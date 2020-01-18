Страница из пособия учебной программы «Секреты допускаются». (Secrets Are Allowed project/Canton of Zurich data protection authority)

Швейцарские чиновники, которые занимаются вопросами защиты данных, уверены, что детей уже в возрасте четырех лет следует учить информационной безопасности и конфиденциальности данных — еще до того, как они начнут пользоваться интернетом.

Недавно кантон Цюрих выпустил первый в мире набор учебных материалов по безопасности и конфиденциальности личных данных для детских садов и школьников младших классов. Проект хочет научить детей отличать секреты, которыми можно делиться с другими, от тех, которые лучше сохранить в тайне. Главная цель программы — привить маленьким детям понимание их права на неприкосновенность частной жизни.

Мнение Как страны-единомышленники могут сотрудничать в борьбе с дезинформацией Для противодействия угрозе, которую дезинформация представляет для демократии, необходимо сотрудничество на международном уровне. Автор: Билл Лонгхёрст (Bill Longhurst), советник-посланник посольства Великобритании в Берне, Швейцария Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) How like-minded countries can collaborate in the fight against political disinformation

Создатели учебной программы заявили, что разговор о конфиденциальности с детьми давно назрел. И это должно быть лишь началом. Для авторов этот проект — первый шаг в вопросе о защите демократии, которой угрожают такие проблемы, связанные с доступностью персональных данных, как слежка и дезинформация.

Педагогам необходимо сделать так, чтобы эти крайне сложные вопросы были понятны уже детям младшего возраста. «Для начала мы должны подумать о том, какие секреты могут быть у детей в этом возрасте. Возможно, кто-то влюблен, а у кого-то проблемы дома, мало ли что может быть!», — говорит Юрг Фрэфель (Jürg Fraefel)Внешняя ссылка, директор Центра цифрового обучения при Цюрихском педагогическом университете (PHZH). Он руководил проектной группой из 16 человек, состоящей их сотрудников PHZH и ВедомстваВнешняя ссылка по защите данных кантона Цюрих.

Чтобы разработать учебное пособиеВнешняя ссылка по безопасности данных и конфиденциальности, вместе собрались иллюстраторы, дизайнеры, звукоинженеры, сценаристы и представители других профессий. Ключевым моментом и основной задачей специалистов было создание такого пособия, которое могло бы научить малышей понимать сам смысл информационной конфиденциальности и вызывать у них интерес к этому предмету.

«Секреты допускаются»

Результат — пособие «Секреты допускаются» — ориентирован на детей в возрасте от четырех до девяти лет, то есть целевая аудитория — это малыши из детских садов (кантональный детский садВнешняя ссылка, как правило, рассчитан на детей 4-6 лет) и ученики начальной школы. Под «секретами» понимаются личные данные, которые в наш век интернета повсеместно собираются смартфонами и другими устройствами и оседают в социальных сетях.

«В настоящее время дети начинают использовать Snapchat и Instagram уже в возрасте до двенадцати лет, что в общем-то противоречит официальным пользовательским соглашениям этих социальных сетей», — отмечает Юрг Фрэйфель. По его словам, даже если дети не имеют прямого доступа к интернету, то они все равно подвергаются опасности, ведь их «секреты» все равно, не так, так по другому, могут «уплыть» в сеть. Юрг Фрейфель утверждает, что еще до того, как интернет и онлайн-деятельность станут частью обычной жизни детей и подростков, воспитатели должны помочь им усвоить правила пользования интернетом.

Глобальная проблема

Потребность в таком раннем просвещении в области цифровой конфиденциальности носит глобальный характер. Согласно исследованиюВнешняя ссылка Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), треть пользователей интернета в мире составляют дети, а в Южном полушарии эта доля еще выше.

(Валерий Курту)

Сбор персональных данных по всем аспектам жизни пользователей обеспечивает бизнес-компаниям как политические, так и чисто коммерческие преимущества. Технологии интеллектуального анализа личной информации активно используются рекламодателями, разработчиками, маркетологами. Личная конфиденциальность становится роскошью и прерогативой прежде всего стран «первого», развитого мира.

Это начинают понимать везде в мире, на Тайване, например, в последние годы озабоченности в области цифровой безопасности выросли многократно. По данным опроса, проведенного Тайваньским сетевым информационным центром, около 98% пользователей интернета на острове заявили, что они обеспокоены угрозами, связанными с их пребыванием в сети.

Авторы доклада предупредили, что пользователи слишком сильно полагаются на интернет-услуги и непреднамеренно делятся в режиме онлайн слишком большим количеством своих слишком порой личных данных. Около 72% респондентов, принявших участие в опросе, разделяют эту озабоченность. Тем не менее, на Тайване пока еще нет ни одной инициативы по обучению детей основам интернет-безопасности, подобной швейцарской.

«Плохие секреты»

По словам швейцарских экспертов, разработать курс учебных материалов, рассчитанный на 10-20 уроков, для детей, еще не вовлеченных в процесс пользования социальных сетей, оказалось непросто. Поэтому организаторы старались как можно более активно использовать реальные примеры из жизни за пределами соцсетей. Маленькие дети в первую очередь должны были понять, что на самом деле означает «частная жизнь». Посредством пособия им попытаются показать, что некоторые вещи, например фотография, за которую может быть стыдно, являются «плохими секретами».

Рассмотрим этот сценарий. Ребенок восторженно смотрит на одноклассников, катающихся на велосипедах, но сам ездить на велосипеде он не умеет. Он признается своим лучшим друзьям-одноклассникам, что ему стыдно из-за этого. Может ли он ожидать, что они сохранят этот секрет в тайне? Рассматриваются и другие ситуации. Так, педагоги говорят детям, что они должны делиться секретами, которые могут повлиять на безопасность других, например, если ученик стесняется признаться, что он не умеет ездить на велосипеде, следует уведомить об этом учителя.

Делиться секретами

На следующем этапе детей учат понимать, что люди имеют право выбирать, делиться своими секретами или нет. Их учат тому, что не только они имеют право хранить секреты, но и другие. На одной из иллюстраций мультипликационный персонаж направляет камеру на других детей. Педагоги здесь используют фотографии в качестве одного из видов персональных данных. Можно ли нам фотографировать других? Имеем ли мы право публично размещать чужие фотографии в сетях и делиться ими?

Дэвид Гэвин (слева) и Юрг Фрэфель — одни из авторов проекта. (Jason C.H. Liu)

Или вот еще один сценарий: после занятий ребенок пошел покачаться на качелях, а в это время его одноклассники захотели сфотографироваться. Внезапно ребенок теряет равновесие и случайно с качелей падает. Одноклассники запечатлели этот неловкий момент, пусть и невзначай. Должны ли они удалить фотографию?

Детям также показывают весь масштаб того, что в их жизни может считаться частной информацией, или «секретами», начиная от любимых цветов и заканчивая адресами и номерами телефонов, а также личными страхами и желаниями. Можно ли вообще ими делиться с другими? Зачем? Да, нет — почему? «Твоя личная информация — это своего рода секрет. И каждый раз, когда ты делишься чем-то личным, ты хотел бы доверять тому, кому попадут эти данные», — сказал Дэвид Гэвин (David Gavin), эксперт PHZH.

После таких бесед учителя знакомят детей с интернетом. Они показывают им три иллюстрации: комнату, игровую площадку и Интернет, представляющие соответственно личное, наполовину публичное и полностью публичное пространство. На этом этапе многие дети должны иметь представление о том, какая информация и какие секреты могут быть размещены онлайн.

Использование и развитие информационных технологий

Продолжительность курса рассчитана на 10-20 уроков, что обеспечивает гибкость для детей в различных регионах и цифровой среде, а также позволяет учителям иметь достаточно времени, чтобы вести дискуссии. Этот набор материалов курса представили в январе 2019-го, после года исследований и 25 тестов.

Осенью 2019 г. он был интегрирован в учебный курс для учителей в Цюрихе, постепенно став частью учебной программы для детей в этом швейцарском кантоне (напомним, за вопросы образования в Швейцарии отвечают кантоны, а не центр). «Секреты допускаются» — это только первая часть текущего проекта, вторая и третья части будут посвящены позитивному использованию и развитию информационных технологий. Это позволит учащимся расставить приоритеты в области безопасности, сохраняя при этом открытость к новым технологиям.

В этом году проекту «Секреты допускаются» была присуждена премия Global Privacy and Data ProtectionВнешняя ссылка («За глобальную конфиденциальность и защиту пользовательских данных»). Жюри указало, что разработка учебно-образовательных материалов не направлена на цель формирования учащимися поведенческих норм, но, скорее, помогает им сформировать правильное мышление.

Бруно Берисвиль (Bruno Baeriswyl), официальный уполномоченный правительства кантона Цюрих по защите информации и пользовательских данных, говорит, что учебник для детей младшего возраста является его почти что «завещанием», так как он вскоре выходит на пенсию.

«Учебное пособие проливает свет и на пользовательские права детей, о которых обычно забывают во всем мире», — указывает он. «Но в книге содержится еще и послание в будущее: дети однажды станут взрослыми, и они должны будут уметь защищать свою частную жизнь, потому что на карту поставлены в данном случае не что иное, как их демократические права», — подчеркивает Берисвиль.

Бруно Берисвиль — официальный Уполномоченный правительства кантона Цюрих по защите информации и пользовательских данных.

(Jason Liu)

Сам Бруно Берисвиль начал доказывать и отстаивать важность конфиденциальности информации еще в 1990-е годы с небольшой группой единомышленников. С тех пор его команда стала крупнейшей во всей Швейцарии. Будучи ведущим сторонником повышения степени конфиденциальности в интернете, он утверждает, что граждане должны вернуть контроль над своими персональными данными и разрушить монополию технологических компаний на получение, использование и передачу такой информации.

Нужно действовать!

По его словам, такая необходимость обусловлена быстрым расширением палитры и числа цифровых программ-приложений. Так называемый «Интернет вещей» во всё большей степени проникает буквально в каждый уголок жизни, причем на каждом возрастном уровне, обеспечивая беспрецедентное удобство и взаимосвязанность. Но он также предоставляет огромные объемы данных о нас в основном ничем и никем не регулируемым корпорациям.

В школах эти проблемы видны повсеместно: на их территории устанавливается все больше камер видеонаблюдения, все больше учителей требуют, чтобы ученики создавали онлайн-аккаунты для обмена текущей учебной информацией. Что касается политической системы Швейцарии, то многие в качестве возможного ответа на массовое вторжение в частную жизнь технологических новаций рассматривают её прямую демократию.

Эксперты считают, что гражданин имеет право контролировать политику правительства в цифровой, равно как и в любой другой, области, беря на себя роль «хранителя», защищающего свои собственные права. Они уверены, что только демократический контроль способен гарантировать наличие границ на пути распространения технологий отслеживания и мониторинга частных данных.

«Людям нелегко оценивать информацию, которую они получают посредством социальных сетей и онлайн-платформ, потому что не всегда ясно, кто и почему получает эти данные», — говорит Бруно Берисвиль. «Мы потеряли контроль. Мы больше не можем решать, когда и где наши данные будут опубликованы, что означает, что мы потеряли свою суверенную самостоятельность».



Перевод и подготовка русскоязычной версии: Надежда Капоне.

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