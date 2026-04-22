«Donnylandia»: Ucrania propone renombrar parte de Donbás para contentar a Trump, según NYT

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Redacción Internacional, 22 abr (EFE).- Los negociadores de Ucrania han propuesto renombrar la parte del Donbás por la que Rusia todavía está luchando como «Donnylandia» («Donnyland»), en un intento de atraer el favor del presidente estadounidense, Donald Trump, informa este miércoles el diario The New York Times.

El nombre, que apela tanto al Donbás como al diminutivo de Donald (‘Donny’) y evoca además al parque de atracciones Disneylandia, lo sugirió por primera vez en broma un negociador ucraniano, de acuerdo con el periódico, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Pero en los últimos meses, los negociadores han seguido usando ese nombre para esa disputada región del este de Ucrania, en una muestra de cómo cada vez más líderes internacionales apelan al ego y la vanidad de Trump para proteger sus intereses.

La zona en cuestión cubre unos 80 kilómetros de largo y unos 64 de ancho, y según Ucrania cuenta con unos 190.000 habitantes, aunque otras fuentes consultadas por el diario creen que quedan menos de 100.000, dada su proximidad al frente y el colapso económico en ese área industrial y minera.

Ucrania insiste en que puede defender el área y no quiere cederla a Rusia, que ya controla la mayor parte del Donbás, aunque en diciembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró abierto a llegar a una solución intermedia, con la creación de una zona desmilitarizada o de libre comercio en ese territorio en disputa.

Una zona desmilitarizada

Ahí entra el concepto de «Donnylandia»: un área sobre la que ni Moscú ni Kiev tendrían un dominio absoluto y que Trump podría presentar como logro personal, indica el New York Times.

Ucrania quiere lograr con ello que Estados Unidos presione a Rusia para que relaje su postura, pues hasta ahora, el Kremlin se ha mostrado dispuesto a formar una zona desmilitarizada, pero únicamente si la patrullan fuerzas armadas o policías rusos, algo que Kiev considera inaceptable, añade el diario.

«Contar con la impronta de Trump en (el nombre de) una zona económica libre es algo que (los ucranianos) consideran probablemente una especie de elemento disuasorio» para evitar futuras invasiones de Rusia, dijo al rotativo Samuel Charap, analista del centro de estudios Rand Corporation.

Un negociador ucraniano llegó a crear una bandera verde y dorada para «Donnylandia» e incluso un himno nacional con la ayuda de ChatGPT, pero no está claro si se los enseñó al lado estadounidense, afirma el periódico.

En las conversaciones también se ha planteado llamar al acuerdo de la zona desmilitarizada el «modelo de Mónaco», al inspirarse en esa ciudad-Estado europea para referirse al microestado semiautónomo que se crearía en el Donbás, señala el diario. Ese nombre ha aparecido en borradores de tratado de paz, mientras que el de «Donnylandia», solo en conversaciones, agrega.

Las negociaciones de paz sobre Ucrania han pasado a un segundo plano debido a la guerra de Irán, y la delegación estadounidense -encabezada por el yerno de Trump, Jared Kushner, y su amigo y enviado especial Steve Witkoff- está esperando a que haya avances en los puntos clave para volver a implicarse en ese tema, según el NYT. EFE

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