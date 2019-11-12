День открытых дверей в Федеральном центре приёма и размещения беженцев «Ла Гуглера» (La Gouglera), кантон Фрибур, март 2018 года.

(© Keystone / Anthony Anex)

Политика Швейцарии в области предоставления убежища качественно изменилась начиная с 1 марта 2019 года. Процедура рассмотрения личных дел беженцев была ускорена, то есть большинство ходатайств о предоставлении в стране статуса беженца обрабатываются теперь самое долгое в течение 140 дней. Эта очень сложная реформа не могла не вызвать критики, а потому она нуждается в пояснениях. Так как же теперь получить статус беженца в Конфедерации?

О чем идет речь? Конец инфобокса

Начиная с 1 марта 2019 года все ходатайства о предоставлении убежища в Швейцарии рассматриваются властями в ускоренном режиме. Новый порядок обработки ходатайств поэтапно вступил в силу на территории всех суверенных кантонов (субъектов федерации). Итогом стали более скорые решения как о предоставлении статуса беженца, так и об отказе в предоставлении такового и о реадмиссии (экстрадиции) претендентов на убежище. Серьёзно перестроена была и работа кантональных Центров приема и размещения мигрантов.



Основные даты Конец инфобокса

5 июня 2016 года: швейцарские граждане большинством в 66,8% голосов поддержали на общенациональном референдуме проект поправок в Федеральный Закон Швейцарии «О порядке предоставления убежищаВнешняя ссылка», в центре которых находилось предложение ускорить все соответствующие процедуры.

1 марта 2019 года: новый порядок принятия решений о предоставлении статуса беженца вступил в законную силуВнешняя ссылка на всей территории Швейцарии.

15 октября 2019 года: швейцарское общественное телевидение SRF сообщилоВнешняя ссылка, что реформа, на самом деле, вовсе не ведет к ускорению процедур, с учетом того, что большое количество решений властей о непредоставлении статуса беженца довольно успешно оспариваются и аннулируются судами.

А если внимательнее рассмотреть суть вопроса? Конец инфобокса

Каковы основные изменения в новой системе?

Был реорганизован порядок работы Центров приема и размещения беженцев. Просители, подающие ходатайства о предоставлении им статуса беженца, сначала размещаются под крышей одного из шести Федеральных центров приема беженцев, расположенных в разных регионах страны.

Большинство потенциальных беженцев остается там на всё время рассмотрения их запросов. Лица, досье которых нуждаются в более тщательном изучении, а таких, как правило, оказывается меньшинство, переводятся в соответствующий кантональный Центр приема и размещения переселенцев.

ПредпосылкиВнешняя ссылка для позитивного решения по ходатайству о предоставлении убежища не изменились, разве что швейцарские власти теперь изучают запросы куда быстрее, чем в прошлом. Сейчас примерно 70% решений принимаются уже в течение 140 дней с момента подачи соответствующего запроса. Каждый соискатель убежища имеет право с самого начала процесса рассмотрения его запроса получать бесплатные юридические консультации и бесплатно пользоваться услугами адвоката.

Обжаловать решение властей о непредоставлении убежища можно теперь в течение не 30 дней, как раньше, в только 7-ми днейВнешняя ссылка. Если в отношении соискателя убежища применяется «полноформатная», не сокращенная процедура рассмотрения его прошения, то у такого лица на обжалование, как и раньше, есть 30 дней.

Каковы цели и задачи?

Основная цель: запустить ускоренный режим рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и принимать решения за как можно более короткое время, с тем чтобы соискатель мог либо быстро вернуться на родину и начать новый этап своей жизни, или же быстро начать интегрироваться в швейцарское общество. Объединение «под одной крышей» соискателей убежища, сотрудников Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии (SEM) и экспертов-юристов должно повысить эффективность процедуры рассмотрения дел потенциальных беженцев.

Цель состоит также в том, чтобы не допустить бессмысленного затягивания процедур рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В прошлом часто беженцы годами оставались в Швейцарии в ожидании решения по своим делам, не имея возможности ни работать, ни социально интегрироваться. Не последнюю роль для правительства Швейцарии играет и возможность значительно сократить объем соответствующих бюджетных расходов.

И это работает?

Да, работает, утверждает SEMВнешняя ссылка. Работает, но не очень хорошо, сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка. По его данным, с момента вступления в силу нового ускоренного порядка рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца многие решения швейцарских кантональных властей по тем или иным досье уже были отменены постановлениями Федерального административного суда (Bundesverwaltungsgericht / BVG). В период с 2007 по 2018 гг. суд вернул SEM на повторное рассмотрение 4,8% от общего количества досье, а в период только с 1 марта 2018 года по настоящее время этот показатель достиг уже 16,8%.

Права человека Адвокат из Киргизии получил Премию Нансена за помощь апатридам Юрист-правозащитник Азизбек Ашуров получил в Женеве Премию Нансена Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Kyrgyz lawyer wins prestigious UN award for work to end statelessness

Поэтому возникает вопрос, насколько новая процедура предоставления убежища является действительно более эффективной? Ведомство миграции SEM признает наличия некоторых недостатков, связанные с внедрением ускоренного порядка рассмотрения ходатайств, но считает нормальным, что при реформе такого масштаба возникает ряд аспектов, требующих вмешательства суда.

Кто и почему не одобряет новый порядок?

Большое число общественных объединений мигрантовВнешняя ссылка, адвокатовВнешняя ссылка и волонтеров с самого начала проекта реструктуризации порядка рассмотрения ходатайств беженцев были настроены по отношению к реформе более чем критически. Они выражали опасения, что ускорение процедур не позволит должным образом изучать каждое конкретное дело и объективно определять, имеет ли данный человек действительно все основания для получения убежища в Швейцарии, или нет.

Федеральный суд, в самом деле, уже отменил несколько вынесенных по ряду дел решений, сочтя, что федеральные власти в лице SEM не уделили достаточного внимания и не учли в надлежащей степени, в частности, состояние здоровья данных просителей. Также под большое сомнение ставятся эффективность и качество бесплатной юридической поддержки беженцев. Эксперты считают, что сроки для обжалования отрицательных решений слишком жесткие, кроме того, многие виды юридической помощи бесплатными адвокатами просто не оказываются, а условия жизни в федеральных Центрах приема и размещения также оставляют желать много лучшего.

Например, многие здания, в которых размещаются такие центры, изолированы от внешнего мираВнешняя ссылка, лица, ищущие убежища, вынуждены мириться с ограничениями в части, касающейся свободы передвижения. Не всегда разрешаются посещения третьих лиц, обслуживание лиц, размещенных в Центрах, не обязательно является адекватным, доступ к медицинской помощиВнешняя ссылка часто есть, но он не гарантируется.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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