О коронавирусе многое остается неизвестным: в частности, почему дети менее подвержены этой болезни и какую роль они играют в ее передаче?

(Keystone / Martial Trezzini)

По словам главного инфекциониста Швейцарии, дети не являются основными переносчиками вируса Covid-19. Как мы уже сообщали, 11 мая в Швейцарии планируется снова открыть школы. Тем не менее, многие родителям все равно сомневаются, действительно ли будет безопасно отправить своих детей обратно учиться?

Свою позицию в отношении роли, которую играют дети в распространении коронавируса, Даниэль Кох (Daniel Koch), руководитель Отдела инфекционных заболеваний швейцарского Федерального Ведомства здравоохранения (BAG), разъяснил уже на следующий день после того, как правительство объявило о мерах постепенного выхода (и вывода страны) из карантина и о том, что начальные школы начнут работать уже начиная с 11 мая 2020 года.

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«Дети, безусловно, не являются основным переносчиком вируса и главным мотором этой эпидемии», — заявил 17 апреля 2020 года Д. Кох. «Конечно, есть дети, которые заразились, но вирус он подцепили в основном от родителей. Сами же дети не являются переносчиками вируса и они не подвержены воздействию [со стороны вируса в такой же степени, как и взрослые»].

На этой неделе Д. Кох повторил это еще раз в ответ на несколько онлайн-петицийВнешняя ссылка, требующих пока повременить с возвращением детей в школу в обозначенные правительством сроки. Эти петиции собрали уже тысячи подписей обеспокоенных родителей и учителей. Так какую же роль дети играют в распространении Covid-19?

Пока что точных данных на этот счет у нас явно недостаточно, а это ведет к отсутствию определенности и насчет того, следует ли детям начинать учебу уже в мае. Эксперты также разделились во взглядах на то, как интерпретировать итоги новейших исследований в этой области. Но кое-какие факты есть и мы попытались собрать их в этом материале.

Дети меньше заражаются

Во многих странах тесты на Covid-19 давали у детей гораздо меньшее число положительных результатов, чем у взрослых. В Швейцарии на лиц моложе 20 лет приходится только 859 из 28 100 случаев заражения коронавирусом (по состоянию на 22 апреля 2020 года), что составляет примерно 3%. Аналогично низкий уровень в Соединенных Штатах (2%), Китае (2,2%), Италии (1,2%) и Испании (0,8%).

Вполне также возможно, что о случаях заражения детейВнешняя ссылка нам просто известно в недостаточной степени, так как дети реже проявляют все тяжелые симптомы этой болезни. Например, исследование более чем 2 000 несовершеннолетних лиц с Covid-19 в Китае показало, что в более чем 90% случаев заболевания у детей проходили бессимптомно или со слабыми симптомами. Кроме того, во многих странах изначально нет систематического тестирования на вирус.

Многие страны также сообщали о гораздо меньшем количестве случаев госпитализации детей. Смертельные же случаи среди детей встречается вообще очень редко. На сегодняшний день (по состоянию на 24 апреля 2020 года) в ШвейцарииВнешняя ссылка от вируса не умер еще ни один ребенок или молодой человек в возрасте до 20 лет. Эксперты все еще пытаются понять, почему же эта болезнь, как кажется, проходит у детей намного легче.

При этом, по мнению многих экспертов, все это вовсе не означает, что дети вообще не подвержены заражению вирусом. Так, в ходе одного из аналитических исследований в ШэньчжэнеВнешняя ссылка на юго-востоке Китая ученые наблюдали за состоянием 391-го пациента, заразившегося вирусом, и за здоровьем 1 300 человек из числа близко контактировавших с ними. В итоге они обнаружили, что положительный результат на коронавирус был получен у 7−8% контактировавших в возрасте до 10 лет, что аналогично уровню заражения у взрослых.

Новые доказательства

Остается до конца неизученным и вопрос, в какой степени дети сами способны становиться разносчиками болезни. Заболевших детей относительно немного, а это значит, что данных, на которые можно было бы полагаться, у нас тоже мало, в любом случае эксперты не могут делать с опорой на них какие-то однозначные выводы.

Проанализировав около 2 500 случаев заражения Covid-19 в сфере педиатрии, многие из которых проходили легко или бессимптомно, авторитетный «Центр по контролю и профилактике заболеваний США» («Centers for Disease Control and PreventionВнешняя ссылка», федеральное агентство Министерства здравоохранения США, занимающееся предоставлением информации для эффективного решения проблем в области здравоохранения) заявил, что «пациенты с менее серьезным протеканием заболевания и пациенты без симптомов, вероятно, играют в передаче вируса и в распространении заболевания важную роль», уточнив, правда, что репрезентативного набора данных нет в распоряжении даже такого органа, как CDC.

«Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний» (European Centre for Disease Prevention and ControlВнешняя ссылка) более осторожен в высказываниях, подчеркивая, «относительно роли, которую дети играют в передаче вируса, все еще есть некоторая неопределенность». В Швейцарии Даниэль Кох указал, что его собственное заявление насчет детей «было основано на результатах консультаций со швейцарскими педиатрами, специализирующимися именно на инфекционной медицине».

Один из них, Кристоф Бергер (Christoph Berger), заявил газете Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка буквально следующее: «Есть некоторые свидетельства в пользу того, что дети и подростки не являются основными разносчиками Sars-CoV-2». Случай девятилетнего мальчика, который заразился Covid-19 во французских Альпах, но не передал болезнь дальше, даже несмотря на то, что в общем и целом он находился в контакте с более чем 170 людьми, привел исследовавших его случай экспертов к заключению, что «дети, вероятно, важной роли в передаче вируса все-таки не играют».

«Вполне вероятно, что это происходит со многими детьми», — сказал порталу SWI swissinfo.ch Костас Данис (Kostas Danis), эпидемиолог Министерства здравоохранения Франции и один из ведущих экспертов в этой области. «У них меньше симптомов, а потому и шансов передать болезнь дальше тоже меньше. Сами же дети, как показали исследования семейных кластеровВнешняя ссылка, скорее заражаются вирусом от взрослых, доля пораженных вирусом среди которых куда больше».

Закрытие школ мало поспособствует замедлению пандемии

Несмотря на общественное сопротивление открытию школ в Швейцарии и в других странах Европы, на самом деле может оказаться и так, что не будет иметь особенного смысла держать школьников на карантине с тем, чтобы затормозить распространение Covid-19. Недавно группа специалистов из Великобритании заявила, что закрытие школВнешняя ссылка, скорее, тормозит скорость распространения обычного гриппа. Отсюда может быть верным и обратное заключение: по-видимому, дети все-таки с меньшей вероятностью передают болезнь, чем взрослые.

Поэтому закрытие школ в рамках нынешнего кризиса может быть мерой хотя и разумной, но менее эффективной, чем, например, метод социального дистанцирования. «Я не думаю, что мы станем свидетелями увеличения числа случаев заболевания из-за [открытия школ]», — размышляет эпидемиолог К. Данис. «Риск [заражения вирусом] низок, и он будет выше только в условиях, когда рядом с детьми будут находиться взрослые с симптомами заражения коронавирусом».

Вывод: однозначный вывод сделать трудно

Вопрос о том, какую роль дети играют в распространении нового коронавируса, остается одним из многих оставшихся пока без точного ответа. Новые данные и новая информация продолжают поступать регулярно, но пока все выводы, сделанные на основе имеющейся информации, заставляют некоторых, хотя далеко и не всех экспертов, предполагать, что дети распространяют заболевание, но с меньшей вероятностью, чем взрослые.



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