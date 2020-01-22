Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга: кажется, они нравятся друг другу. Но никакого конкретного прогресса на их встрече в Давосе достигнуто не было. (KEYSTONE/ADV)

Во второй половине дня в понедельник, 20 января, на Экономическом Форуме в Давосе президент Швейцарии Симонетта Соммаруга встретилась с новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Основное внимание было уделено жестким переговорам по институциональному рамочному соглашению.

Как расценили эти переговоры в Швейцарии и ЕС, анализируют журналисты SRF - Кристоф Нуфер (корреспондент в Бундесхаусе) и Себастьян Рамшпек (корреспондент в Брюсселе).

Взгляд из Берна Конец инфобокса

Встреча двух президентов, Фон дер Ляйена и Соммаруги, имела символическое значение. Больше ничего. После долгого молчания ЕС и Швейцария снова разговаривают друг с другом - на высшем уровне, а главное, это делают другие люди.

Три открытых вопроса

После того, как в июне 2019 года состоялся обмен письмами между тогдашним главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Ули Маурером, бывшим тогда президентом Швейцарии, между партнерами в отношениях на высшем уровне наступило полное молчание. Швейцария требует разъяснений по трем нерешенным вопросам, а именно:

Во-первых, это правовые основы защиты швейцарского рынка труда и заработной платы («фланкирующие меры») от трудового демпинга. Швейцария не хочет допускать на рынок иностранные кадры, готовые, в отличие от швейцарцев, трудиться за меньшую зарплату.

Во-вторых, это порядок бюджетного субсидирования «стратегически важных и системообразующих отраслей» швейцарской экономики. Евросоюз рассматривает такие меры в качестве искажения условий честной конкуренции.

В-третьих, это ситуация с таким правовым статусом, как «гражданин ЕС». Швейцария не хочет признавать существование такого статуса, опасаясь, что тем самым граждане стран Евросоюза получат возможность массово претендовать на получение по европейским меркам щедрой швейцарской социальной помощи.

Напомним, что в мае 2020 года в Швейцарии пройдет референдум так называемой «Народной законодательной инициативе о расторжении соглашения с ЕС о свободе перемещения» (Kündigungsinitiative).

Швейцария-ЕС Берн пока не подпишет c Евросоюзом «рамочное соглашение» Правительство Швейцарии заявило, что пока не подпишет «рамочное соглашение» с ЕС и призвало Брюссель «прояснить» ряд его спорных пунктов. Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 18:20 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss want ‘more clarification’ on EU framework deal

Она предлагает, как и следует из названия, денонсировать режим свободы перемещения между ЕС и Швейцарией, что было бы автоматически равнозначно денонсации всего Первого пакета секторальных соглашений между Швейцарией и ЕС (предусмотрено, что эти соглашения действуют только в пакете). Понятно, что до этой даты правительство Швейцарии вряд ли захочет привлекать особое внимание людей к вопросу отношений с ЕС.

Выступая перед СМИ, президент Соммаруга несколько раз подчеркивала сегодня хорошую атмосферу, которая якобы царила на заседании. Она пыталась подчеркнуть, что помимо «различий» и «разных позиций», существуют и вопросы, где Швейцария и ЕС видят возмжности для сотрудничества, такие как борьба с изменением климата и участие Швейцарии в европейской миграционной политике.

Без дальнейшего прогресса

С точки зрения атмосферы и настроения, очевидно, перезапуск отношений был успешным. Хотя все понимают, что никакого прогресса в решении вопроса о Рамочном соглашении не происходит – и вряд ли будет происходить, по крайней мере, до мая 2020 года.

Ожидается, что затем Федеральный совет найдет решение и скажет, что Швейцария хочет обсудить или улучшить в Рамочном соглашении. Градус нетерпения растет не только в Брюсселе, но и в Берне. Конкретно говоря, уже в конце мая швейцарской медицинской промышленности грозят трудности, если решений по Рамочному соглашению найдено не будет.

Вопрос о защите заработной платы

В настоящее время совершенно секретно и за закрытыми дверями сообща работают профсоюзы и Ассоциация работодателей, для чтобы найти решения, возможно, самой спорной проблемы - защиты заработной платы, то порядка бюджетного субсидирования важных отраслей швейцарской экономики.

Вывод после первой встречи лидеров Швейцарии и ЕС: был установлен первый контакт с новым президентом Комиссии ЕС на самом высоком уровне, но не более того. После майского голосования Швейцария должна будет сказать, есть ли ей что сказать по Рамочному соглашению.

Взгляд из Брюсселя Конец инфобокса

После своего первого визита в Швейцарию в качестве главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила, вопреки обычаю, не выступать совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. Потому что, с точки зрения фон дер Ляйен, сказать было нечего - по крайней мере, ничего нового, а также ничего такого, что швейцарцы, скептически настроенные по отношению к ЕС, могли бы интерпретировать как позитивное.

ЕС продолжает ждать

С июня 2019 года Комиссия ЕС ждет объяснений от Федерального совета (правительства), какие же поправки или уступки могут привести Швейцарию к подписанию Рамочного соглашения - что официально до сих пор является целью правительства. Конечно, на этот вопрос и сегодня ответа не последовало; новой главе Комиссии придется подождать.

В отличие от своего предшественника Жана-Клода Юнкера, фон дер Ляйен обходится без публичных поучений и резких комментариев. Но короткий пресс-релиз, который Комиссия ЕС распространила после встречи, не оставляет сомнений: о чем бы ни шла речь - о Рамочном соглашении, соглашении о технических барьерах в торговле или о признании швейцарской фондовой биржи, - позиция ЕС остается неизменной.

Хорошая атмосфера?

Дискуссия прошла в «дружеской атмосфере», - после встречи подытожила Соммаруга на своей короткой пресс-конференции. После аналогичного заявления в 2016 году тогдашнего президента Конфедерации Иоганна Шнайдера-Аммана его собеседник Жан-Клод Юнкер высказался так: «Политики, которые в данный момент не очень довольны друг другом, всегда говорят о "хорошей атмосфере"».







Подготовка русскоязычной версии: Надежда Капоне

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