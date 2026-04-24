«Alerta»: Lula busca respuestas ante el avance derechista a meses de la elección

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Impulsado por una macroeconomía sólida y una ola de nacionalismo antiestadounidense, Luiz Inácio Lula da Silva navegaba cómodo hacia las presidenciales de octubre en Brasil. Pero escándalos financieros y el creciente malestar por el costo de vida borraron su ventaja.

A casi cinco meses de los comicios en los que el exlíder obrero izquierdista de 80 años buscará un histórico cuarto mandato, las encuestas lo muestran por primera vez codo a codo con su principal rival, Flávio Bolsonaro.

El senador, de 44 años, aspira a la presidencia presentándose como una versión moderada de su padre, el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Bolsonaro padre fue condenado el año pasado a 27 años de cárcel por una tentativa golpista que intentó impedir la posesión de Lula.

Según una encuesta del instituto Datafolha de abril, Flávio Bolsonaro incluso superó a Lula en las proyecciones para la segunda vuelta, 46% contra 45%, aunque se mantiene en empate técnico.

En diciembre, el presidente lo aventajaba por 15 puntos.

«Es una alerta, evidentemente», reconoce a la AFP Jilmar Tatto, vicepresidente del Partido de los Trabajadores, que Lula cofundó en 1980.

– Dardos a Trump –

En la urgencia, la izquierda lanza la contraofensiva.

Impedido por las leyes electorales de hacer campaña abierta hasta agosto, Lula exalta sus reformas en salud o educación. Además acelera medidas para contener los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

Últimamente también lanza dardos contra Donald Trump.

«No podemos permitir que el mundo se doblegue ante el comportamiento de un presidente que cree que por e-mail o por Twitter puede gravar productos, castigar países y hacer la guerra», dijo hace unos días desde Alemania.

Luego de que el mandatario estadounidense asestara un golpe comercial a Brasil en defensa de Jair Bolsonaro en 2025, Lula se alzó como defensor de la «soberanía» brasileña.

Consiguió leves mejoras en los sondeos. Y las relaciones con Washington se estabilizaron, antes de volverse otra vez amargas recientemente.

– Se «sobrevive» –

Aunque el octogenario se dedica en redes sociales a mostrar una imagen vigorosa, con videos de su rutina de ejercicios, los desafíos pesan.

La economía crece y el desempleo marca mínimos históricos, pero los votantes, especialmente los jóvenes, expresan su inconformidad por el día a día.

«El mercado está súper caro, comprar ropa es muy caro también. Es muy impactante porque uno no vive, uno como que medio sobrevive», afirma Yohana Freitas Barbosa, una asistente administrativa de 27 años en Brasilia.

Mariano Machado, de la consultora Verisk Maplecroft, advierte que «cualquier brecha entre la situación macroeconómica y la experiencia cotidiana de los votantes con el costo de vida influirá en el voto, y Lula lo sabe».

Anuncios recientes para aliviar el alto endeudamiento de las familias y frenar el alza de los combustibles causado por la guerra «están específicamente diseñados para contrarrestar estas preocupaciones», señala el analista.

El descenso en los sondeos crea fermento por primera vez en la prensa para especulaciones sobre un hipotético escenario en que Lula, que carga en su biografía seis elecciones presidenciales, se apartaría de la disputa.

Una teoría negada en las filas oficialistas, que redoblan la apuesta social: tras lograr un alivio de impuestos para la clase media, empujan en el Congreso una reducción de la jornada laboral.

«Vamos a conseguir marcar la agenda del país y ganar las elecciones», confía Tatto.

– Escándalos que «terminan salpicando» –

Pero escándalos recientes torpedean también la popularidad del jefe de Estado.

Investigaciones apuntan a un hijo del mandatario como posible beneficiario de un esquema de fraude al sistema de pensionados.

Y los lazos de un ostentoso banquero insolvente con políticos y jueces levantan cejas.

Las indagaciones no señalan a Lula pero el hartazgo de los brasileños ante la corrupción «termina salpicando a quienes están en el poder», lamenta Edinho Silva, presidente del PT.

Lula carga además con la memoria de los escándalos de sus primeros gobiernos (2003-2010). Él mismo estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019 en el marco de la causa anticorrupción Lava Jato, aunque sus condenas fueron luego anuladas.

Eso no ha borrado la percepción en parte del electorado «de que el PT es más corrupto que el resto», dice a la AFP Creomar de Souza, analista de la Fundación Dom Cabral.

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