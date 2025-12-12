«Basura» de países «de mierda»: Trump arremete contra los migrantes con renovada violencia

En 2018, el presidente Donald Trump negó haber usado el término países «de mierda» para describir a algunas naciones cuyos ciudadanos emigraron a Estados Unidos.

Hoy, lo acepta y lleva sus diatribas antiinmigrantes y xenófobas aún más lejos.

Por ejemplo, durante un mitin en el estado de Pensilvania el miércoles, que supuestamente se iba a centrar en su política económica, el republicano de 79 años despotricó abiertamente y retomó la frase que había provocado indignación durante su primer mandato.

«Tuvimos una reunión y dije: ‘¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos aceptar gente de Noruega o Suecia?'», dijo Trump a su entusiasta público.

«Pero siempre aceptamos gente de Somalia», continuó. «Lugares que son un desastre. Sucios, asquerosos, repugnantes, plagados de delincuencia».

Recientemente, llamó «basura» a los inmigrantes somalíes.

Estos comentarios son «una prueba más de su agenda racista y antiinmigración», dijo el senador demócrata de Massachusetts Ed Markey en X.

– Trump: el mayor megáfono –

Randy Fine, legislador republicano de Florida, defendió a Trump. «No todas las culturas son iguales ni todos los países son iguales», declaró en CNN, añadiendo que «el presidente habla en un lenguaje que los estadounidenses entienden; es directo».

El profesor de historia de la Universidad de Albany, Carl Bon Tempo, dijo a la AFP que este tipo de retórica antiinmigrante ha prosperado desde hace tiempo en la extrema derecha. «La diferencia es que ahora sale directamente de la Casa Blanca», afirmó. Y añadió: «No hay mayor megáfono» en la política estadounidense.

Durante la campaña electoral de 2023, Trump dijo en un mitin en New Hampshire que los inmigrantes estaban «envenenando la sangre» de Estados Unidos, una declaración que generó comparaciones con el dictador nazi Adolf Hitler.

Ahora de vuelta en el poder, la administración Trump ha lanzado una campaña de deportación generalizada y brutal y ha suspendido los procesos de solicitud de residencia y ciudadanía de migrantes de 19 de los países más pobres del planeta.

Al mismo tiempo, el presidente ordenó admitir a agricultores sudafricanos blancos en Estados Unidos, alegando que eran objeto de persecución.

– Sin filtros –

«Cualquier filtro que pudiera haber tenido ha desaparecido», declaró a la AFP Terri Givens, profesora de la Universidad de la Columbia Británica, en Canadá, y experta en políticas migratorias.

Para Trump, no importa si un inmigrante cumple la ley, tiene un negocio o lleva décadas en el país, opinó Mark Brockway, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse. «Están atrapados en medio de la lucha de Trump contra un enemigo malvado inventado», explicó a la AFP.

Al describir a algunos inmigrantes como «asesinos» y «sanguijuelas» —como hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de este mes—, la Casa Blanca está desviando el foco de la ira económica de los estadounidense, preocupados por el costo de la vida.

Pero, como señaló Bon Tempo, «cuando la inmigración cobra relevancia como problema, a veces se debe a la economía, pero también a cuestiones fundamentales más amplias sobre lo que significa ser estadounidense».

El 28 de noviembre, después de que un ciudadano afgano atacara a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, Trump recurrió a su red Truth Social para pedir una «migración inversa».

Esta noción, desarrollada por teóricos europeos de extrema derecha como el escritor francés Renaud Camus, se refiere a la expulsión masiva de extranjeros considerados incapaces de adaptarse.

Muchos expertos también han observado en las ideas de Trump y su entorno ecos de la corriente «nativista» de los años 1920 en Estados Unidos, según la cual la identidad estadounidense sería ante todo blanca, anglosajona y protestante.

Esto dio lugar en aquella época a una política migratoria que favorecía la entrada en el país de ciudadanos del norte y el oeste de Europa.

Como escribió recientemente en X el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller: «Esta es la gran mentira de la migración masiva. No se trata solo de importar individuos, sino de importar sociedades… A gran escala, los migrantes y sus descendientes recrean las condiciones y los terrores de sus patrias destrozadas».

