«Carta al coronel’, el libro que rompió un silencio familiar sobre la dictadura argentina

4 minutos

Madrid, 19 mar (EFE).- La española Alexandra García Tabernero, fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha publicado su primer libro, ‘Carta al coronel’, que nace de un descubrimiento accidental que fracturó una “larga tradición de silencios» familiar: su tío abuelo, Reinaldo Tabernero, fue un coronel implicado en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina.

“La sensación que yo tengo y que he experimentado con toda esta historia es que la idea era mantener esto en silencio”, comenta García en una conversación con EFE.

La historia comenzó a gestarse en 2013, durante una comida familiar, cuando un comentario casual dejó entrever que un pariente en Argentina había tenido «problemas de esos con la justicia».

«De esos» como la orden de detención al dictador chileno Augusto Pinochet, emitida desde España, que ella había estudiado en el marco de su posgrado de estudios jurídicos en Londres.

“Fue un comentario prácticamente casual, yo lo cacé al vuelo y me puse a investigar”, reflexiona. Sin embargo, la confirmación definitiva no llegó hasta doce años después, en 2025, cuando otra familiar le advirtió: “Lo del coronel, si lo investigas no te va a gustar”

Para García Tabernero, esta advertencia estaba directamente vinculada a su carrera profesional: «Yo justamente trabajo en casos de lesa humanidad y de genocidio en los que hay militares investigados».

Un puente entre España y Argentina

“Yo no escribí este libro con la intención de trazar una comparación entre el modelo argentino y el modelo español”, señala la autora.

Sin embargo, “con la intención de vaciar esa necesidad como sobrina de investigar quién fue mi familiar y conocer la historia del país, de forma inevitable como digo se genera ese paralelismo”

Argentina y España son países culturalmente cercanos, “son dictaduras que se solapan en parte en el tiempo y en ambos casos hay personas todavía pendientes de localizar, hay cuerpos pendientes de localizar, eso es algo que genera un círculo dentro de la narración”.

Mientras que en España persiste el temor a «reabrir heridas», Argentina encontró un modelo de justicia.

“En España hemos crecido con la idea de que hablar sobre crímenes pasados supone reabrir heridas (…), me sorprendió porque allí (en Argentina) hablar de crímenes de la dictadura no es incomodar (…) todo lo contrario, agradecieron el interés la mayoría”.

García Tabernero destaca que en Argentina el derecho a la identidad se consolidó como un bien social.

“Argentina resolvió este debate haciendo decantar la balanza en favor del derecho colectivo y y sopesando también el derecho de las abuelas a encontrar a sus nietos”, afirma.

Durante la investigación, un nieto recuperado le explicó la contundencia de este sistema con una frase reveladora: “El Estado investiga sin preguntar”, anteponiendo la verdad sobre cualquier tabú.

Voces de justicia y memoria

“No quise escribir este libro como fiscal”, aclara García Tabernero, quien renunció a valorar indicios de culpabilidad para adentrarse en la historia familiar y explorar el ejercicio de la verdad como sobrina de un represor.

“En el caso de mis padres, hay varios verdugos o victimarios que nunca fueron juzgados; uno de ellos podría ser el destinatario de esta carta”, escribe el poeta e hijo de desaparecidos Julián Axat en el prólogo de este libro que culmina con el epílogo de Félix Crous, el fiscal argentino que solicitó la detención del tío de García Tabernero.

“No es únicamente mi voz como sobrina, es la voz de las víctimas que a día de hoy siguen sufriendo y la voz del fiscal que solicitó el castigo de esta figura”, concluye García Tabernero, quien tras este proceso asegura haber forjado un «vínculo eterno» con Argentina. EFE

ms/mb