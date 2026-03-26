«Confiamos en el sistema legal de EEUU», dice hijo de Maduro a la AFP

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El hijo del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves a la AFP que confía en el sistema legal de Estados Unidos de cara al juicio por narcotráfico que encara su padre en ese país.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron el jueves al tribunal para su segunda comparecencia ante un juez en Nueva York desde su captura el 3 de enero en una operación militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, insistió en los «vestigios de ilegitimidad» de este proceso porque se originó con lo que considera un «secuestro».

«Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos», señaló no obstante el parlamentario venezolano, conocido popularmente como «Nicolasito».

«Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos», afirmó.

Maduro y Flores están acusados de «narcoterrorismo», de importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Ambos se declararon «no culpables» en una primera audiencia el 5 de enero. El mandatario depuesto aseguró entonces que era un «prisionero de guerra».

Trump dijo el jueves que Maduro enfrentará «otros cargos» más adelante. «Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios», sostuvo.

Desde Caracas, el hijo de Maduro desearía que la justicia estadounidense desestimara los cargos contra su padre, pero lo ve «improbable».

«Nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es un poco improbable, es improbable», indicó. «Y esperamos, bueno, que se le permita su defensa, que se le permita tener la voz».

«Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo», añadió. «Tiene inmunidad mundial, según el Convenio de Ginebra, el Convenio de Viena».

«Nicolasito» acompañó a centenares de seguidores del presidente depuesto en la plaza Bolívar de Caracas, donde una pantalla gigante transmitía la cobertura del juicio. «¡Libertad, libertad para Cilia y Nicolás!» coreaban los presentes.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Delcy Rodríguez era su vicepresidenta y asumió el poder tras su captura.

Bajo presión de Trump, la mandataria encargada dio un vuelco a la maltrecha relación con Washington con concesiones en petróleo y minería.

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