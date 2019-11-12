Политика Швейцарии в области предоставления убежища качественно изменилась начиная с 1 марта 2019 года. Процедура рассмотрения личных дел беженцев была ускорена, то есть большинство ходатайств о предоставлении в стране статуса беженца обрабатываются теперь самое долгое в течение 140 дней. Эта очень сложная реформа не могла не вызвать критики, а потому она нуждается в пояснениях. Так как же теперь получить статус беженца в Конфедерации?
О чем идет речь?Конец инфобокса
Начиная с 1 марта 2019 года все ходатайства о предоставлении убежища в Швейцарии рассматриваются властями в ускоренном режиме. Новый порядок обработки ходатайств поэтапно вступил в силу на территории всех суверенных кантонов (субъектов федерации). Итогом стали более скорые решения как о предоставлении статуса беженца, так и об отказе в предоставлении такового и о реадмиссии (экстрадиции) претендентов на убежище. Серьёзно перестроена была и работа кантональных Центров приема и размещения мигрантов.
Основные датыКонец инфобокса
5 июня 2016 года: швейцарские граждане большинством в 66,8% голосов поддержали на общенациональном референдуме проект поправок в Федеральный Закон Швейцарии «О порядке предоставления убежищаВнешняя ссылка», в центре которых находилось предложение ускорить все соответствующие процедуры.
1 марта 2019 года: новый порядок принятия решений о предоставлении статуса беженца вступил в законную силуВнешняя ссылка на всей территории Швейцарии.
15 октября 2019 года: швейцарское общественное телевидение SRF сообщилоВнешняя ссылка, что реформа, на самом деле, вовсе не ведет к ускорению процедур, с учетом того, что большое количество решений властей о непредоставлении статуса беженца довольно успешно оспариваются и аннулируются судами.
А если внимательнее рассмотреть суть вопроса?Конец инфобокса
- Каковы основные изменения в новой системе?
Был реорганизован порядок работы Центров приема и размещения беженцев. Просители, подающие ходатайства о предоставлении им статуса беженца, сначала размещаются под крышей одного из шести Федеральных центров приема беженцев, расположенных в разных регионах страны.
Большинство потенциальных беженцев остается там на всё время рассмотрения их запросов. Лица, досье которых нуждаются в более тщательном изучении, а таких, как правило, оказывается меньшинство, переводятся в соответствующий кантональный Центр приема и размещения переселенцев.
ПредпосылкиВнешняя ссылка для позитивного решения по ходатайству о предоставлении убежища не изменились, разве что швейцарские власти теперь изучают запросы куда быстрее, чем в прошлом. Сейчас примерно 70% решений принимаются уже в течение 140 дней с момента подачи соответствующего запроса. Каждый соискатель убежища имеет право с самого начала процесса рассмотрения его запроса получать бесплатные юридические консультации и бесплатно пользоваться услугами адвоката.
Обжаловать решение властей о непредоставлении убежища можно теперь в течение не 30 дней, как раньше, в только 7-ми днейВнешняя ссылка. Если в отношении соискателя убежища применяется «полноформатная», не сокращенная процедура рассмотрения его прошения, то у такого лица на обжалование, как и раньше, есть 30 дней.
- Каковы цели и задачи?
Основная цель: запустить ускоренный режим рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и принимать решения за как можно более короткое время, с тем чтобы соискатель мог либо быстро вернуться на родину и начать новый этап своей жизни, или же быстро начать интегрироваться в швейцарское общество. Объединение «под одной крышей» соискателей убежища, сотрудников Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии (SEM) и экспертов-юристов должно повысить эффективность процедуры рассмотрения дел потенциальных беженцев.
Цель состоит также в том, чтобы не допустить бессмысленного затягивания процедур рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В прошлом часто беженцы годами оставались в Швейцарии в ожидании решения по своим делам, не имея возможности ни работать, ни социально интегрироваться. Не последнюю роль для правительства Швейцарии играет и возможность значительно сократить объем соответствующих бюджетных расходов.
- И это работает?
Да, работает, утверждает SEMВнешняя ссылка. Работает, но не очень хорошо, сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка. По его данным, с момента вступления в силу нового ускоренного порядка рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца многие решения швейцарских кантональных властей по тем или иным досье уже были отменены постановлениями Федерального административного суда (Bundesverwaltungsgericht / BVG). В период с 2007 по 2018 гг. суд вернул SEM на повторное рассмотрение 4,8% от общего количества досье, а в период только с 1 марта 2018 года по настоящее время этот показатель достиг уже 16,8%.
Поэтому возникает вопрос, насколько новая процедура предоставления убежища является действительно более эффективной? Ведомство миграции SEM признает наличия некоторых недостатков, связанные с внедрением ускоренного порядка рассмотрения ходатайств, но считает нормальным, что при реформе такого масштаба возникает ряд аспектов, требующих вмешательства суда.
- Кто и почему не одобряет новый порядок?
Большое число общественных объединений мигрантовВнешняя ссылка, адвокатовВнешняя ссылка и волонтеров с самого начала проекта реструктуризации порядка рассмотрения ходатайств беженцев были настроены по отношению к реформе более чем критически. Они выражали опасения, что ускорение процедур не позволит должным образом изучать каждое конкретное дело и объективно определять, имеет ли данный человек действительно все основания для получения убежища в Швейцарии, или нет.
Федеральный суд, в самом деле, уже отменил несколько вынесенных по ряду дел решений, сочтя, что федеральные власти в лице SEM не уделили достаточного внимания и не учли в надлежащей степени, в частности, состояние здоровья данных просителей. Также под большое сомнение ставятся эффективность и качество бесплатной юридической поддержки беженцев. Эксперты считают, что сроки для обжалования отрицательных решений слишком жесткие, кроме того, многие виды юридической помощи бесплатными адвокатами просто не оказываются, а условия жизни в федеральных Центрах приема и размещения также оставляют желать много лучшего.
Например, многие здания, в которых размещаются такие центры, изолированы от внешнего мираВнешняя ссылка, лица, ищущие убежища, вынуждены мириться с ограничениями в части, касающейся свободы передвижения. Не всегда разрешаются посещения третьих лиц, обслуживание лиц, размещенных в Центрах, не обязательно является адекватным, доступ к медицинской помощиВнешняя ссылка часто есть, но он не гарантируется.
Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.