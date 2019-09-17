Референдум по «Ограничительной инициативе» должен произойти обязательно и он будет иметь историческое значение. (© Keystone/Walter Bieri)

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, высказался вчера во время «супер-дебатов» против «Ограничительной инициативы — ОИ» Швейцарской народной партии (SVP), предлагающей денонсировать режим свободы перемещения в отношениях с Евросоюзом. Все фракции парламента указали на необходимость сохранения этого режима, за исключением фракции Швейцарской народной партии. Окончательного решения, однако, пока депутаты не приняли, дебаты будут еще продолжаться.

Тема миграции накануне очередных парламентских выборов в Швейцарии, намеченных на 20 октября 2019 года, главной не является. Сейчас повестка дня путем «гибридных методов агитации» перехвачена левыми и народ убежден, что сейчас нужно бросить всё и спасать климат. Правые силы долгое время не могли найти способов развернуть повестку дня в выгодном им направлении — и вот теперь им это удалось, при помощи «Ограничительной инициативы — ОИ» , запущенной Швейцарской народной партией (SVP). Ниже подробнее о то, что это за инициатива, а но факт остается фактом: вчера парламент обсуждал «любимую тему» ШНП — тему миграции, на сей раз условий и порядка легальной трудовой иммиграции в Швейцарию из стран ЕС.

Со своей стороны депутаты тоже были не прочь поговорить об этомВнешняя ссылка, в списке желающих выступить оказались вчера 80 имен, из них 40 представляли фракцию Швейцарской народной партии. Соответственно жаркими были дебаты. Речь шла о том, что отказ от режима свободы перемещения лиц и капиталов между Швейцарией и ЕС повредит вообще отношениям Берна и Брюсселя, поставив под вопрос Первый пакет секторальных соглашений между ними, о том, что такой отказ негативно скажется на положении почти 500 тыс. граждан Швейцарии, проживающих в странах Евросоюза и не имеющих двойного гражданства.

Некоторые депутаты даже использовали понятие «Швексит» («Schwexit»), сконструированное по аналогии с «Брексит», а кое-кто договорился даже до сравнения «Ограничительной инициативы» с возведением Берлинской стены. Однако самым распространённым аргументом против инициатив был фактор швейцарского благополучия и благосостояния: режим свободы перемещения позволяет Швейцарии не страдать от отсутствия квалифицированных кадров, гарантируя ей качество, инновации, надёжность и рабочие места.

Регулировать иммиграцию самим

Сторонники «Ограничительной инициативы» указывали на то, что благосостояние Швейцарии зависит не от ЕС, и что его основы были еще «в поте лица» заложены предками, поколениями родителей, бабушек и дедушек более столетия назад. В Швейцарии, указывали они, не ведется нормальной трезвой дискуссии на предмет условий и последствий режима свободы перемещения между ЕС и Швейцарией. Этот режим не дал экономике Швейцарии того, что он обещал. В Швейцарию приехало больше иммигрантов, чем предполагалось, и в первую очередь вовсе не те, кто в самом деле мог бы пригодиться промышленности.

Режим свободы перемещения оказывает негативное влияние на системы социального и пенсионного страхования и обеспечения, на транспортную и образовательную инфраструктуру, а также не экологию. Поэтому Швейцария должна сама регулировать иммиграцию в полностью самостоятельном ключе, при этом, разумеется, промышленность и сектор НИОКР должны и дальше иметь возможность нанимать себе за рубежом нужных им специалистов.

Народ решит

Дебаты пришлось продлить, однако не все записавшиеся смогли получить слово, поэтому дебаты будут продолжены 25-го сентября, в последнюю неделю осенней парламентской сессии, последней сессии парламента старого созыва. Однако уже сейчас можно сказать точно, что парламент отвергнет «Ограничительную инициативу» и она будет вынесена на суд народа в следующем году, когда по этому законопроекту пройдет референдум. Какие еще выводы можно сделать?

Напомним, что в 2011 году Швейцарская народная партия (SVP) запустила свою «Инициативу против массовой иммиграции» (Masseneinwanderungs-Initiative) также за три месяца до выборов, добившись в итоге успеха: на референдуме в феврале 2014 года народ одобрил ее, пусть и минимальным преимуществом голосов «за». Смогут ли «народники» повторить такой же успех со своей «Ограничительной инициативой»? Почти наверняка — нет, не смогут? Почему? Эта инициатива еще более радикальна, нежели «Инициатива против массовой иммиграции».

Она требует от правительства в течение 30-ти дней с момента голосования денонсировать режим свободы перемещения с ЕС, в случае, конечно, если Брюссель не согласится провести по этому режиму новые переговоры, на что Евросоюз, разумеется, не пойдет. В случае же с «Инициативой против массовой иммиграции» не было ясно, что будет с режимом свободы в случае ее одобрения народом. Народ же Швейцарии, руководствуясь простым крестьянским здравым смыслом, не любит ничего «окончательного» и «бесповоротного». Он любит оставлять себе всегда опции и варианты.

Кроме того, ситуация 2014-го года кардинально отличается от ситуации пять лет спустя. Тогда Европа находилась в тени мирового финансового кризиса и начинавшегося «миграционного кризиса». Швейцария на тот момент отчаянно защищала фиксированный обменный курс пары франк-евро, в 2013 году число европейцев, переехавших на ПМЖ в Швейцарию, достигло исторического максимума в 80 тыс. человек. Сегодня ничего подобного не наблюдается и близко. В 2018 году в Швейцарию приехали только 30 тыс. европейцев, экономика работает на полных оборотах, безработица минимальна, минимально и число беженцев из третьих стран. Все эти факты отнюдь не помогут Швейцарской народной партии убеждать народ в необходимости принять «Ограничительную инициативу».

Историческое голосование

Единый фронт из партий, кантонов и профсоюзов, выступающих против неё, выглядит куда более сплоченно, нежели фронт противников «Инициативы против массовой иммиграции» в 2014 году: тогда в пользу этой инициативы проголосовали как многие центристы-либералы, так и немалое количество левых. Сегодня против Швейцарской народной партии выступает единый фронт противников «Ограничительной инициативы» в составе либералов (FDP), социалистов (SP) и демохристиан (CVP). Однако голосование по этому законопроекту должно произойти обязательно и оно будет иметь историческое значение.

Почему? Потому что на сей раз народ Швейцарии уже раз и на всегда ответит на вопрос о том, нужен ли ему режим свободы перемещения с Евросоюзом. И еще одно обстоятельство: противодействие «Ограничительной инициативе» поможет пережить второе рождение старой «европейской коалиции» социалистов, демохристиан и либералов. В последние годы она была почти разрушена вопросом о том, насколько открытым должен быть для Европы швейцарский рынок труда и заработной (очень высокой по сравнению с ЕС) платы.

Почти гарантированный провал «Ограничительной инициативы» может стать для них стимулом продавить и многострадальный проект подписания «Рамочного соглашения» с Европой, урегулировав, наконец, между собой вопросы защиты швейцарских зарплат от европейского демпинга, вопрос предоставления европейцам равного доступа к социальной помощи и придя к единому мнению насчет будущего формата представления государственных субсидий, например, сельскому хозяйству. Добиться им этого будет непросто. Но они будут знать — если не сейчас, то никогда.

Но не будем торопиться и дождемся решения народа!

Швейцария-ЕС Берн пока не подпишет c Евросоюзом «рамочное соглашение» Правительство Швейцарии заявило, что пока не подпишет «рамочное соглашение» с ЕС и призвало Брюссель «прояснить» ряд его спорных пунктов. Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 18:20 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss want ‘more clarification’ on EU framework deal



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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