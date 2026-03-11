«¿Dónde está?» El misterioso paradero del nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei

afp_tickers

4 minutos

Al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, no se le ha visto desde que fue nombrado la semana pasada, seguramente porque fue herido al inicio de la guerra, pero también porque representa un objetivo prioritario para Estados Unidos e Israel.

El nuevo jefe del Estado iraní está «sano y salvo», afirmó en Telegram el miércoles Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Esta declaración es la primera que hace un responsable iraní al respecto, tras varios días de rumores sobre la suerte de Mojtaba Jamenei.

El dirigente no ha aparecido en público ni ha hecho declaraciones a los medios desde que fue elegido el domingo para suceder a su padre, Alí Jamenei, que murió en los bombardeos de Estados Unidos e Israel el primer día de guerra, el 28 de febrero.

«Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo», escribió Yusef Pezeshkian.

El religioso de 56 años habría resultado herido durante el bombardeo que mató a su padre, su madre y su esposa. Sin embargo, no se sabe nada sobre la gravedad de las heridas.

El embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, confirmó este miércoles al diario The Guardian que Jamenei «resultó herido en ese bombardeo» y apuntó que «cree» que «está en el hospital, porque está herido».

«He oído que tiene heridas en las piernas, la mano y el brazo», comentó al rotativo británico.

Según el diario The New York Times, que citó a tres funcionarios iraníes, Jamenei tendría heridas «sobre todo en las piernas» pero «está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas».

El periódico también citó a dos responsables militares israelíes que sugirieron que los servicios de inteligencia israelíes estaban al tanto de esas heridas antes de que Mojtaba Jamenei fuese designado nuevo líder.

La televisión estatal iraní presentó a Mojtaba Jamenei como un «veterano herido de la guerra del Ramadán», sin dar detalles, aludiendo al conflicto actual, que estalló durante el mes sagrado del ayuno musulmán.

– «En un búnker» –

Aunque de momento no se le haya visto, su cara está presente en numerosos carteles y pancartas en las calles de Teherán, observaron periodistas de la AFP. En una de ellas, se le ve recibiendo simbólicamente la bandera nacional de manos de su padre, Alí, bajo la mirada del fundador de la república islámica, Ruhollah Jomeini.

Miles de simpatizantes del gobierno gritaron sus nombres en varias concentraciones organizadas en el centro de Teherán, como el que se organizó el miércoles por las exequias de responsables muertos en los bombardeos.

Pero los gritos «¡Muerte a Mojtaba!», lanzados por la noche por vecinos anónimos desde las ventanas, ponen de manifiesto el repudio de muchos iraníes.

Debido a su proximidad con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, a Mojtaba Jamenei se lo considera conservador. Ha sido presentado como uno de los responsables de la represión de las distintas oleadas de manifestaciones antigubernamentales desde 2009.

En las redes sociales, algunos iraníes se preguntaban, en tono de broma: «¿dónde está?», especulando sobre lugares donde podría haberse escondido para escapar a las bombas.

Emile Hokayem, del International Institute for Strategic Studies, radicado en Londres, declaró que supone que Jamenei «permanecerá en un búnker durante mucho tiempo porque vio lo que le pasó a su padre, a su esposa, a su madre: todos muertos».

«Eliminarlo rápidamente seguramente sea una prioridad israelí. Pues, si sobrevive, se convierte en un tótem, un testimonio de la resiliencia del sistema», apuntó el experto.

Entretanto, el poder está personificado por otros dirigentes, como el jefe Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, o el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Antes de que fuera elegido el domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido que «no aceptaba» a Mojtaba Jamenei como líder supremo y que, sin la aprobación de Washington, «no durará mucho tiempo».

bur-adp-jri/emp/jvb/pc