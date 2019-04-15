В период с 2010 года объем инвестиций в автомобильный транспорт увеличился только на 2%, что по сравнению с 12% ростом расходов на железнодорожные перевозки выглядит довольно скромно. (Keystone / Gaetan Bally)

Со стороны может показаться, что знаменитая своей пунктуальностью швейцарская сеть железнодорожных перевозок требует очень серьёзных инвестиций и обходится в сумме швейцарскому народному хозяйству, включая бюджеты всех уровней, дороже всего. Действительно, сложное рельсовое хозяйство, покрывающее всю страну, а в особенности железнодорожные тоннели в Альпах, выглядят очень дорого. Но, как ни странно, автомобильные грузовые и пассажирские перевозки обходятся стране еще дороже.

Последние официальные данные показывают, что автомобильный транспорт на сегодняшний день в Швейцарии является наиболее накладным для народного хозяйства и для бюджетов всех уровней способом перемещения людей и товаров из точки А в точку Б, более того заметную часть этого «счета» оплачивают и те, кто сам вообще никуда не ездит.

Согласно данным Федерального статистического ведомства (BfSВнешняя ссылка) на проекты и меры по организации автомобильной транспортной мобильности (исключая велосипеды) в Швейцарии год тратятся 90 млрд. швейцарских франков. В эти расходы входят также бюджетные средства, идущие на покрытие последствий несчастных случаев, на борьбу с загрязнением окружающей среды, а также на строительство и ремонт инфраструктуры.

Всего из общих средств, выделяемых в Швейцарии народным хозяйством и бюджетами всех уровней на организацию транспортной мобильности 80% тратятся именно на автомобильный транспорт. Для сравнения: расходы на железнодорожный транспорт составляют только 12% всех расходов на организацию транспортных перевозок, на воздушный транспорт уходит 7% средств, на морские же перевозки вообще приходятся только 0,4% от общих затрат на перемещение людей и товаров по стране.

Если пересчитать на каждого жителя страны, то общие расходы (частные, бюджетные и корпоративные) на организацию транспорта составляют 11 тыс. швейцарских франков год, причем независимо от того, водит ли данный житель страны машину, летает ли самолетами, пользуется поездами или вообще ходит пешком. Конечно, основную часть расходов возмещают сами пользователи соответствующих видов транспорта, однако что касается, например, чистой нагрузки на госбюджеты всех уровней (центр, кантоны, общины), то они могут составлять от 10 до 22% от общей суммы инвестиций, в зависимости от вида транспорта и сопутствующих дополнительных расходов.

who pays for car traffic chart

Известно, что швейцарцы любят ездить по железной дороге, поездами они пользуются куда активнее жителей других европейских стран. Но все равно, автомобили здесь остаются наиболее распространенным видом транспорта — так, 52% швейцарцев ездят на работу именно за рулем собственной машины. Автомобили же остаются и самым накладным способом организации перевозок.

Правда, следует отметить, что с 2010 года объем инвестиций на автомобильный транспорт увеличился только на 2%, то есть по сравнению с 12-процентным ростом расходов на железнодорожные перевозки и 14-процентным ростом расходов на авиацию (в период с 2010 до 2015 гг.) это выглядит довольно скромно.

road investment chart

Заметную часть расходов на транспорт в порядке общественной солидарности несет и тот, кто никуда не ездит, что очень похоже на порядок сбора в стране медийной пошлины — общественное ТВ и радио оплачивают в Швейцарии и те, кто «не смотрит телевизор и не слушает радио», коль скоро польза от них (укрепление демократии) носит всеобщий характер. Тоже самое получается и с транспортом, причем три четверти таких расходов приходятся на перевозку пассажиров, а четверть — на транспортировку грузов.

Стоит, правда, в заключение также отметить, что хотя автотранспорт в Швейцарии и требует больших затрат, расходы на строительство и обслуживание автодорожной инфраструктуры здесь значительно меньше, чем во многих других странах, благодаря либеральному, свободному от чрезмерного государственного вмешательства, рынку соответствующих услуг.

Город и транспорт Швейцарцев хотят заставить отказаться от личного автотранспорта Политики хотят в Швейцарии усложнить жизнь автомобилистам и заставить граждан чаще пользоваться общественным транспортом. Ваше мнение? Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 8:00



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот

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