться вперед и стать более работоспособной. Мы должны добывать информацию, чтобы обеспечить суверенность Швейцарии, которая не должна зависеть от крупных держав», - подчеркнул сказал Жан-Филипп Годен в интервью газете Der Bund.

Журналисты спросили главу NDB и о китайских спецслужбах, которые также проводят операции на швейцарской земле. В оперативной сводке Службы говорится, что по шпионажу Китай представляет вторую по величине угрозу. Жан-Филипп Годен указывает, что китайцы ведут скорее «промышленный шпионаж». Как правило, «они пытаются получить технологическую информацию там, где им ее не хватает. Но такие места встречаются все реже. Во многих сферах руководящие должности занимают не только американские или европейские, но и китайские инженеры», - подчеркивает он.

Журналисты газеты затронули и тему выборов, которые состоятся в октябре этого года. Существует ли опасность, например, русского вмешательства в выборы, как это было в других странах? «Сейчас нет конкретных доказательств того, что готовятся какие-либо подобные операции против нашей страны», - рассказал Годен.

«Наша первоочередная задача - обеспечить проведение выборов на должном уровне. Децентрализованная политическая система Швейцарии гарантирует стабильность. Повлиять на выборы в 26 кантонах было бы очень сложно. Если я попытаюсь объяснить швейцарскую политическую систему моему зарубежному коллеге, то у него заболит голова».













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